Balerin topuzu nasıl yapılır? 6 adımda balerin topuzu yapılışı

Gelin saçı topuzu ve özel gün saçı modelleri arasında en çok uygulanan modelin yüksek ve dağınık tepe topuzudur bir diğer adıyla balerin topuzu olarak bilinir. Özellikle de gösterişli ve boynu kapalı gelinliklerde ve abiyelerde en çok tercih edilen topuz modelleri oluyor. Bu özelliğiyle ihtişamlı düğünler için tasarımlar olduğunu da söyleyebiliriz.

Balerin topuzu, saçları düzgün bir şekilde toplayarak başın tepesinde oluşturulan bir topuz stili olarak bilinir. Genellikle balerinler tarafından tercih edilen bu topuz stili, sıkı, düzgün ve şık bir görünüm sağlar. Balerin topuzu, şık ve düzenli bir görünüm isteyen kişilere önerilir.

Balerin topuzu nasıl yapılır?

Saçları tarayın : Saçları düzgünce tarayarak düğüm ve düzensizlikleri giderin.

: Saçları düzgünce tarayarak düğüm ve düzensizlikleri giderin. Yüksek bir at kuyruğu yapın : Saçlarınızı başınızın tepesinde sıkı bir at kuyruğu yapın ve lastik bir tokayla sabitleyin.

: Saçlarınızı başınızın tepesinde sıkı bir at kuyruğu yapın ve lastik bir tokayla sabitleyin. Saç uçlarını düzeltin : At kuyruğunu oluşturduktan sonra saç uçlarını düzeltin ve gerekiyorsa düzeltici kullanarak elektriklenmeyi engelleyin.

: At kuyruğunu oluşturduktan sonra saç uçlarını düzeltin ve gerekiyorsa düzeltici kullanarak elektriklenmeyi engelleyin. At kuyruğunu döndürün: At kuyruğunu sıkıca döndürerek bir topuz oluşturun.

At kuyruğunu sıkıca döndürerek bir topuz oluşturun. Topuzu sabitleyin : Saç uçlarını lastik tokayla tekrar sabitleyin ve gizlemek için saç telleriyle sarın.

: Saç uçlarını lastik tokayla tekrar sabitleyin ve gizlemek için saç telleriyle sarın. Saç spreyi ile sabitleyin: Oluşturduğunuz balerin topuzunu saç spreyi ile sabitleyerek uzun süre dayanmasını sağlayın.

Balerin topuzu dinamik bakışlar sağlar!

Tepede sımsıkı toplanan saç modelleri dağınık topuz veya balerin topuzları sıcak havalarda kullanılacak en rahat modeller arasındadır. Yüzü gererek daha dinamik bakışlar ve botoks etkisi yaratır, boyun bölgesini daha uzun gösterir.

Ayrıca, saçları düzgünce topladığı için sıkı ve düzenli bir görünüm sağlar. Yoğun fiziksel aktivitelerde veya günlük hayatta rahatça kullanılabilir.

Balerin topuzu oval yüzlere küçük yüzlü kişilere yakışır. Özellikle geniş suratlarda yüzü daha ince göstermek için önden 2 tutam saç bırakılabilir.

Balerin topuzu genellikle balerinler ve çocuklarda tercih edilir. Abiye ve gelinliklere daha basit bir model olarak kalabilir.

Unutmayın, saç tipi ve uzunluğuna göre balerin topuzu farklı şekillerde yapılabilir, bu yüzden kişisel tercihlere ve saç yapısına uygun bir şekilde denemeler yapılabilir.