Stil: Yaz kadrajı

İz bırakan filmlerin yaza övgü niteliğindeki sahneleri, sezon trendleriyle buluşuyor. Modanın güneşli ruhuyla uyumlu görünümler, her bütçeye uygun versiyonlarıyla karşınızda!

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Stil: Yaz kadrajı - Resim : 1

Hazırlayan: Aslıhan Sever

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Stil: Yaz kadrajı - Resim : 2

Zara üst 

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Stil: Yaz kadrajı - Resim : 3

Zara alt 

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Stil: Yaz kadrajı - Resim : 4

Elle Shoes 