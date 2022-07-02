El çatlaması neden olur? El çatlamasına ne iyi gelir? El çatlaklarına iyi gelen maske tarifi

Cilt bakımı her insan için oldukça önemli bir konu. Özellikle de cilt kaynaklı bazı hastalıkları önlemek adına düzenli olarak cilt bakımı yapılmalıdır. El bakımı da bu sebep ile önemli. Gerek mevsim geçişleri gerekse sıkça kullanılan dezenfektan gibi hijyen ürünleri, el çatlaklarına sebep olabiliyor. Biz de bu yazımızda çoğu kişinin bir sorunu olan el çatlaklarına değindik. "El çatlamasının nedenleri nelerdir? Ne iyi gelir? El çatlakları nasıl geçer? " sorularının yanıtlarını içeriğimizde bulabilirsiniz... (Bu içeriğin ardından dudak yaralarına ne iyi gelir? içeriğimize de göz atabilirsiniz)

El Çatlamasına Ne İyi Gelir?

El çatlamasının oluşmasının ilk sebebi vücuda yeteri kadar su alımı yapmama. Cildin ve ellerin çatlama sorununun nedeni su içmemek. Vücudumuz günlük olarak belirli miktarlarda su ihtiyacı duyar. Cildin nemli tutulması adına günlük olarak 2 litre su içmek gerekir. Vücudunuzdaki çatlaklardan kurtulmak için alabileceğiniz birtakım önlemler bulunur.

El Çatlamasının Nedenleri Nelerdir?

El çatlamasının ilk nedeni yeteri kadar su tüketmemek. Vücuda yeterli miktarda su almadığınız zaman vücutta çatlaklar baş gösterir. El çatlamasına neden olan bir diğer önemli etken soğuk ve sert havalar. Düşük nem miktarı ve düşük sıcaklık değerli cildin kurumasındaki en büyük nedenler arasında bulunur.

Doktorlar tarafından belirtilmeyen ilaçların bilinçsiz bir şekilde kullanımı da vücutta çatlakların görülmesine neden olur. Bazı ilaçların yan etkileri arasında cilt kuruması bulunur. Bu tarz ilaçların kullanımından uzak durmak cildin nem dengesi açısından oldukça önemli. Tam aksi durumlar da cildin kurumasına ve ciltte çatlakların oluşmasına neden olabilir. Yoğun nemin de çatlak oluşumunda etkisinin olduğu bilinir.

Kimyasal maddelerin kullanımı da ellerin çatlamasına sebep olan faktörler arasında bulunur. Deterjan, çamaşır deterjanı ve benzeri gibi kimyasal maddelerin çıplak el ile kullanımı ellere zarar verir ve ellerin tahriş olmasına neden olur.

Ellerin çatlamasına neden olan birçok farklı faktör de bulunur. Sıcak su kullanımı ellerin çatlamasına neden olur. Sıcak suyu çok fazla kullanmak vücudun nem dengesini bozar ve vücutta kurumaya sebep olur.

El Çatlamasına İyi Gelen İşlemler

Gerekli özveriyi verdiğiniz zaman el çatlaması derdinden kurtulabilirsiniz. El çatlamasından kurtulmak için alabileceğiniz önlemler şunlardır:

Günlük olarak ellerin nemlendirilmesi oldukça faydalı. Kaliteli ve güvenilir bir markanın nemlendirici el kremini kullanarak el çatlaklarından kurtulabilirsiniz. Nemlendirici kullanırken tırnakların da nemlendirilmesi gerekir.

Birtakım yağların kullanımı da ellerin çatlamasına iyi gelen besinler arasında yer alır. Susam yağı, tatlı badem yağı gibi doğal besinler el çatlamasına iyi gelir. Bu yağ özlerinin düzenli tüketimi vücut nem dengesinin sağlanması açısından oldukça faydalı.

Vücudun nem dengesini ayarlamak adına su tüketmek oldukça faydalı. Yeteri kadar su tüketmemek vücudun nem dengesini bozar. Nem dengesi bozulan vücutta çatlamalar ve kurumalar başlar. Gün içerisinde en az iki litre olacak şekilde su tüketilmesi çatlakların giderilmesi ve sağlıklı bir cilde sahip olmak adına oldukça önemlidir.

El çatlağı sorunu yaşayan insanlar uyumadan önce zeytinyağı ile ellerine mesaj yapabilirler. Zeytinyağı ile güzel bir masaj el çatlamalarına oldukça iyi gelir.

El çatlaklarına iyi gelen yağlar arasında tereyağ ve zeytinyağı bulunur. Doğal yollar ile el çatlaması sorunundan kurtulmak isteyenler zeytinyağını ve tereyağını tercih edebilirler.

El Çatlaklarına İyi Gelen Maske Tarifi

El çatlaklarından kurtulmak için çeşitli maske yöntemlerini deneyebilirsiniz. Bu maskeler arasında oldukça sık tercih edilen ve herkesin memnun olduğu el çatlağı maskesi için 3 yemek kaşığı gül suyu,1 tatlı kaşığı kadar elma sirkesi, 2 tatlı kaşığı kadar limon suyu ve son olarak 3 tatlı kaşığı kadar badem yağı kullanılmalıdır. Tüm bu malzemeleri bir kap içerisine alın. İyice karıştırıldıktan sonra elde edilen karışım ellere yavaş yavaş sürülmeli. Bu işlem sırasında herhangi bir eldiven veya çorap kullanmanız önerilir. Hazırlanan maskeyi ellerinize uyguladıktan sonra bir süre beklemesini sağlayın. Daha sonra cildin emdiği maskeyi ılık su ile yıkayarak durulayabilirsiniz. Bu karışım el çatlağına en iyi gelen karışımlar arasında yer alıyor.

Belirli kalite standartlarını yakalamış ve kendisini kanıtlamayı başarmış olan nemlendirici kremler kullanarak da el çatlarından kurtulabilirsiniz. Düzenli beslenme ve yağlı besinlerden uzak durmak da vücudunuzun nem dengesi açısından oldukça önemli. Yeterli miktarda su tüketimine de özen göstermek el çatlağına iyi gelecektir.