Kolajen kullanmanızın vaktinin geldiğini gösteren 3 işaret

Genç yaşlarda vücut, kolajeni yüksek seviyede üretiyor bu da cildin sağlıklı ve canlı durmasını sağlıyor ancak 20'li yaşlardan sonra vücutta düşen kolajen seviyesi ile birlikte yaşlanma belirtileri de baş gösteriyor.

KOLAJEN KULLANMANIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTEREN İŞARETLER

İNCE ÇİZGİLER BELİRGİNLEŞMEYE BAŞLADIĞINDA

İnce çizgiler, kolajen kullanmaya başlamanız gerektiğine dair bir işaret. Dermatolog Joshua Zeichner, Mind Body Green'e, bu çizgilere 'bebek kırışıklıkları' denildiğini ve daha derin çizgilere yol açtığını söylüyor.

Araştırmalar kolajenin, cildin elastikiyetini ve yoğunluğunu desteklediğini gösteriyor. Kolajen; cildin elastin ve filibrin gibi cildi oluşturan diğer moleküllerin üretimini teşvik ederek cildi besler. Araştırmalar ayrıca kolajen kullanımının, cildin nem seviyesini de yükselttiğini ortaya koyuyor; bu çok önemli çünkü nemsiz kalan bir cilt, kırışmaya adaydır.

MENOPOZ DÖNEMİNDE

20'li yaşların ortasına geldiğinizde doğal kolajen üretimi her sene ortalama yüzde 1 oranında düşer. Ancak menopoza giren insanlar bu süre zarfında kolajen üretiminde dramatik bir düşüş yaşayarak yaklaşık yüzde 30'u görürler.

Bu süre zarfında kişide çizgiler ve sarkma gibi yaşlanma belirtileri kendini gösterir. Kolajen aynı zamanda eklemler için de idealdir. Yaşlanmayla beraber eklemler de doğal olarak esnekliğini kaybeder ancak kolajen bu durumu iyileştirebilir.

DOLGUN VE TAZE GÖRÜNÜMLÜ BİR CİLT ARZULUYORSANIZ

Sıkı, canlı ve nemli bir cilt istiyorsanız kolajen almayı kesinlikle düşünmelisiniz. Yanağınızı sıktığınızda yanak hemen aynı şekli alıyorsa ve yanağın dokusu sıkıysa bu vücudunuzdaki kolajen üretiminin iyi bir seviyede olduğuna dair iyi bir işarettir.

Bunu artırmak için için de kolajen içeren besinler tüketebileceğiniz gibi kolajen takviyeleri de alabilirsiniz.

Kaynak: Mind Body Green