2024 yazı için deneyebileceğiniz 7 saç kesimi trendi

Tatlı yaz mevsimine 2 aydan kısa bir süre kaldı. Ve bu yıl sayısız ünlü isim ciddi bir değişime gitti ve bu da şüphesiz gelecek sezonun saç kesimi trendlerini etkiledi.

1 / 9
2024 yazı için deneyebileceğiniz 7 saç kesimi trendi - Resim : 1

Son zamanlarda, Sydney Sweeney sarı saçlarını kesti ve Paris Moda Haftası'nda omuzdan sarkan bir lob sergiledi (daha sonra bunu çene hizasında bir bob olarak kısalttı). Benzer şekilde Gigi Hadid de bahara yeni kısaltılmış bir 'do' ile girdi.

2 / 9
2024 yazı için deneyebileceğiniz 7 saç kesimi trendi - Resim : 2

Profesyonel stilist Rogério Cavalcante bu yaz için iki trend görüyoruz diyerek, ''Tamamen çift cinsiyetli, şehir merkezine yakın daha kısa stiller. Diğer tarafta ise daha uzun, daha rahat, hacimli, doğal bir estetiğe sahip stiller görüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bu yaz sezonunda tamamen yeni bir görünüm denemek ya da sadece ince bir kesimle saçlarınızı yenilemek istiyorsanız, 2024 yazını tanımlayacak 7 saç kesimini aşağıda bulabilirsiniz.

3 / 9
2024 yazı için deneyebileceğiniz 7 saç kesimi trendi - Resim : 3

Mikro Mini Bob 

@riawna

4 / 9
2024 yazı için deneyebileceğiniz 7 saç kesimi trendi - Resim : 4

Sert Pixie Kesim