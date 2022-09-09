Gelin saçı nasıl seçilir? Yüz şekline göre gelin saçı önerileri

Gelin adaylarının gelinlik kadar merak ettiği bir konuda gelin saçı seçimi... Gelin saçı seçiminde hem yüz şekli hem gelinliğin şekli önemli yer tutuyor. Peki, gelin saçı için doğru model nasıl seçilir? Yüz şekline göre gelin saçı nasıl seçilir? Hair stylist Batuhan Gelişli, düğün günü için doğru gelin saçı seçmenin püf noktalarını anlatıyor. Peki, gelin saçına karar verirken nelere dikkat edilmeli? İşte Gelişli’nin önerileri

1- Hangi yüze hangi saç modeli seçilir?

Birbirinden farklı gelin saç modelleri arasından kendinize en çok yakışanı seçebilmek için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var.

Yüz şekli,

Gelinlik modeli,

Saç modeli.

Genel olarak şık bir görünüm için saç modelinizi bu detaylara göre seçmelisiniz.

Gelin topuzları, düğünlerde kadınların en sevdiği modellerden biridir ve her yüz şekline uygun olarak seçilebilir.

Bölünmüş saçlar oval yüzlü gelinler için en iyisidir.

Atkuyruğu, daha gevşek bir görünüm tercih edenler için en trend seçeneklerden biridir ve oval yüz şekilleri için mükemmeldir.

Yuvarlak yüzlü kadınlar yüksek atkuyruğu,

Kalp yüzlü kadınlar kaküllü atkuyruğu,

Oval yüzlü kadınlar ise sıkı atkuyruğu tercih etmelidir.

Örgülü saç modelleri son yılların popüler trendlerinden biri ve çok yönlü stillerdir. Her yüz şekline ve her modele uygun örgüler ekleyerek şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Yüz tiplerine göre en uygun seç kesim modelleri

Yuvarlak bir yüze sahipseniz katlı saçlar kesinlikle sizin için idealdir. Kısa saçları seviyorsanız, yukarıdan aşağıya, sivri uçlu bir kesim deneyin.

Orta uzunlukta saç modelleri kullanmayı seviyorsanız, saçın uzunluğu; daha uzun görünmesi için çene altındaki yuvarlaklığı korumak için orta uzunlukta katmanlı bir kesim tercih edebilirsiniz. Uzun saçlardan hoşlanıyorsanız, çeneden başlayan katmanlar saçınızı daha dolgun, yüzünüzü daha ince gösterecektir.

Tipik olarak yuvarlak yüzlü kişiler, yüzün asimetrisini artıran yan panellerle desteklenir. Kakül kullanmayı seviyorsanız, kakülleriniz ince, dalgalı, kaşlarınıza değecek şekilde olmalıdır.

Orta uzunlukta saç modelleri kullanmayı seviyorsanız, saçın uzunluğu; daha uzun görünmesi için çene altındaki yuvarlaklığı korumak için orta uzunlukta katmanlı bir kesim tercih edebilirsiniz. Uzun saçlardan hoşlanıyorsanız, çeneden başlayan katmanlar saçınızı daha dolgun, yüzünüzü daha ince gösterecektir. Tipik olarak yuvarlak yüzlü kişiler, yüzün asimetrisini artıran yan panellerle desteklenir. Kakül kullanmayı seviyorsanız, kakülleriniz ince, dalgalı, kaşlarınıza değecek şekilde olmalıdır. Kare yüz şekli için en iyi model çene hattından ziyade elmacık kemiklerini öne çıkarmaktır. Orta uzunlukta saçlardan hoşlanıyorsanız elmacık kemiklerini daraltan ve çene altına düşen bir saç modeli denemelisiniz. Uzun saçlara sahip olmayı planlıyorsanız, güçlü çene çizgisini dengelemek ve havadar bir etki yaratmak için bir kuaför tabakası kullanmalısınız.

Alt yarısı daha dolgun bir saç modeli seçmek kalp yüz modeli için en iyi tercihlerden biridir. Uzun saçlarda, özellikle orta kısım kıvrımları takip etmektir; bu, hacim oluşturmak için harika bir saç modeli seçimidir. Doğal görünümlü saçlar için deniz tuzu saç spreyi kullanabilirsiniz. Daha geniş bir alnı daraltmaya yardımcı olan bir model denemelisiniz. Uzun saçlara sahip olmak istiyorsanız, elmacık kemikleri ve çene seviyesinde saç katmanları ile dar olan yüzün alt kısmını doldurmalısınız.

2- Hangi gelinlik modeli için hangi saç stili?

Her gelinlik modelinin saç modeli farklıdır. En küçük detaylar bile her zaman hayalini kurduğunuz şık görünümü mahvedebilir.

Aldığınız gelinliğin yakasına göre saç modelinize karar verirseniz daha iyi görüneceksiniz.

Straplez bir gelinlik için ideal saç modeli, hafif dalgalı saçlarda dağınık bir kabarıklıktır.

Kayık yaka gelinlik modelinde saçlar topuz şeklinde toplanarak, tercihen yuvarlak yakalı, dağınık ve şık bir topuz yapılmalıdır.

V yakalı bir gelinlikte saçlar açık veya topuz şeklinde bırakılabilir. Tek omuzlu gelinlik denilince saç modelinizi seçmekte özgürsünüz, açık ve özensiz saç modelleri bu gelinlikleri daha şık hale getiriyor.



3- Makyaj saçı tamamlayan en önemli unsur

Makyaj söz konusu olduğunda, göz önünde bulundurulması gereken en önemli şey yüz şeklidir. Oval yüzlü kişiler gelin makyajı konusunda en şanslı kişilerdir ve diledikleri görünümü kullanabilirler. Yuvarlak yüz şeklinde çene ve elmacık kemikleri vurgulanmalıdır. Dikdörtgen bir yüz için kontur makyajı kare yüz şeklinde, yatay çizgiler makyaj boyunca kullanılmalıdır.

4- Saç aksesuarı kullanmaktan çekinmeyin

Gelinlerin kendilerini en iyi hissetmek istedikleri düğün günlerinde en çok dikkat ettikleri aksesuarlardan biri de gelin tacıdır. Özel aksesuarlar kullanmak isteyen gelin adayları, değerli taşlı gelin saçı aksesuarları, inciler, gelin çiçekleri ve taraklar gibi birçok kategoriden seçim yapma imkanına sahip oluyor. Gelin aksesuarları, uzun ve kısa saçlı gelin adayları için uygundur. Kısa saçlı gelinler özel dikişlere sahip olabilir.