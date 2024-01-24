Sokak stili: Desenlerin dansı

HAZIRLAYAN: İREM NAZ GÜVEL

Baskılı desenler, moda haftalarında yükselişe geçeceğinin sinyallerini vermişti. Bu kez sade baskı desenleri yerini canlı, sanatsal ve cesur olanlara bıraktı. Fotoğraf baskılardan çarpıcı renklere kadar bu göz alıcı trend, tarzıyla kendini ifade etmek isteyen herkese geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Batik ve hayvan desenlerinin yanı sıra manzara, resim ve sanat eserlerinden ilham alan görseller, parçalar üstüne baskılanıyor. Tabloları aratmayan baskılara sahip vücuda yapışan uzun elbiseler sıra dışı ve çağdaş bir hava katıyor. Bu trendi fazla cesur bulursanız da sürrealist baskılara sahip parçalarla stilinizin havasını değiştirebilirsiniz.

Ashley Park