Cilt bakım rutini nasıl olmalı? 9 adımda mükemmel cilt bakımı rutini oluşturma

İyi cilt bakım ürünlerine sahip olmak yeterli değildir; ürünlerden başarılı bir sonuç alabilmeniz için doğru sırayla uygulamanız da önemlidir. Rutininizin cilt tipinize, kullandığınız ürünlerin içeriklerine ve uyguladığınız saate göre değişiklik gösterir. En doğru uygulama sırası; doku olarak en inceden en kalına doğru olandır. Rutininiz ister dokuz, ister üç adımlı olsun. Cilt bakımınızı iyileştirmek için herkesin yapması gereken şey ‘’doğru sırayla’’ uygulamadır. (Bu yazının ardından Cildinizi koruyacak en iyi 15 güneş kremi yazısına da göz atabilirsiniz).