Trend raporu: Modanın özgürlük perileri

Kendi çabasını yaşayan bir peri, özgürlüğün şarkısını yazdı, söyledi. Gücünü tamamen kendinden alan bu peri, modanın köklerini sokaklara taşıdı. Kalıplarından sıyrıldı, renklerini beraberinde getirdi. Bu cesur renkler tavrına ve adımlarına yansıdı. 2023 ilkbahar/yaz sezonu gelişigüzel değil, gelişmeleriyle güzel geliyor! Nazik dokuları, kısıtlamalardan arınmış kumaşları, fütüristik formları ve tabii ki geçmişe dönüşüyle adeta bugüne meydan okuyor.

“Ancak zaman başarıyı kanıtlayabilir. Ancak amaçlarının peşinden gerçekten koşanlar er ya da geç ‘geçmişin özgürlüğünü’ yakalayabilir.” Vivienne Westwood

Hazırlayan: Aslıhan Sever