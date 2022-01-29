7 Tonik Metodu nedir, nasıl uygulanır, neye yarar? Koreliler bu işi biliyor!

Adından da anlaşılabileceği gibi, şimdi size ileri seviye bir cilt bakım rutininden bahsedeceğiz. Uyku maskelerinden tutun da cushion fondötenlere, kağıt maskelerden sivilce bantlarına kadar kozmetik evrenini ele geçiren Koreliler, cilt bakımı anlamında oldukça hassas ve ürün kullanımlarında da hayli bonkörler. Nasıl mı? Öncelikle Korelilerin esas önem verdikleri konu makyajdan çok iyi bir cilt bakımı. Bu nedenle renkli kozmetikten çok, cilt bakım alanında yeniliklerle karşımıza çıkıyorlar ve itiraf edelim bakımlı ciltleriyle olduklarından çok daha genç gösteriyorlar.

Yazı: Damla Durak

Koreliler, tüm cilt bakım rutinlerinde kusursuz bir tene ulaşmayı amaçlarken, en önem verdikleri konu neme doymuş bir cilt. Güzel bir cildin sırrının nem olduğuna inandıkları için geliştirdikleri tüm yöntemlerde nemi cilde daha fazla ve daha uzun süre hapsetmeyi hedefliyorlar. İşte 7 Tonik Metodu da tam olarak böyle doğuyor.

Faydalarına geçmeden önce bu metodun temelinden bahsedelim; yapmamız gereken tonik ile cildimizde yedi katman yaratmak ve nemi cilde adeta kilitlemek. Size Koreli kadınların cilt bakımı için günde ortalama olarak 15-20 ürün kullandıklarını söylesek, ne düşünürsünüz? Bu nedenle içeriklere oldukça hakimler ve şüphesiz ki en önem verdikleri ürün de tonik. Yedi katman yaratmanın altındaki temel prensip cildin nem seviyesini kademeli olarak artırarak ilerlemek. Uygulama esnasında kullanılan tonikler cildin optimal dengesini korurken, cilde parlaklık, dolgunluk ve sıkılık kazandırıyor. Burada özellikle belirtmeliyiz ki bu uygulamayı yedi farklı tonikle yapabileceğiniz gibi, favoriniz olan nemlendirici etkili tek bir toniği yedi kat uygulayarak da yapabilirsiniz. Kullandığınız ürünlerin içerikleri konusunda tereddütleriniz varsa, farklı ürünleri karıştırmak yerine tek ürünle ilerlemek çok daha garantili bir hamle olacak. ‘7 Tonik Metodu’nu uyguladıktan sonra, cildi sadece neme doyurmayacak aynı zamanda pH dengesini de sağlamış olacaksınız.

7 TONİK METODU NASIL UYGULANIYOR?

İşe standart bir cilt bakım rutinin ilk adımı olan temizlemeyle başlamak oldukça önemli. Her zaman kullandığınız temizleyicinizle cildinizi yıkayıp kuruladıktan sonra işte bu çok meşhur tonik uygulamasına geçebilirsiniz. Dilerseniz sadece parmaklarınızı kullanabilir, dilerseniz makyaj temizleme pamuklardan yardım alabilirsiniz; tercih sizin. En önemli tüyo, birinci toniği mutlaka pamuğa döküp uygulamak; kalan altı adımı ellerinizi nazikçe kullanarak yapabilirsiniz. Adımlar arasında üç dakikadan fazla beklememek en ideal sonucu almanızı sağlayacak. Bu yöntemin biraz zaman aldığının ve zahmetli olduğunun farkındayız ancak inanın buna değiyor. Aynaya baktığınızda içten parlayan, dolgun ve sıkı bir cilt sizi bekliyor olacak. Uygulama sonrası cildiniz fazlaca nem yüklenmiş olacağı için ayrıca bir nemlendirici krem uygulamanıza gerek yok ancak dışarı çıkacaksanız yaz-kış fark etmeksizin güneş kreminizi sürmeyi asla ihmal etmeyin.

UNUTMAYIN!

Göz çevresi ciltte en hassas deriye sahip bölgedir. Bu bölgede hassasiyet yaramamak için göz çevrenizi uygulamanın dışında tutun. Sık sık irritasyon oluşan bir cilt tipine sahipseniz dermokozmetik markalarının toniklerini tercih edin. Koreliler uygulamayı iki günde bir yapıyor ancak size fazla geliyorsa cildinizin ihtiyacına göre belirleyeceğiniz sıklıkta yapın. Yedi katın cildinize ağır geleceğini düşünüyorsanız üç tonikle başlayın. Cilt alıştıkça katman sayısını artırabilirsiniz. Adımları peş peşe ve seri hareketlerle tamamlayın.

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