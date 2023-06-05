Bir TikToker'dan Y kuşağına, Z kuşağı gibi görünmek için makyaj önerileri var

Eğer aynaya baktığınızda makyajınızı son trendlere uygun yapmak istiyorsanız, yalnız değilsiniz. Rachel O'Cool, yakın zamanda yayınladığı bir videoda 1,1 milyon takipçisine "Bazen makyajımı yapıyorum ve 2016'da kaldığımı fark ediyorum" diyor.

TikTok makyaj sanatçısı, oyuncu ve içerik yaratıcısı olan O'Cool, minik makyaj hilelerinden takma kirpik takmaya kadar küçük püf noktalarını anlattığı "Lil Tips" serisiyle tanınıyor.

O'Cool'a göre işin püf noktası, yüzünüzün kenarlarına değil merkezine odaklanmaktır. 2016 yılında, güçlü kaşlar ve konturlama YouTube ve Instagram güzellik alanlarında hakimken, şimdi kaşların ve konturlamanın daha doğal versiyonları moda.

Kendisini Z kuşağı ve Y kuşağı arasında gördüğünü söyleyen O'Cool, Insider'a verdiği demeçte, "2010 yılından beri güzellik YouTube'unda yer alıyorum, bu yüzden trendleri ve bir güzellik görünümünün nasıl evrildiğini gerçekten iyi takip edebiliyorsunuz. Kaşları tamamen doldurulmuş ve yüzdeki kontürlerle tamamlanan glam görünümü hatırlıyorum, insanların Kim Kardashian'ın resmini kullanarak kontür makyajı için ilham aldığını hatırlıyorum" diyor.

760.000'den fazla görüntülenme ve yaklaşık 170.000 beğeni alan videosunda O'Cool şunları öneriyor:

Dikkati odaklamak için burnunuza biraz allık ve sahte çiller ekleyin.

Kaşları hafifletin - uçlarını aşırı uzatmadan doğal bir görünüm elde edin. O'Cool, kendi görünümü için biraz daha açık tonda bir kaş jeli kullandığını belirtiyor.

Gözlerinizin iç köşelerine kalem çekmeyin, ancak gözleri vurgulamak için beyaz bir pudra veya aydınlatıcı kullanın.

Beş yıl önce çok popüler olan mat ruj yerine dudaklarınızı belirginleştirmek için dudak tonuna uygun bir kalem ve dolgunlaştırıcı bir parlaklık kullanın.



O'Cool'un fark ettiği diğer makyaj hatalarına gelince, kapatıcı konusunda cilt tonunuza uymanızı söylüyor: "Makyaj sanatçısı olarak görevim şudur: Size en iyi yakışanı yapmak ve yüzünüzün doğal halini korumaktır"

O'Cool, TikTok'ta, içerik oluşturucuların Y kuşağı ve Z kuşağı arasındaki farklılıkları saç ayırma, kot pantolon giyme ve hatta fotoğraf çekme şekilleri gibi konular üzerinde konuştukları büyüyen bir akıma da sık sık atıf yapıyor. Ancak O'Cool, tıpkı diğer trendler gibi, bu videoda da bunların sadece eğlence amaçlı olduğunu belirtiyor.