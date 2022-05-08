Cilt bakım rutini nasıl olmalı? 9 adımda mükemmel cilt bakımı rutini oluşturma
Cilt bakımı, önemli ölçüde özen isteyen bir konu. Cildinize ne uyguladığınız kadar, onu nasıl uyguladığınız ve uygulamanın sırası da son derece önem taşıyor. Peki cilt bakım rutini nasıl olmalı? Siz de cilt bakım rutinini oluşturmada zorlanıyorsanız 9 adımda mükemmel cilt bakımı rutinine göz atın!
İyi cilt bakım ürünlerine sahip olmak yeterli değildir; ürünlerden başarılı bir sonuç alabilmeniz için doğru sırayla uygulamanız da önemlidir. Rutininizin cilt tipinize, kullandığınız ürünlerin içeriklerine ve uyguladığınız saate göre değişiklik gösterir. En doğru uygulama sırası; doku olarak en inceden en kalına doğru olandır. Rutininiz ister dokuz, ister üç adımlı olsun. Cilt bakımınızı iyileştirmek için herkesin yapması gereken şey ‘’doğru sırayla’’ uygulamadır. (Bu yazının ardından Cildinizi koruyacak en iyi 15 güneş kremi yazısına da göz atabilirsiniz).
1- Yüz Yıkama
Sabah ve gece yüzünüzü temiz ellerinizle bol su kullanarak yıkayın. Nazik basınç uygulaması ile yüzünüze masaj yapın. Az miktar temizleyici alıp, masaj yaparak yüzünüze uygulayın daha sonra da bol suyla durulayın. Yüzünüzü yumuşak bir havlu yardımı ile nazikçe silin. Eğer makyajınız varsa öncesinde yüzünüzü makyaj temizleme suyuyla temizleyip daha sonra bu adımları takip edin.
2- Tonik Uygulaması
Eğer tonik uyguluyorsanız, yüzünüzü güzelce yıkadıktan sonra her şeyden önce ilk onu uygulayın. Avucunuza veya bir parça pamuğa birkaç damla tonik dökün ve yüzünüze hafif hafif dokundurarak uygulayın. Toniğiniz peeling yapıyorsa sadece geceleri uygulayın. Nemlendirici formüldeyse günde iki defa kullanılabilir.
3- Serum Uygulaması
Sabahları, gün boyu cildinizi parlatacak C vitamini serumu gibi antioksidan içeren serumlar kullanmak için harika bir zaman aralığıdır. Geceleri de özellikle hyaluronik asit içeren, cildin kurumasını önleyen nemlendirici özellikler serumlar kullanmak daha uygun olacaktır. Şunu unutmayın ki; su bazlı serumlar nemlendiriciden önce , yağ bazlı serumlar nemlendiriciden sonra uygulanmalıdır.