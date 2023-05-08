Trend raporu: Modanın özgürlük perileri
Kendi çabasını yaşayan bir peri, modanın köklerini sokaklara taşıyor. 2023 İlkbahar/Yaz sezonuyla gelen nazik dokular, arınmış kumaşlar, fütüristtik formlar ve geçmişe dönüşü simgeleyen akımlar bugüne meydan okuyor. Zamanı geldi, modanın trend raporu hazır!
Kendi çabasını yaşayan bir peri, özgürlüğün şarkısını yazdı, söyledi. Gücünü tamamen kendinden alan bu peri, modanın köklerini sokaklara taşıdı. Kalıplarından sıyrıldı, renklerini beraberinde getirdi. Bu cesur renkler tavrına ve adımlarına yansıdı. 2023 ilkbahar/yaz sezonu gelişigüzel değil, gelişmeleriyle güzel geliyor! Nazik dokuları, kısıtlamalardan arınmış kumaşları, fütüristik formları ve tabii ki geçmişe dönüşüyle adeta bugüne meydan okuyor.
“Ancak zaman başarıyı kanıtlayabilir. Ancak amaçlarının peşinden gerçekten koşanlar er ya da geç ‘geçmişin özgürlüğünü’ yakalayabilir.” Vivienne Westwood
Hazırlayan: Aslıhan Sever
ÜÇ BOYUTLU MEVSİM
Çiçekler, her ne kadar bahar sezonu için yaratıcı bir fikir olmasa da üç boyutlu halleriyle detaylarda filizleniyor. Golden Globe kırmızı halısında da sıklıkla karşımıza çıkan floral etki, bu sezon tasarımlara dinamik bir bahar enerjisi katıyor. Dries Van Noten’ın paletindeki renkler, desenlerle karşımızda! Geleneksel sokak stiline rahatlıkla uyarlanacak koleksiyonunda kullandığı üç boyutlu çiçeklerle farkını ortaya koyuyor. Cesaret detaylarda gizlidir ve tabii bazen de formun ta kendisinde… Loewe, bu koleksiyonunda antoryum çiçeğinden ilham alıyor. Sadece bir tık sahtelikle! Cam elyafından yapılan bu dev antoryum çiçeğinin doğal sahteliğine, kendi doğamız içerisinde rastlamamız mümkün mü? Bu gerçeklik algısından sonra Acne Studios’nun romantik, estetik, kırılgan tasarımları bize umudu yeniden aşılıyor.
NEDEN ÖNEMLİ:
Moda dünyasında zıt bakış açıları çarpıcı sokak stillerini inşa eder. Genelde çiçek figürünü romantik, tatlı ve narin stillerde görürken; belki de bu sezon baş kaldırısına tanık olacağız.
ŞEFFAFLIKTA ANLAŞALIM
Korseler, bağcıklar ve dantel süslemeler ile transparan gece elbiselerinin yeniden yorumu… İkonik stiliyle her döneme ilham veren Fransa Kraliçesi Marie Antoinette, bu dönemi kaçırdığına bir hayli üzülecek. Şaka bir yana 2023 ilkbahar/yaz sezonunun cesur yükselişine kapıldık, ilerliyoruz. Prada’nın soft ve klasik seçkisi, modern zamanların rüyası olarak karşımıza çıkıyor. Geçmişin izlerini en iyi anlatan tasarım Versace’den geliyor. Viktorya döneminden ve gotik stilden izler taşıyan tasarımların Z kuşağının cesaretiyle sokaklara ineceğine eminiz. Nensi Dojaka ile adeta hafifliyoruz. İncilerin ihtişamıyla tamamlanan görünümlere zarif ve cüretkar bir hava katmak elinizde.
NEDEN ÖNEMLİ:
Geçmişe dönüşün çarpıcı bir şekilde yansıdığı tasarımların modern yorumlanışı, gece hayatında karşımıza sıklıkla çıkacak. Aksesuarlarla ve küçük makyaj tüyolarıyla çizginizi yeniden yorumlayabilirsiniz. Belki bir inci küpe, belki de bir gotik duvak… Seçim sizin!
PARTİ ÇANTALARI
Mini çantalar ışıltıları, taşları ve payetleriyle odak noktası olma konusunda iddialı. En uzak noktadan bile dikkatlerden kaçmayacak bu enerjisi yüksek çantalar, yaz akşamlarının en hit parçaları olacak. Kısacası tasarımcılar, renk seçkisini bir hayli yüksek tutmuş diyebiliriz. Paco Rabanne, metalik rengi bu sezon sıklıkla vurgularken; diğer yanda 2017 yılının pantone rengiyle ruhunuzu yeniden canlandıran Valentino var. Hermes’in uçuş uçuş tüy detaylı ve dikey silindir şeklindeki çantası ise pratik ve fonksiyonel.
NEDEN ÖNEMLİ:
Maksimalizmin öncülüğünde ‘more is more’ trendi bir adım öne çıktı. 2023 ilkbahar/yaz sezonunun iddialı modellerinden biri olan parti çantaları, ritme doğru yükselişte!