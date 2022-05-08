Cildi derinlemesine temizleyin: Çift aşamalı cilt temizliği (Double Cleansing) nedir? Nasıl yapılır?

Japonya ve Kore’de ortaya çıkan ve aslında cildi derinlemesin temizleyen çift aşamalı cilt temizliği aslında bakım rutinin en önemli adımlarından biri diyebiliriz. Pek çok ünlünün hatta Hailey Bieber'ın cilt bakım rutininde de yer alan 'Double cleansing' cildi kirleten faktörlerden arındırırken aynı zamanda da temizliğin cilde nüfuz etmesini sağlar. Buradaki önemli nokta etkili sonuç alabilmek için temizleyicilerin iki farklı türde olması gerekir. İlki genellikle yağ bazlı bir temizleyicidir ve onu su bazlı olan takip eder. Fakat yağ bazlı ürünler sizin için uygun değilse, iki tane normal temizleyici ile süreci uygulayabilirsiniz. Peki çift aşamalı cilt temizliği (double cleansing) nedir? Ünlülerinde cilt bakım rutininde olan double cleansing yani çift aşamalı cilt temiziliği nasıl yapılır? İşte bir cilt bakım temizliği:

Çift aşamalı (Double Cleanse) neden gerekli?

Yağ bazlı bir temizleyici; makyaj, güneş kremi ve kir gibi yağlı tabakaları çıkartmak için uygulanır. İlk aşamada bu maddelerden kurtulduğunuzda, ikinci aşamada su bazı temizleyici ile gerçekten cilde nüfuz ederek temizleme işlemini gerçekleştirmek gerekir. Çift aşamalı temizleme, kapsamlı bir temizlik sağlar ve cildinizi canlandırır.

Çift aşamalı temizlik kimler için uygundur?

Bu bir zorunluluk değildir ama bazı cilt tipleri için bu uygulama hayati önem taşır.

Yağlı cilde sahip kişiler

Akneye meyilli kişiler

Ağır makyaj yapanlar için faydalı olacak bir uygulamadır.

Çift aşamalı yüz temizliği nasıl yapılır?

Yağ bazlı temizleyicinizi, temiz avuçlarınıza uygulayın ve parmaklarınız yardımıyla dairesel hareketlerle cildinize masaj yapın. Göz çevrenize de yapmayı ihmal etmeyin. Ilık su ile durulayın ve bir bez yardımıyla hafifçe yüzünüzü silin. Cildiniz nemli kalsın ve su bazlı temizleyicinizi uygulayın. Çok fazla kullanmanıza gerek yok, ince bir tabaka oluşsun yeter. 1 dakika bekledikten sonra yine ılık su ile durulayın ve temiz bir havlu ile yüzünüzü silin.

Çift aşamalı yüz temizliği ne sıklıkla yapılmalı?

Geceleri yapmanız daha doğru olacaktır çünkü cildin en çok kir ve makyajla dolduğu zamandır. Ancak siz uyurken de cildiniz sebum üretebileceği için sabahları kalkınca da uygulayabilirsiniz. Sabah ve akşam uygulama yapabilirsiniz. Sadece, aldığınız ürünlerin pH seviyelerini kontrol edin. Cildin ortalama pH seviyesi 5 civarındadır, bu yüzden dengeyi sağlamak için benzer seviyede bir temizleyici bulun. Sülfat, koku ve alkol içeren temizleyicilerden de uzak durun.

Çift aşamalı yüz temizliğinden sonra ne yapılmalı?

Çifte temizlemeyi bitirir bitirmez normal cilt bakımı rutininize devam edin. Sabahları bir nemlendirici veya güneş kremi ile, akşamları da nemlendirici serum veya yağlar ile bir kombinasyon yaparak rutininizi tamamlayabilirsiniz. Çifte temizliğin faydalarını görmeniz muhtemelen bir hafta kadar sürecektir. Ayrıca bir cilt bakımı rutini nasıl olmalı diye düşünüyorsanız o zaman 9 adımda mükemmel cilt bakımı rutini oluşturma haberimize de bakabilirsiniz.