Numeroloji nedir, nasıl yapılır? Numerolojiye göre şanslı sayılarınız

Doğum tarihinden itibaren iki ana numara belirlenir: Yaşam Yolu Numarası ve Doğum Günü Numarası. Her ikisi de bize hayatın belirli dönemlerinde karşılaşabileceğimiz fırsatların ana hatlarını verir. Anlamları, yaşamın tamamen işlevsel, pratik yönüne aittir. Özellikle bu sayılar, kaderinizi büyük ölçüde belirleyen koşullar ve olaylar hakkında size genel bir bakış sunar.

Buna göre, yukarıdaki parametrelere giren durumlarda bu sayıların yardımına başvurmalısınız. Bu şunları içerebilir:

İş görüşmeleri için şanslı tarihlerin seçilmesi,

İş seyahatleri,

Önemli finansal anlaşmalar,

Arabanız için bir plaka ve kurumsal sayınız.

İSİM ŞANSLI NUMARALARIN UYGULANMASI

İsim numaralarına gelince ifade numarası, ruh numarası ve kişilik numarası, yaşamın ruhsal ve duygusal yönlerini ifade ederler. Bu nedenle, bu numaraları uygun durumlarda kullanmalısınız:

İlk randevu için randevu almak;

Bir düğün veya nişan tarihi belirlemek;

Aileniz için bir ev veya daire numarası seçmek.

Numerolojideki Şanslı Sayı, doğum tarihinizin numeroloji numarasına göre hesaplanır.

Temel parametreleri kullanarak Şanslı Sayıları belirlemek için bazı örnek hesaplamalar. Yöntemi anlamanıza yardımcı olacaktır.

İlk olarak, Yaşam Yolu ve Doğum Günü Sayılarını hesaplamak için doğum günü numaralarınızı kullanın. Örneğin, 15 Ağustos 1993 doğumlu olmak, Yaşam Yolu numaranız için 15+8+1993=2016, 2+0+1+6=9'a sahip olduğunuz anlamına gelir. Bu nedenle, şanslı sayılarınız 9'u içerir ve 9'a düşürülebilen tüm sayıların yanı sıra: 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 99… binlere ve milyonlara devam edebilirsiniz.

BU BİLGİYİ GERÇEK HAYATTA NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Düşünün: 2007 ve 2009'da üretilmiş iki araba arasında karar veriyorsunuz. Bir öncekiyle, kilometresi daha yüksek olsa bile daha iyi bir anlaşma alacaksınız. Numaranız 9 ve arabanın numarası da 9 bu yüzden 2009’da üretilmiş arabayı seçerseniz hem daha şanslı hem de daha iyi bir pazarlık yapabileceksiniz.

Yukarıdaki örnekle devam edersek, Doğum Günü Sayısı 1+5=6'dır. Bu nedenle, şanslı sayılar sadece 6 ve 15'i değil, aynı zamanda türevlerini de içerir: 24, 33, 42 vb. Doğum Günü Sayınız, belirli bir durumda hareket tarzınızı yansıtır. Önemli alım-satım veya iş görüşmeleri için gün ve saate karar vermeniz gerektiğinde bu parametre size yardımcı olabilir.

Şimdi doğumda tam adınızdan türetilen sayıları ele alalım:

Örneğin, örneğin 5 – 1 – 4 gibi harflerin rastgele bir kombinasyonunu alıyoruz. Burada ifade numarası (tam doğum adınızı oluşturan rakamların toplamından elde edilen) 5'tir, Ruh Numarası (yalnızca sesli harflerin toplamı) 1'dir ve Görünüm Sayısı (tüm ünsüzlerin toplamı) 4'tür.

Bu nedenle, yetenekleriniz ve bunların gösterimi ile ilgili tüm sayılar, 14 veya 23 gibi 5 serideki herhangi bir sayı ile çakışmalıdır. Buna göre, bir yetenek sınavına girmek üzereyseniz, bunu 5, 14 veya ayın 23’unde yapsanız iyi olur.

Kişisel isteklerin yerine getirilmesine gelince, Ruh Sayısı 1, 10, 28, 37 vb. indirgenebilecek sayılara odaklanın ve romantik bir gece düzenlemek için günler de dahil olmak üzere hayatın bu yönü ile ilgili herhangi bir sayıyı kontrol edin. Evlilik kaydı veya hatta boşanma.

Son olarak, Görünüm Numarası 4, ilk izlenimin çok önemli olduğu herhangi bir durumda 4 numaraya veya serisinin herhangi bir numarasına güvenmenin gerekliliğini gösterir. Bu, karşı cinsten üyelerle veya olası iş ortaklarıyla (telefonla veya şahsen) ilk temasların tarihlerini içerir. Burada, uygun tarihler 4, 13, 22 ve 31'dir.