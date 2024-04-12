Bir astroloğa göre, burcunuz için en iyi Fransız manikürü
Aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok Fransız manikürü çeşidi varken neden biraz burcunuzdan ilham almayasınız? Hangi Fransız tırnak tasarımının burcunuza en uygun olduğunu merak ediyorsanız, size uygun mükemmel stili bu yazımızda öğrenebilirsiniz...
Astrolog Michelle Bell, insanların en aşina olduğu güneş burcunuzun manikür seçimleriniz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor. "Güneş burcunuz temel kimliğinizi temsil eder ve tırnak sanatı seçiminiz de dahil olmak üzere genel estetik tercihlerinizi etkileyebilir" diyor. "Örneğin Aslan burcu cesur, dikkat çekici manikürlere yönelebilirken Başak burcu daha temiz, klasik bir görünümü tercih edebilir."
Ancak Bell, güneş burçlarının yanı sıra Venüs ve Ay'ın yerleşimlerinin de tercihlerinizi etkileyebileceğini söylüyor. “Venüs güzelliği, aşkı ve kişisel tarzı yönetiyor ve bu da onu birinin zevkini belirlemede önemli bir astrolojik faktör haline getiriyor. Ay burcu, manikür seçimlerinizi daha derin, daha bilinçaltı bir düzeyde etkileyebilecek duygusal yönünüzü ve konfor bölgelerinizi yansıtır.
Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Bell, "Koç tutkuları ve cesaretleriyle tanınır; koyu kırmızı onların ateşli ruhunu yansıtır" diyor.
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
Boğa burcu toprak burçlarıdır ve manikür tercihleri çoğu zaman bu kişilik özelliklerini bünyesinde barındırır.
Bell, "Boğa doğayı ve istikrarı takdir ediyor" diyor. “Doğal güzelliğe değer veren, lüks ve konforu tercih eden Boğalar, yumuşak boz kahverengiler, zarif bejler ve toprak yeşilleri gibi ayakları yere basan doğalarını yansıtan nötr tonları tercih edebilirler.”
İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
İkizler Bell'e göre "canlı ve dinamik". Dahası, benzersiz entelektüel özellikleri fütüristik gümüş tonlarını tercih ediyor.