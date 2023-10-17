Trend raporu: Artırılmış cesaret

XXL FİYONK

O tam bir parizyen! Kıyafetinizin üzerinde hayal edebileceğinizden de büyük bir fiyonk düşünün. Hatta üç boyutlu dersek, yanlış söylemiş olmayız. İşte o parça, bu sezon her yerde. Hemen anneannelerinizden kalma elbiseleri sandıklardan çıkarıp, fiyonklarını kıyafetlerinize ekleyin. Rozet gibi bile kullanabilirsiniz. Nerelerde görmüştük? Balmain defilesinde denim takıma çarpılmıştık! Gerçekten oldukça modern bir yorumlamayla karşımıza çıkmıştı. Moschino ise her zaman olduğu gibi cesur ve iddialı. Nina Ricci’nin mimalist cool tavrı, aurası yüksek bir sokak stilini vurguluyor.

Üç boyutlu fiyonkları bu sezon her yerde görmeye hazır olun!