2024 yazı için deneyebileceğiniz 7 saç kesimi trendi

Profesyonel stilist Rogério Cavalcante bu yaz için iki trend görüyoruz diyerek, ''Tamamen çift cinsiyetli, şehir merkezine yakın daha kısa stiller. Diğer tarafta ise daha uzun, daha rahat, hacimli, doğal bir estetiğe sahip stiller görüyoruz.” açıklamasında bulundu.

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