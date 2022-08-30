Bacak nasıl tıraş edilir? Jiletle pürüzsüz bacak tıraşının püf noktaları

Bacaklarınızı jiletle alıyor ancak kaşıntı ve batık tüyler gibi sorunlarla mı karşılaşıyorsunuz? Eğer durum buysa bacak tıraşı ile ilgili gözden geçirmeniz noktalar olabilir. Bu makalede bacakların jiletle nasıl pürüzsüz bir şekilde tıraş edilebileceğine dair uzman yorumlarını paylaşıyoruz.

Bacak tıraş etmek için farklı aletler kullanılabilir: Kartuşlu tıraş makineleri, elektrikli tıraş makineleri, tek kullanımlı jiletler... Sağlık sitesi healthline bu konuda "Bir tıraş bıçağı seçerken, bıçak sayısı ne kadar fazla ve birbirine ne kadar yakınsa o kadar iyidir" yorumu yapıyor.

JİLET HANGİ YÖNE YAPILIR?

Peki, bacaklar hangi yöne doğru tıraş edilmeli? Jilet hangi yöne yapılır? Bu konuda farklı fikirler var. Genel olarak bacakların aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya da tıraş edilebileceğini söyleyen uzmanlar var. Ancak bikini bölgesi için durum farklı; tüylerin büyüme yönünün tersine (aşağıdan yukarıya) tıraş önerilmiyor.

Dermatolog Maggie Sullivan'a göre bacakların tıraş edilmesinde bazı faktörlere bağlı olarak iki yön de doğrudur. Sullivan'a göre teknik olarak bacaklarınızın tüylerin çıkış yönüne doğru tıraş edebilirsiniz. Ancak tüylerin kalınlığı, dokusu, cildin tıraş bıçağına nasıl tepki gibi verdiği gibi durumlar göz önünde bulundurmalı. Sullivan, "Aksi yönde tıraş daha etkili olsa da sonucu cilt tahrişi ve batık tüyler olabilir. Bunları yaşamayan şanslı birkaç kişiden biri değilseniz, muhtemelen diğer yöne gitmek isteyeceksiniz" diyor.

Dermatolog Dr. Clay ise Marie Claire'e "En güvenli tıraş için tüylerinizin doğal olarak uzadığı yönün ters yönde tıraş olun. Bu, bacağınızı ayak bileğinizden diz kapağınıza doğru tıraş etmek ve ileri geri hareket etmemek anlamına gelir" diyor. Clay'e göre tek yönde tıraş olmak tüylerin çok kısa kesilmesini önler. Aksi durumda tüyler tekrar büyürken deri altında sıkışabilir ve batık olabilir"

Amerikan Dermatoloji Akademisi ise tıraş bıçağı darbelerini ve tahrişi önlemek için tüylerin büyüme yönünü (aşağıya doğru) takip edin diyor.

Glamour.com'a konuşan dermatologlar farklı fikirde ve şu görüşler paylaşılmış: "Ayak bileğinizden başlayarak yavaş ve dikkatli bir şekilde yukarı doğru tıraş edin. Bacakları yukarıya doğru tıraş etmek tüylerin çıkış yönünün tersine tıraş olmanızı sağlar ve bu da daha yakın bir tıraş sağlar. Tıraş bıçağı yanması olasılığı nedeniyle bikini bölgesinde tavsiye edilmez, ancak bacaklarınız için güvenlidir. Sert bastırmaya gerek yoktur"

JİLETLE PÜRÜSSÜZ ŞEKİLDE BACAK NASIL TIRAŞ EDİLİR?

Gözeneklerinizi açmak, cildi ve tüyleri yumuşatmak için cildinizi ılık suyla ıslatın. Dermatolog Dr. Rogers bu konuda "Bacaklarınızı tıraş etmeyi seçerseniz, bunu cildiniz “ılık ve ıslakken” duşta yapmanız en iyisidir. Duşta tıraş olmak, cildi çiziklerden korumak için kayganlaştırıcı kullanmayı kolaylaştırır" diyor.

Burada önemli olan cilt kuruyken tıraş yapılmaması. Çünkü, kuru cilde yapılan tıraş ciltte küçük kesiklere ve yara izlerine neden olur. Cilt hassaslaşır ve pul pul dökülebilir. Kuru tıraş kırmızı, kaşıntı yapan kızarıklıklara da neden olacaktır. Duşta tıraş yapılırsa tüylerin yumuşaması sağlanmış olur.

Burada önemli olan cilt kuruyken tıraş yapılmaması. Çünkü, kuru cilde yapılan tıraş ciltte küçük kesiklere ve yara izlerine neden olur. Cilt hassaslaşır ve pul pul dökülebilir. Kuru tıraş kırmızı, kaşıntı yapan kızarıklıklara da neden olacaktır. Duşta tıraş yapılırsa tüylerin yumuşaması sağlanmış olur. Tıraş makinesini ya da jileti tıkayabilecek ölü deriden kurtulmak için vücudunuza bez ya da lif kabağı ile peeling yapın.

Kartuşlu tıraş bıçağı kullanıyorsanız, bıçakların cilt üzerinde pürüzsüzce kayması için tıraş kremi sürün. Tıraş kremini tıraşa başlamadan önce cildinize sürüp 20 saniye boyunca cildinize masaj yaparsanız bu da tüyleri yumuşatacaktır.

Tıraş için kullandığınız ürünün kaliteli olmasına dikkat edin.

Bacağı tüylerin çıktığı yöne doğru tıraş edin; sonra tercih ediyorsanız terse yöne gidin.

Jilete hafif basınç uygulayarak uzun, sabit hareketlerle tıraş edin. Sert hareketlerden kaçının.

Jileti tıkanmaları önlemek için sık sık yıkayın.

Tıraş kremi ve tüy kalıntılarını gidermek için bacaklarınızı ılık suyla durulayın. Ardından gözeneklerinizi kapatmak için soğuk su ile devam edin.

Kızarıklık ve tahrişi önlemek için yeni tıraş olmuş bacaklarınızı hafifçe vurun veya havayla kurutun.

İdeal olarak aloe vera gibi yatıştırıcı bir nemlendirici ile losyon yapın. Tıraştan sonra cilt oldukça hassas olacaktır. Çünkü ölü deri de tüylerle beraber tıraş edilir. Dr. Clay, anti-inflamatuar özelliklere sahip veya çay ağacı yağı içeren ürünlerin uygulanmasını öneriyor. Ayrıca jojoba yağının da traştan sonra yatıştırıcı olabildiğini belirtiyor.

Dizler genellikle tüylerin daha az olduğu yerlerdir. Dizi etmek için dizisi bükün ve cildinizi gergin hale getirin, böylece daha sağlıklı bir tıraş elde edilebilir.

Uyluk arkasını tıraş ederken ayna kullanabilirsiniz.

Ayak bileklerine dikkat edin çünkü genellikle kolay kanarlar.



BİKİNİ BÖLGESİ NASIL TIRAŞ EDİLİR?

Bikini bölgesi, tıraş sonrası kaşıntı ve batıklar nedeniyle hassastır. Bu nedenle ekstra özen gösterin. Kaba tüyleri yumuşatmak için bölgeyi ıslatmak için birkaç dakika daha harcayın . Tıraş kremini sürün ve ardından tüylerin çıkış yönünde tıraş edin, aksi yöne değil. Kızarıklık ve şişlikleri önlemek için, tıraş sonrası serum veya yağ uygulayın.



KASIKLAR NASIL TIRAŞ EDİLİR?

Kasık bölgesi tıraş edilirken dikkat edilmesi gereken yerler arasında. Bazı araştırmalara göre kasık bölgesini tıraş edenlerin büyük bölümünde kaşıntı yaşama ihtimali var. Kasık bölgesini tıraş etmeden önce tüylerin yumuşaması için ılık bir duşta 5 ila 10 dakika vakit geçirin. Tıraş sonrası tahrişi önlemek için fazla sabun veya tıraş kremini yıkadığınızdan emin olun.

KOLTUK ALTI NASIL TIRAŞ EDİLİR?

Koltuk altları da cildin hassas noktaları arasında yer alır. Bu nedenle koltukaltının da yavaş ve dikkatli bir şekilde tıraş edilmesi gerekir. Yine duşta vakit geçirmek, tıraş öncesi cildi yıkamak önemlidir. Koltukaltını tıraş ederken cildinizi gergin tutun ve tüylerin uzama yönünde tıraş edin, tersine değil.

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