3 tip kırışıklık ve onlardan kurtulmak için ipuçları

Her kırışıklık aynı değildir. Bu sizin için şaşırtıcı olabilir ancak tüm kırışıklıklar kötü değildir veya cilt yaşlanmasının belirtileri değildir. Yüzünüzdeki bazı çizgiler ve kırışıklıklar, çeşitli yüz ifadeleriyle veya ifade kaslarınızı hareket ettirdiğinizde oluşur. Çoğunlukla alnınızda, ağzınızın çevresinde ve yanaklarınızda görünürler; onlar olmasaydı yüzünüz ifadesiz olurdu. Yaşlanmanın gözle görülür belirtilerini anlamak için, üç farklı kategoriye ayrılan kırışıklık türlerini anlamalısınız: dinamik, statik kırışıklıklar ve yerçekimsel kıvrımlar.

3 TİP KIRIŞIKLIK

Kırışıklıklar göz çevrenizde, yanaklarınızda, ağzınızda ve boynunuzda daha belirgindir. Yukarıda belirtilen faktörler cildinizdeki kırışıklıkların ve çizgilerin artmasından sorumludur. Bilmeniz gereken 3 ana kırışıklık türü vardır:

1. Dinamik kırışıklıklar

İfade çizgileri olarak da adlandırılan dinamik kırışıklıklar, tekrarlayan yüz hareketlerinden ve korku, endişe, üzüntü, sevinç veya şaşkınlık gibi duyguları ifade ettiğinizde oluşur. “Zamanla bu kırışıklıklar göz çevresinde, alında, boyunda ve ağız çevresinde ortaya çıkma eğilimindedir. Bunlar doğal yaşlanma süreçlerinin bir parçasıdır ve elastin ve cilt esnekliğinin azalmasıyla bağlantılıdır" diye açıklıyor dermatolog Dr. Rinky Kapoor.

Estetik Cerrahi Dergisi'ndeki araştırma, belirli uyku pozisyonlarından kaynaklanan yüzdeki çarpıklık nedeniyle uyku sırasında da dinamik kırışıklıkların oluşabileceğini ve yaşlanma belirtilerini daha da hızlandırabileceğini öne sürüyor. Genetik, kötü beslenme veya düzenli sigara kullanımı nedeniyle daha da kötüleşebilirler. Dinamik çizgiler yalnızca aşağıdaki kırışıklık türlerini içeren yüz kaslarını kullandığınızda görünür:

Kaş çatma çizgileri (kaş arası)

Gülümseme çizgileri

Göz kenarındaki kırışıklık

Alın kırışıklıkları

Tedavi: Botoks enjeksiyonları genellikle yüz kaslarını gevşetmek ve pürüzsüzleştirmek, dinamik kırışıklıkların görünümünü azaltmak için kullanılır.

2. Statik kırışıklıklar

Dinamik kırışıklıklardan farklı olarak statik kırışıklıklar, yüz kaslarınız gevşediğinde ve herhangi bir ifade yapmadığınızda bile yüzde kalır. Dr Kapoor, "Bunlara kolajen ve elastin üretimindeki azalma, cilt elastikiyetinin kaybı ve UV radyasyonuna ve kirliliğe uzun süre maruz kalma neden oluyor" diyor. Daha derin ve belirgindirler ve ağız köşeleri, yanakların üzeri ve boyun gibi bölgelerde görülürler.

Tedavi: Topikal retinoidler, dermal dolgu maddeleri ve lazer tedavisi, statik kırışıklıkların tedavisinde bazı seçeneklerdir.

3. Yerçekimi kırışıklıkları

Yer çekimi kırışıklıkları, zamanla cildin aşağı doğru çekilmesinden kaynaklanır. Yaşlandıkça cilt elastikiyetinin azalması, yanaklar, çene çizgisi ve boyun da dahil olmak üzere cildinizin alt kısmının sarkmasına neden olabilir. Sigara içmek ve güneş ışığı gibi faktörler de bu tür kırışıklıklara neden olabilir.

Tedavi: Yüz germe ve boyun germe gibi cerrahi müdahaleler sıklıkla şiddetli yer çekimi kıvrımlarını gidermek için kullanılır.

Öneriler: Kadınlar için kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltan yaşlanma karşıtı kremler.

KIRIŞIKLIKLARA NE SEBEP OLUR?

Yüzünüzde kırışıklıklar ve ince çizgiler başlıca aşağıdaki faktörlerin birleşimi nedeniyle oluşur:

Yaşlanma: Yaşlandıkça cildimiz elastikiyetini kaybeder ve kurur, bu da onu kırışmaya daha yatkın hale getirir.

Güneşe maruz kalma: Güneş ışığından gelen ultraviyole (UV) ışınlar elastikiyet kaybını hızlandırır ve kolajen üretimine zarar vererek erken yaşlanmaya neden olur.

Sigara içmek: Sigara içmek ayrıca kan damarlarını daraltarak ve cilde kan akışını azaltarak kırışıklıklara da katkıda bulunur.

Yüz ifadeleri: Gözleri kısmak veya gülümsemek gibi tekrarlayan yüz hareketleri zamanla çizgilerin oluşmasına neden olabilir.

KIRIŞIKLIKLAR NASIL AZALTILIR?

Kırışıklıkları ve ince çizgileri önlemek veya azaltmak söz konusu olduğunda akılda tutulması gereken 7 ipucu:

1. Güneş kremi kullanın

Bulutlu günlerde bile her gün güneş kremi sürerek cildinizi zararlı UV ışınlarından koruyun. Açık havadayken de gölge aramalısınız.

2. Su için

Gün boyu bol su içerek cildinizin nemli kalmasını sağlayın. Cildinizi nemli tutmanın bir başka yolu da nemlendirici sürmeyi asla unutmamaktır. Hyaluronik asit içeren nemlendiricilerin kullanılması cilt elastikiyetinin korunmasına yardımcı olabilir.

3. Sigara içmekten kaçının

Dr Kapoor, "Sigarayı bırakın, tütün dumanına maruz kalmaktan kaçının ve alkol tüketimini sınırlayın, çünkü bunlar kollajeni tüketerek ve kan akışını kısıtlayarak cildin yaşlanmasını hızlandırır" tavsiyesinde bulunuyor.

4. Stresi yönetin

Stres erken yaşlanmanın en yaygın nedenlerinden biridir. Bu nedenle stres seviyenizi yönetmek için meditasyon, yoga veya derin nefes egzersizleri gibi stres azaltıcı teknikleri uygulayın.

5. Yeterli uyku alın

Cildinizin onarılmasına ve yenilenmesine olanak sağlamak için her gece 7-9 saat kaliteli uykuyu hedefleyin. Kırışıklıkların görünümünün azaltılmasına ve genç bir cildin desteklenmesine yardımcı olacaktır.

6. Sağlıklı beslenme

Dr Kapoor, "Cildin sağlığını geliştirmek ve oksidatif stresle mücadele etmek için antioksidanlar, vitaminler ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin dengeli bir beslenme tüketin" diyor.

7. Retinoidleri kullanın

Kollajen üretimini teşvik etmek, cilt dokusunu iyileştirmek ve zamanla ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmak için günlük cilt bakımı rutininize retinoid kremleri veya serumları ekleyin.