Saç ve cilt bakımı için en pahalı markaların iddialı ürünleri kadar etkili maskeler ve tonikler hazırlıyoruz. Güzellik rutinimizin rotasını yeşil bitkilere, meyvelere ve sebzelere çevirdik.

Yazı: Gülru İncu



Yeşil çay

Gücünü antioksidanlar ve kafeinden alan yeşil çayı temizleyici ve tonik olarak kullanabilir, kızarıklık ve hassasiyet problemi yaşayan cildinizi yatıştıran maskeler yapabilir ya da yeşil çaylı buz küpleri hazırlayarak göz altı şişliklerini indirebilirsiniz. Spreyli bir şişeye demlenmiş yeşil çay doldurun ve soğutun. Sabah-akşam cildinize püskürtün. Bu yapımı kolay tonik, cildinize sağlıklı bir parlaklık kazandıracak.



Salatalık

Uzun ve yorucu bir günün sonunda göz altı torbalarınız mı çıktı? Salatalık maskesi gerçekten işe yarıyor. Salatalık tahrişi azaltan antioksidanlar ve flavonoidler içeriyor. Bir salatalığı rendeleyin ve bir kaşık yoğurtla karıştırıp yüzünüze sürün. 20 dakika beklettikten sonra yıkayın. Salatalık suyu ayrıca cildin esnekliğini artırıyor ve mükemmel bir nemlendirici.



Zeytinyağı

Saç ve cilt bakımının en gözde ürünü olan zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı ile çok yakın arkadaş. Tırnak etlerinizin sertleştiğinden şikayetçiyseniz, 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağını 1 çay kaşığı zeytinyağı ile karıştırıp tırnaklarınıza sürün. 5 dakika sonra hem tırnak etlerinizin hem de ellerinizin yumuşacık olduğunu göreceksiniz.



Nane

Sivilce ve akne tedavisinde, gözeneklerin temizliğinde ve saçların parlatılmasında naneden yararlanabilirsiniz. Nane yapraklarını kaynatın. Kaynattığınız su soğuduktan sonra cilt toniği olarak kullanabilirsiniz. Sivilceleri tedavi etmek içinse birkaç nane yaprağını ezip gül suyu ile karıştırın. Sivilceli bölgeye sürün ve 10 dakika sonra yıkayın. Nanede bulunan mentol, iltihabın ve kızarıklığın azaltılmasına yardımcı olacak.



