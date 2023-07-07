Anasayfa Galeri Sokak Stili: Bi’ tık büyütelim! Sokak Stili: Bi’ tık büyütelim! Çantaları bi’ tık büyütüyor ve işlevsel, maksimalist, uyumlu hallerine kucak açıyoruz. Bu sezon büyük çantalarla, günün her saatinde ihtiyacınız olan her şey tam yanınızda. 07 Temmuz 2023 1 / 8 Hazırlayan: Baran Alışkan 2 / 8 Mango 3 / 8 Calvin Klein 4 / 8 Beymen sık okunanlar 30 yıllık bir peri masalı: Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay Emily Ratajkowksi'nin cilt bakım uzmanından 9 öneri Bu 9 ifadeden birini her gün kullanıyorsanız ilişkiniz iyidir Astrolojiyle kadersel eşinizi bulun: Juno nasıl hesaplanır? magazin Angelina Jolie: Çocuklarıma yanlış teşhis kondu Afra Saraçoğlu'ndan Arda Güler'e: Yolun açık olsun... Harun Tekin'den Melisa Sözen'e: İyi ki doğdun sevgilim Yunanistan'da tatil yapan Demet Özdemir'den yeni pozlar Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyon liralık hediye!