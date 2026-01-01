2026'da popüler olacak makyaj trendleri
2026'da 'clean girl' akımı, yerini daha renkli ve kesinlikle daha eğlenceli olacak trendlere bırakacak gibi görünüyor. 2026’da makyaj, sadece bir rutin olmaktan çıkıyor; kişiliğinizi ve yaratıcılığınızı yansıtan bir ifade aracına dönüşüyor. İşte 2026'da popüler olacak makyaj trendlerine dair tüm detaylar!
Pinterest’in 2026 Tahmin Raporu’na göre, trendler yedi yıl öncesine kıyasla 4,4 kat daha hızlı ilerliyor. Bu sürekli değişim ise, hangi trendin daha 'havalı' olduğunu takip etmekten çok, içgüdülerimize güvenmeyi ve bize gerçekten uyanı seçmeyi gerektiriyor.
Güzellik dünyasında da bu hızlı tempoya ayak uydurmanın yolu, bireyselliği ve yaratıcılığı öne çıkaran küçük ama etkili dokunuşlardan geçiyor. Hepimizin 'sağlıklı cilt' görünümüne ulaşmak için verdiği çabalar ise, 2026’da özgünlüğün ve daha özgür bir estetiğin ön plana çıkmasına alan açıyor.
Peki 2026'nın trend makyaj görünümleri neler? Gelin beraber bakalım!
PASTEL TONDA DUDAKLAR
Bu sene dudaklarda pastel tonlar özellikle öne çıkıyor; soft pembeler, lavantalar ve kiraz tonları dudaklara daha canlı ve etkileyici bir görünüm kazandırırken, risk almanın getirdiği çekiciliği de ortaya çıkarıyor.
Bu tarz bir görünüm için MAC'in yüksek pigmentli, pürüzsüzleştirici etkiye sahip, yağlı veya parlak bir his bırakmayan renkli Paintstick'ini kullanabilirsiniz.
RENKLİ GÖZ KAPAKLARI
Gökkuşağının tonları podyumlardan çıkıp günlük makyaja taşınıyor. Turkuaz, lavanta, pembe ve yeşil gibi renkler gözleri ön plana çıkaracak. Renklerin cesur ama dengeli kullanılacağı bu görünümün şüphesiz durgun ve klasik görümleri, enerjik ve yaratıcı bakışlara dönüştürüyor.
Bu görünüm için kullanabileceğiniz ürünlerden biri ise Huda Beauty'nin Pretty Grunge Far Paleti.
80'LERDEN İLHAM ALAN DRAMATİK GÖRÜNÜMLER
2025'te moda haftalarında görmüş olduğumuz maksimalist görünümler, güçlü enerjisini makyaja da taşıyor. 1980’lerin cesur renkleri ve belirgin hatları yeniden gündemde. Dudaklar daha canlı, kirpikler daha abartılı, göz makyajı ise özgür ve yaratıcı. Nostalji modern bir dokunuşla birleşiyor ve cesur görünümleri teşvik ediyor.
Bu görünüm için tercih edebileceğiniz ürünlerden biri; Anastasia Beverly Hills'in Soft Glam Far Paleti.