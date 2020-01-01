Güzellik konusunda ne kadar bilgili, cilt bakım konusunda ne kadar deneyimli olursanız olun, 2020 senesi bize bildiklerimizi unutturup yeni kaynaklarla sıfırdan başlamamıza neden oldu. Bildiklerinizi unutup yeni bakım önerilerini öğrenmeye hazır mısınız?

Konu ne olursa olsun, bildiğimiz her şey geçerliliğini yitirdi ve ortaya yepyeni bir düzen çıktı. Öyle bir düzen ki artık ruj sürmemizin ne bir anlamı ne de görünürlüğü kaldı. Herkes tenine kullanacağı makyaj ürünlerinden çok el kremleri hakkında konuşuyor ve evde daha fazla zaman geçirmek, ürün bütçelerini yeniden düşünmek ve genel önceliklerdeki büyük değişiklikler, bizi işleri biraz daha farklı yapmaya zorladı. Şikayetimiz yok ama bu konuda yeniyiz ve bilgilerimizi tazelemenin zamanı geldi.

Manikür yağı ve el kremi her şeyi çözer





Tırnaklarınızın ojesiz kalmadığı, her daim manikür ve pedikürünü atlamayan biri miydiniz? Kuaföre gidemediğiniz aylarda kendi kendinize yetmeyi öğrendiniz mi yoksa kuaförünüzün ne kadar değerli olduğunu sık sık hatırladınız mı? Muhtemelen ellerinize bu dönemde daha çok dikkat ettiniz çünkü hem daha çok yıkadık hem de yüksek alkollü dezenfektanlarla sık sık elimizi temizledik. Bunların bir yan etkisi olacaktı tabii. Sizin de elleriniz ve tırnak deriniz kurudukça en etkili çözümü aradığınızı biliyoruz. Her akşam uyumadan önce, cilt bakımına el ve tırnak bakımı ekleyip el kremi ve manikür yağıyla bakım yaptıkça siz de iyileşmeyi göreceksiniz.

Saçlarda fark yaratan uygulamalar





Düzenli olarak kuaföre gidip saçlarınızda farklı stiller veya renkler denediğiniz dönemler geride kaldı. En azından bir süre daha kontrolden çıkmış veya fazla uzamış belki de yanlış kestiğiniz için simetrik durmayan saçlarla baş etmek zorundasınız. Önemli olan saçınızın sağlığı diye düşünüp hareket etmek size daha fazla fayda sağlayacak. Haftada birkaç kez bakım maskesi ve besleyici yağlarla saçlarınızı pırıl pırıl yapmak elinizde! Daha önce anlattığımız evde kendi kendinize saç kesme ipuçlarını okuyarak saçınızı kesmeye de başlayabilirsiniz.

Her şeyin fazlası zarar





Cildinizi bol bol bakıma sokmanın zararı olmayacak, hatta cildinize iyi gelecek gibi düşünebilirsiniz. Ama cilt irritasyonu gerçekten var olan bir şey ve bunu yaşamak istemezsiniz. Boş kaldıkça cildinize maske, krem ya da serum sürmek istediğinizi biliyoruz. Bu hissin ne kadar mutlu ettiğini de ama ne kadar çok ürün kullanırsanız cildinizin yorulup tepki vermesi, sivilcelenmesi veya kızarıklıklar oluşması da o kadar olası. Bu dönemde yeni ürünler denemek yerine bırakın cildiniz bir rutine alışsın. Temizleyici, nemlendirici ve haftada bir kez peeling ya da maske uygulaması yeter de artar bile!

Sağlıklı bir cilt sabır ister





Rutininize sadık olsanız da cilt bakımının gerçekten işe yaraması zaman alır. Her şeyi ağırdan almanın en iyisi olduğunu ya da en azından bu zaman diliminde kaçınılmaz olduğunu düşünürsek, cilt bakımına da zaman verin. Önce cildinizi temizleyin, hemen değil de 15 dakika sonra nemlendiricinizi sürün. Saçlarınıza yağ sürecekseniz duştan önce bir saat yağı bekletin. Zaten evden çıkamayacaksınız, bütün hafta sonunu bakımınıza ayırın!

Güneşten kaçış yok





Havada güneş yok, o zaman güneş koruyucu sürmeye gerek de yok diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Geçmişte de şimdi de maalesef bu alışkanlığı edinmekte zorlanıyoruz, üstelik güneşli bir ülkede yaşamamıza rağmen! Cilt bakımının ayrılmaz bir parçası olması gereken SPF korumalı ürünler, uzun vadede cildimizi koruduğu için aslında bir etkisi yok ve yağlanmaya sebep oluyor sanabilirsiniz ama işin aslı cildinize en büyük yatırımı güneş koruyucu kullanarak yapabilirsiniz.