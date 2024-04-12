Bir astroloğa göre, burcunuz için en iyi Fransız manikürü

Astrolog Michelle Bell, insanların en aşina olduğu güneş burcunuzun manikür seçimleriniz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor. "Güneş burcunuz temel kimliğinizi temsil eder ve tırnak sanatı seçiminiz de dahil olmak üzere genel estetik tercihlerinizi etkileyebilir" diyor. "Örneğin Aslan burcu cesur, dikkat çekici manikürlere yönelebilirken Başak burcu daha temiz, klasik bir görünümü tercih edebilir."

Ancak Bell, güneş burçlarının yanı sıra Venüs ve Ay'ın yerleşimlerinin de tercihlerinizi etkileyebileceğini söylüyor. “Venüs güzelliği, aşkı ve kişisel tarzı yönetiyor ve bu da onu birinin zevkini belirlemede önemli bir astrolojik faktör haline getiriyor. Ay burcu, manikür seçimlerinizi daha derin, daha bilinçaltı bir düzeyde etkileyebilecek duygusal yönünüzü ve konfor bölgelerinizi yansıtır.