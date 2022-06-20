Çilek bacak nedir? Çilek bacak görünümü nasıl geçer? 7 öneri

Çilek bacak sorunu birçok insanın başına gelen cilt sorunları arasında yer alır. Bacaklarda çıkan küçük siyah noktalara benzeyen koyu ve derin lekelerin oluşmasına çilek bacak deniyor. Çilek bacak ismini, çileğin dış kısmında bulunan noktalara benzetildiği için kullanılır. Çilek bacak sorununun oluşmasının çeşitli faktörleri bulunur. Aşağıda çilek bacak görünümü neden olur? Çilek bacak görünümü nasıl geçer? sorularının yanıtlarını ve 7 öneriyi bulabilirsiniz...

Çilek bacak neden oluşur?

Çilek bacak oluşumunun çeşitli faktörleri bulunur. Bu faktörlerin en başında tıraş gelir. Uzun süreler boyunca kullanılan jiletler ile tıraş olmak çilek bacak sorununu tetikler. Uzun süre kullanılan jiletlerin bıçakları körelmeye ve cildi tahriş etmeye başlar. Bu tarz jiletleri kullanmak kıl kökleri içinde çok zararlı. Çilek bacak probleminden kurtulmak için doğru ve kaliteli jilet kullanımı oldukça önemli.

Çilek bacak sorununun oluşmasının bir diğer önemli nedeni gözeneklerin tıkanması. Bacaklarda gözenekler bulunur ve bu gözenekler çeşitli sebepler yüzünden tıkanabilir. Yağlanma, bakteriler ve ölü deriler bu gözeneklerin tıkanmasına yol açabilir. Tıkanan gözenekler zaman içerisinde çilek bacak sorununun oluşmasına neden olur.

Bacaklarda gözenekler bulunur ve bu gözenekler çeşitli sebepler yüzünden tıkanabilir. Yağlanma, bakteriler ve ölü deriler bu gözeneklerin tıkanmasına yol açabilir. Tıkanan gözenekler zaman içerisinde çilek bacak sorununun oluşmasına neden olur. Kıl köklerinin iltihaplanması da çilek bacak sorununu tetikleyen etkenler arasında. Herhangi bir yaralanma, enfeksiyon veya tahriş durumunda kıl kökleri iltihaplanır.

çilek bacak sorununu tetikleyen etkenler arasında. Herhangi bir yaralanma, enfeksiyon veya tahriş durumunda kıl kökleri iltihaplanır. Ağda sonrasında, aşırı sıcak su kullanımı ve kimyasallar sonucu da ortaya çıkar.

Kuru ciltlerde daha sık çilek bacak sorunu yaşanır. Kuru cildin tahriş olma ihtimali daha yüksektir. Kuru ciltlerin tıraş sonrasında çilek bacak oluşma ihtimallerinin daha fazla olduğu söylenir.





Çilek bacak görünümü nasıl geçer?

1- Çilek bacak sorunu ile karşı karşıya kalan insanların çeşitli yöntemleri deneyerek bu sorundan kurtulduğu gözlemlenir. Çilek bacak olmasının en büyük nedeni doğru bir şekilde tıraş olmamak. Eğer tıraşlarınızda jilet tercih ediyorsanız nemlendirici losyon ve ya da tıraş kremi kullanmak faydalı olur. Jileti doğru yönde kullanmak da oldukça önemli. Yanlış jilet kullanımı vücutta tahriş oluşmasına neden olur ve bu durum da çilek bacak sorununun oluşmasına neden olur.

2-Tıraşlarınızda epilatör kullanıyorsanız cildinize uygun olan bir ürünü tercih etmeniz gerekir. Ürünü kullanmadan önce bacaklarınızı nemlendirmek ve çok sıcak şartlarda işlem yapmamaya özen göstermek faydalı olur.

3-Temizlik konusu çilek bacak konusunda oldukça önemli. Düzenli bakım ve temizlik yapmak ölü deri hücrelerinden kurtulmak için oldukça işe yarar bir şey. Düzenli peeling yapmak çilek bacak görünümünün azalmasını sağlar. Batık tüylerin oluşmasını da engeller.



4- Çilek bacak sorunundan kurtulmanın en önemli yollarından bir tanesi bacakları nemlendirmek. Yalnızca tıraşlardan sonra bacakları nemlendirmek yerine gün içerisinde cilt için nemlendirici krem kullanmak oldukça işe yarar bir yöntem. Uyguladığınız nemlendirme işlemi sonrasında hem daha parlak bir vücuda sahip olacak hem de çilek bacak sorunundan kurtulabileceksiniz.

ÇİLEK BACAĞA KARŞI PEELİNG

5- Haftada bir kez peeling yapmak çilek bacak problemi için oldukça faydalı. Haftada bir kez peeling yapımı cildinizdeki ölü derileri uzaklaştırır. Vücut bakımı için bir gün belirlemek ve düzenli bir şekilde bakım yapmak çilek bacak sorunu yaşamamak adına oldukça önemli.

6- Çilek bacak görünümünü kuru fırçalama yöntemiyle de ortadan kaldırabilirsiniz. 'Kuru fırçalama nedir, nasıl yapılır?' haberimizden kuru fırçalama yapmanın püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Daha sonrasında bacaklar için özel olarak tasarlanan nemlendirici kremleri sakin bir şekilde yaymak da faydalı olur.

7- Vücudun nem dengesi de çilek bacak sorunu için önemli etkenler arasında bulunuyor. Vücudun nem dengesini düzenli bir şekilde sokamamak vücudun kurumasın ve cilt sorunlarının yaşanmasına neden olur. Çilek bacak problemi, vücudunda nem sorunu yaşayan insanlarda oldukça fazla görülür. Bu yüzden vücut nem dengesini ayarlamak cilt sorunlarından kurtulmak için oldukça önemli. Düzenli bir nem dengesi için sağlıklı beslenmek, yeteri kadar su tüketmek ve düzenli bir uyku işe yarayacaktır.