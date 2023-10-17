Trend raporu: Artırılmış cesaret
90’ların mikro bra’larından, 2000’lerin ‘layer on layer’ tasarımlarına, ekose desenin grunge tavrına, XXL fiyonklara ve hep istediğiniz o kırmızı elbiseye kadar; hepsi bu sonbahar/kış sezonunda ön plana çıkacak. Dikkat çekmek bizim işimiz.
Kumdan kaleleri bitirdiysek, ‘We WIll Rock You’ şarkısı eşliğinde güzün son yaprağını dökmeye doğru ilerleyelim. İlkbahar/Yaz sezonunun toz pembe gözlüklerini gözümüzden çıkarıp, son derece sportif ve çekici bir çerçevenin ardında Sonbahar/Kış sezonunun trendlerini inceleyelim. Bu sezon neler mi var? 90’ların mikro bra’larından, 2000’lerin layer on layer tasarımlarına, ekose desenin grunge tavrına, xxl fiyonklara ve hep istediğiniz o kırmızı elbiseye kadar; hepsi bu sezonda yeniden yorumlanıyor.
Hazırlayan: Aslıhan Sever
CESUR KIRMIZI
Bu sezon ‘little black dress’ zarafetini, çekici bir kırmızı elbiseye bırakıyor. Formunuza uygun kırmızı bir elbiseyle görkemi teninizde hissedin! Tasarımcıların farklı yorumladıkları bu trend alarmını gotik, minimalist, detaylarla süslenmiş, maksimalist bir parlamayla görmeniz mümkün. Moda sahnesine adım atmaya hazır mısınız? Proenza Schouler’ın deri kırmızı elbisesi ile güçlü ve sportif bir görünüm sergilerken, Mugler ve Dilara Fındıkoğlu’nun dantel detaylı saten elbiseleri gotik bir algı yaratıyor. Ayrıca bu sezon olmasa da, çok konuşulan Barbie filminin başrol oyuncusu Margot Robbie’nin filmin after partisi için giydiği Dilara Fındıkoğlu imzalı kırmızı saten elbisesini de atlamayalım. Gerçekten oldukça zamansız ve şık bir parçaydı. Dior’u ise sona saklıyoruz. Çünkü Catherine Dior’a bir saygı duruşu niteliğindeki ‘Valkyrie Miss Dior’ aynı zamanda onun hobisi olan çiçekçiliğe saygı duruşu niteliğinde ve büyüleyici bir defileydi. Mitolojik bir efsane olan Valkyrie’nin, cesareti ve kararlılığıyla gerçek bir Miss Dior olan Catherine’i yansıtması ilham doluydu.
'Margot Robbie, Dilara Fındıkoğlu tasarımı elbiseyle Barbie filminin after partisinde.'
KARL MİRASI MİKRO BRA
Bra’lar formunu ufaltarak doz aşımına uğradı ve daha küçük boyutlu olarak moda sahnesinde yerini aldı. Peki, nereden çıktı bu akım? 1996’da Karl Lagerfeld, model Stella Tennant’ın meme uçlarını kapatmak için ultra-minimalist, minik siyah bir bikini kullanmıştı. Tabii ki bu akımın sonrasında sayısız defilede görüldüğünü söylememiz şaşırtıcı olmaz. Dolayısıyla 2023-2024 Sonbahar/Kış trendlerinde de tüm çarpıcılığıyla karşımızda! Gucci kendi logosunu zincir şekliyle kullanırken, Ann Demeulemeester metalik bir görünüm sunuyor. İkisinde de ortak olan maksi bir etekle outfitin tamamlanmış olması. GCDS silüetiyse tam anlamıyla çarpıcı ve seksi! Stilettolarınız ve platform topuklu botlarınız hazırsa akıma doğru ışınlanma vakti!
‘Stella Tennant, Chanel defilesi için podyumda’
'Coi Leray GCDS defilesinde'
‘Hunter Schafer 2023 Vanity Fair’ın Oscar ödülleri partisi için giydiği Ann Demeulemeester tasarımı brasıyla’
XXL FİYONK
O tam bir parizyen! Kıyafetinizin üzerinde hayal edebileceğinizden de büyük bir fiyonk düşünün. Hatta üç boyutlu dersek, yanlış söylemiş olmayız. İşte o parça, bu sezon her yerde. Hemen anneannelerinizden kalma elbiseleri sandıklardan çıkarıp, fiyonklarını kıyafetlerinize ekleyin. Rozet gibi bile kullanabilirsiniz. Nerelerde görmüştük? Balmain defilesinde denim takıma çarpılmıştık! Gerçekten oldukça modern bir yorumlamayla karşımıza çıkmıştı. Moschino ise her zaman olduğu gibi cesur ve iddialı. Nina Ricci’nin mimalist cool tavrı, aurası yüksek bir sokak stilini vurguluyor.
Üç boyutlu fiyonkları bu sezon her yerde görmeye hazır olun!