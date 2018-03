Kış aylarında, soğukta, karda sağlıklı bir cilde sahip olmanın yolları...

Prof. Dr. Emel Öztürk Durmaz, kış aylarında, özellikle kar yağışı olan dönemde ve kar tatillerinde cilt kuruluğu yaşanabileceğini söylüyor ve bunun en önemli nedenlerinden birinin de su eksikliği olduğuna değiniyor.



1. Cildiniz henüz kurumadan nemlendirici sürün

Su içmek ve sıvı almak cilt kuruluğunu önlemede yeterli olmuyor. Nemi cilde hapsetmenin en etkili yolu cildinize uygun nemlendiriciyi düzenli olarak kullanmak.



2. Oda ısısına dikkat edin

Evin içindeki nem oranını yüzde 30-50 civarında tutun. Oda ısısını da 20-26 derece arasında sabitleyin; çünkü terleme de sıcak suyla yıkanmak gibi deriyi kurutuyor.



3. Yarım saat önce güneş koruyucu krem uygulayın

Güneşli veya karlı günlerde ve kayak aktiviteleri sırasında dışarı çıkmadan yarım saat önce yüzünüze en az 30 koruma faktörlü güneş koruyucu krem sürün.



4. Duş süresini sınırlandırın

Ilık suyla duş almaya özen gösterin. Her gün yıkanmak, sıcak suyla yıkanmak veya yıkanma süresini uzun tutmak deriyi kurutabiliyor.



5. Kese ve lif yapmayın

Kurutucu yan etkileri nedeniyle kese ve lif işlemlerinden ve vücut jellerinden uzak durun. Nemlendirici özelliği yüksek olan bir krem temizleyici tercih edebilirsiniz.



6. Soğuk havalarda maske ve peeling yapmayın

Cildiniz kuruysa soğuk havalarda maske ve peeling yapmayın. Alkol bazlı tonik, jel yapıda kozmetik, temizleyici mendil kullanımından uzak durun.



7. Yüzünüzü günde iki kez yıkayın

Cildinize uygun bir temizleyici kullanın ve nemlendiriciyi cildiniz henüz nemliyken sürün.



8. Eldiven giymeden önce nemlendirici sürün

Her 15-20 dakikada bir ellerinizi eldivenden çıkarın ve nemlendirici sürün. 5 dakika bir havalandırın ve yine eldivenle işinize devam edin.



9. Ayak bakımını ihmal etmeyin

Ayaklarınızdaki sert deri ve nasırları haftada bir giderin. Her banyo sonrası ayağınıza nemlendirici krem uygulayın.



10. Dudak bakımı yapın

Kış aylarında dudaklar da çok kuruyor. Yalamaktan kaçının ve nemlendirici bir dudak kremi kullanın.



