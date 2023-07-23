Anasayfa Galeri Stil: Yaz kadrajı Stil: Yaz kadrajı İz bırakan filmlerin yaza övgü niteliğindeki sahneleri, sezon trendleriyle buluşuyor. Modanın güneşli ruhuyla uyumlu görünümler, her bütçeye uygun versiyonlarıyla karşınızda! 23 Temmuz 2023 1 / 24 Hazırlayan: Aslıhan Sever 2 / 24 Zara üst 3 / 24 Zara alt 4 / 24 Elle Shoes sık okunanlar 30 yıllık bir peri masalı: Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay Bu 9 ifadeden birini her gün kullanıyorsanız ilişkiniz iyidir Emily Ratajkowksi'nin cilt bakım uzmanından 9 öneri Astrolojiyle kadersel eşinizi bulun: Juno nasıl hesaplanır? magazin Robert Oppenheimer'ın mektubu ortaya çıktı! Ünlü şarkıcı Tony Bennett hayatını kaybetti! 'Ölümlü Dünya 2’ ne zaman vizyona girecek? Tarih belli oldu Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! İşte ayrıntılar Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ve Kurt Efe’nin havuz keyfi