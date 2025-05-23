Cara Delevingne bambaşka bir stille Cannes'a katıldı!

Cannes Film Festivali sadece filmleriyle değil, aynı zamanda ünlülerin kırmızı halı şıklığı ve sürpriz imaj değişiklikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cara Delevingne, kırmızıya halıya yeni görünümüyle ayak bastı. 32 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu, 'The History of Sound' filminin Cannes Film Festivali galasında kırmızı halıda yürürken, pek çok kişi için onu tanımak zordu.

SİYAH SAÇLARI BAMBAŞKA HAVA KATTI

Delevingne, festivalin gösterimine katılırken, şık ve modern bir tasarım elbise tercih etmişti. Ancak tüm gözler, ünlü yıldızın radikal saç rengi değişikliğindeydi. Daha önce genellikle platin sarısı veya küllü tonlarda gördüğümüz Delevingne, bu kez koyu siyah ve parlak saçlarıyla bambaşka bir hava yakalamıştı.

BAKIŞLARINA DERİNLİK KATTI

Saçlarını genellikle dağınık ve doğal stillerde kullanan Delevingne, bu özel gece için daha özenli bir model tercih etmişti.. Yeni saç rengi, Delevingne'in keskin yüz hatlarını daha da belirginleştirirken, bakışlarına da gizemli bir derinlik katmıştı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Kırmızı halıda hayranları ve fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Delevingne, yeni imajıyla oldukça mutlu görünüyordu. Kameralara gülümseyerek poz veren ünlü yıldız, siyah saçlarının kendisi için yeni bir başlangıç olup olmadığı yönündeki sorulara ise şimdilik ketum kaldı.

Moda ve güzellik dünyasında büyük yankı uyandıran bu değişim, "Cara yeni bir döneme mi giriyor?", "Siyah saç ona daha mı çok yakışmış?" gibi yorumları beraberinde getirdi. Sosyal medyada da Delevingne'in yeni imajı hakkında binlerce paylaşım yapıldı, hayranları ünlü yıldızın bu cesur değişimini övgüyle karşıladı.