Bengühan Bora Usta, Kolostrum mucizesini taşıyan bakım ürünleri Colostrum First Milk serisini anlattı

İlk anne sütünün önemini biliyoruz. Bu mucize sütün etkilerini cildinizde keşfetmeniz de mümkün. Yurt dışında bir süredir aslında kolostrum adı verilen bu mucize sıvının kullanıldığı bakım ürünleri mevcut, fakat Türkiye'de yoktu. Bengühan Bora Usta, bebek sahibi olma sürecinde kendisine yardımcı olan ebenin, kolostrum yani ilk sütü cilde sürmesiyle nasıl etki alacağını anlatması üzerine bizleri kolostrumlu ilk bakım ürünleriyle tanıştırma serüvenine başlamış. Bengühan Bora Usta ile önce bu kolostrum ile tanışma hikayesini, sonra kurucularından olduğu Dermalista Laboratories adlı markasını ve kolostrum içeren Colostrum First Milk serisini konuştuk...

Röportaj: Elele.com.tr

Bengühan Bora Usta kimdir? Biraz sizi tanıyalım...

İki çocuk sahibi bir anneyim. 15 yılı aşkın süredir reklam sektöründe yer alan bir iletişimci olmanın yanı sıra, ulusal ve uluslararası alanda sektöründe öncü birçok markayla çalışan Minimalista Kreatif Ajans’ın kurucu başkanıyım.

Hayatım boyunca, yeni başarılara imza atmak ve fark yaratmak odağıyla bir keşif arayışında oldum. Hep aklımda olan bir hedef olmasa da cilt bakım alanında bir marka yaratmak bu arayışla ortaya çıktı diyebilirim. Bu noktada yeni bir şeyler üretmek, mesleki bir yatkınlık diye düşünüyorum.

Dermalista Laboratories adlı markanızın yaratılış sürecini anlatır mısınız? Colostrum First Milk serisi Türkiye’de kolostrum kullanılan ilk ürünler. Kolostrumun Türkiye’de kullanılma serüveni nasıl oldu?

Evet; Colostrum First Milk serisi, Türkiye’de kolostrum kullanılan ilk ürünlerden oluşuyor. Bu süreci, dört sene önce başlayan ve biraz özelden genele giden bir serüven olarak tanımlayabilirim. Dermalista Laboratories’i kurma yolculuğum, ilk çocuğumun doğumunda destek aldığım ebenin yönlendirmesi sayesinde tam farkındalığına ulaştığım kolostrum ile başladı.

Kolostrumun cilt üzerindeki mucizelerini, yapılan detaylı araştırmalardan ve bilimsel makalelerden öğrendikten sonra harekete geçtim. Edindiğim farkındalık ile alanında uzman bir ekip kurarak araştırmalara başladık. Ulaştığımız sonuçlar, bize kolostrumun özellikleri itibarıyla eşi benzeri olmayan bir hammadde olduğunu gösterdi. O gün kolostrum içerikli ürünlerimizi üretmek için Dermalista Laboratories’i partnerim Deniz Yaman ile birlikte kurmaya karar verdik.

Kolostrum, memelilerin doğum sonrası memelerinde oluşan ilk süt. Bu sıvının canlı için ne denli önemli olduğunu biraz anlatmak ister misiniz? Çocuğunuzun dünyaya gelmesi vesilesi ile kolostrumun mucizelerini keşfettiğinizi aktarıyorsunuz… Ayrıca kolostrumun nasıl bir etkisi var cilt üzerinde?

Halk arasında ilk süt, ağız sütü veya altın süt olarak da bilinen kolostrum, doğumdan sonraki ilk 24 ile 72 saatler arasında salgılanan çok kıymetli bir bileşendir. Her yeni doğan memeliye ilk gıdayla birlikte geçerek büyümeyi ve gelişmeyi destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklardan korur. Olağanüstü faydaları sebebiyle adeta canlılar için bir ilk aşıdır.

Kendi doğumumda yanımda yer alan ebenin bu sütü yüzüme sürdüğümde yaşayacağım mucizelerden bahsetmesiyle ilk kolostrum farkındalığına ulaştım. Sonrasında büyük bir merakla araştırmaya koyuldum ve bu kadar özel bir içeriğin bakım ürünlerinde çok nadiren kullanıldığını hatta ülkemizde hiç bulunmadığını öğrendim. Çünkü oldukça kıymetli ve maliyetli bir hammadde.

Kolostrumun cilt üzerindeki etkileri oldukça fazladır. En özet haliyle açıklayacak olursak, cilde faydalarını antiaging etki, nemlendirme ve onarma olarak tanımlayabiliriz. Kolostrum; yüksek oranda protein, hyaluronik asit, K2, D ve C vitamini, silika, probiyotikler ve immunoglobülin içerir. Ayrıca DNA'nın yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olan telomeraz enziminin de bilinen tek doğal kaynağıdır. Telomeraz, DNA ipliklerinin kısalmasını önleyebilir ve hasar görmemiş cilt hücrelerinin kendilerini tekrar tekrar kopyalamasını sağlar. Anti-mikrobiyal etkisi ile ciltte inflamatuar oluşumunu da azaltır. Hücrelerin onarımına ve yenilenmesine yardımcı olduğu bilinen kolostrum, yara iyileşmesinde de önemli rol oynar.

Genel olarak etkisini özetlersem, yüksek immunoglobulin ve protein içeriğine sahip kolostrumun büyüme faktörlerinin sayısını artırarak antiaging etki sağladığını ve cilt bariyerini onardığını, laktoferrin içeriğiyle cilt hücrelerindeki bağışıklığı güçlendirdiğini ve cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Kolostrumun bu derece kıymetli olmasının bir başka sebebi ise ek kimyasallara, koruyuculara veya katkı maddelerine maruz kalmadan size bu faydaları sunabilmesidir.

Genç görünen cildi korumak birçok erkek ve kadın için bir önceliktir; ancak cilt bakım ürünleri ve kozmetik prosedürler, istenen veya beklenen sonuçları vermeyebilir. Kolostrum ise, doğal bir takviyedir ve yaygın cilt problemlerinin iyileşmesinde önemli bir rol oynar.

Türkiye’de cilt bakım ürün çeşitliliğine, tüketici alışkanlıklarına baktığınızda kolostrumun nasıl karşılandığını gözlemlediniz? Ürün deneyimlemeye çok hevesli bir kitle var muhakkak. Bu zamana kadar kolostrumun gelmemiş olması aslında enteresan. Siz ne düşünürsünüz?

Dermalista Laboratories olarak, cilt bakım alanında kolostrumu ülke pazarına ilk sunan marka olmamız, tüketici geri dönüşlerini sağlıklı gözlemlememizde bize büyük avantaj sağlıyor diyebiliriz. Muadili bulunmayan bir bileşen olmasından ötürü, kolostrumun tüketicide büyük bir ilgiye sebep olduğunu gözlemliyoruz. Cilt bakım alanındaki ürünlerin bileşenlerinin çoğu benzer içeriklere sahip. Bu da, büyük markalar için haliyle kolay üretim anlamına geliyor. Fakat kolostrum hem pahalı hem de üretim adına yüksek kar marjı vermeyen bir yatırım. Böyle bir maddeden cilt bakım ürünleri sunmak için, işletmeniz adına fedakar olmanız gerekiyor. Bu noktada, Dermalista Laboratories olarak pazarın ilki haline gelmek bizim için önemliydi. Şu an Türkiye’de cilt bakımında kolostrum maddesinin Dermalista ile anılması bizi gururlandırıyor.

Kolostrum içeren ürün serinizdeki ürünlerden biraz bahsedelim mi? Hangi ihtiyaçlara yönelik hangi ürünleri ürettiniz?

Öncelikle kolostrumun DNA'nın yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilecek telomeraz enziminin bilinen tek doğal kaynağı olması, Colostrum First Milk serimize büyük bir iddia katıyor. Hasar görmemiş cilt hücrelerinin kendilerini tekrar tekrar kopyalamasını sağlayabilen telomeraza sahip kolostrum içerikli bir serimiz var. Colostrum First Milk serimizde, Anti Aging Face Serum, Anti Aging Face Cream ve Anti Aging Eye Cream olmak üzere, toplamda üç ürünümüz mevcut.

Anti Aging Face Serum, ince çizgiler ve kırışıklıklar için gözle görülür bir pürüzsüzlük sağlanmasına destek oluyor. Cildin daha sıkı ve daha nemli görünmesine yardımcı olurken, aynı zamanda cildi esnek ve doğal bir görünüme kavuşturuyor. Anti Aging Face Cream, cilt hücrelerini yenileyen bir özelliğe sahip. Cildin tüm gün ihtiyaç duyduğu nemi korumaya yardımcı krem, cildin genel yapısını düzenleyerek kusursuz bir görünüm sağlar. Harikalar yaratan bir diğer benzersiz ürünümüz ise, Anti Aging Eye Cream. Yorgun göz altları ve koyu halka görünümünden şikayetçi olanların imdadına yetişen bu eşsiz ürünümüz, göz çevresinde optimum bakım sağlayarak kırışıklıkların gözle görülür şekilde ortadan kalkmasına destek olur.

Ürünler tamamen Türkiye’de mi üretiliyor? Kolostrum Türkiye’den mi temin ediliyor, biraz üretim sürecini konuşalım mı?

Bu kadar değerli bir içeriğin temini ve üretimi çok büyük bir hassasiyet istiyor. Bu nedenle Dermalista Laboratories olarak, kolostrumu nereden getireceğimiz konusunda yurt dışına çıkarak çok uzun araştırmalar yaptık. Avrupa’da birçok işletmeyi gezdikten sonra yüksek kalitede üretim yapan bir firma ile anlaştık. Çek Cumhuriyeti’ndeki firmamızdan sağladığımız hammaddeleri özel bir lojistik operasyonla kendi laboratuvarımıza getiriyor, Ar-Ge çalışanları ve kimyagerlerden oluşan konusunda uzman profesyonel ekibimizin kıymetli emekleri sonrasında muazzam bir üretim sürecine giriyoruz.

Ürünlerinizin yaratım sürecinde özellikle dikkat ettiğiniz, prensip edindiğiniz ilkeler nelerdir?

Dermalista Laboratories öncesinde de, şahsen dermo-kozmetik ya da doğal içerikli ürünler tercih etmeye özen gösteren bir tüketiciydim. Kozmetik bakış açısıyla yaklaşmak yerine, gerçekten fayda sağlayacak doğal içerikli ürünler üretmeyi hedeflemek de firma sahibi olduktan sonra en büyük prensibim oldu diyebilirim. Sayısız test ve araştırmaların akabinde en etkili içeriğe ulaşmayı hedefledim. İnsanların cilt bakım ihtiyacını gerçekçi şekilde tatmin edebilen, gözle görülür “değişim vadeden” ürünler sunmak her zaman ikinci prensibim oldu. Kısacası; doğal ve etkili ürünler üreten bir firma tanımında kalmak, Dermalista Laboratories olarak bizim en önemli önceliğimiz.