2026 sonbaharının favori saç rengi: Kızıl-kahve
Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğanın renk paleti değişirken, güzellik ve saç trendleri de bu sıcak dönüşüme ayak uyduruyor. 2026 sonbaharında podyumlardan sokak stiline, sosyal medya akımlarından ünlülerin tercihlerine kadar tek bir ton öne çıkıyor: Kızıl-kahve...
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Kahverenginin derin, zengin ve sakin dokusunu kızılın enerjik, iddialı ve sıcak yansımalarıyla buluşturan bu renk; yeni sezonda soğukkanlı bir zarafet arayanların vazgeçilmezi olmaya aday.
Credit: Instagram @sophiet
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Credit: Pinterest @sandyhipfner702294
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Credit: Pinterest @rassvetaliya
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Credit: Pinterest @cat_quotes