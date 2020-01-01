Konu ne olursa olsun, bildiğimiz her şey geçerliliğini
yitirdi ve ortaya yepyeni bir düzen çıktı.
Öyle bir düzen ki artık ruj sürmemizin ne bir anlamı ne de görünürlüğü kaldı.
Herkes tenine kullanacağı makyaj ürünlerinden çok el kremleri hakkında
konuşuyor ve evde daha fazla zaman geçirmek, ürün bütçelerini yeniden düşünmek
ve genel önceliklerdeki büyük değişiklikler, bizi işleri biraz daha farklı
yapmaya zorladı. Şikayetimiz yok ama bu konuda yeniyiz ve bilgilerimizi
tazelemenin zamanı geldi.
Manikür yağı ve el kremi her şeyi çözer
Tırnaklarınızın ojesiz kalmadığı, her daim manikür ve
pedikürünü atlamayan biri miydiniz? Kuaföre gidemediğiniz aylarda kendi
kendinize yetmeyi öğrendiniz mi yoksa kuaförünüzün ne kadar değerli olduğunu
sık sık hatırladınız mı? Muhtemelen ellerinize bu dönemde daha çok dikkat
ettiniz çünkü hem daha çok yıkadık hem de yüksek alkollü dezenfektanlarla sık
sık elimizi temizledik. Bunların bir yan etkisi olacaktı tabii. Sizin de
elleriniz ve tırnak deriniz kurudukça en etkili çözümü aradığınızı biliyoruz.
Her akşam uyumadan önce, cilt bakımına el ve tırnak bakımı ekleyip el kremi ve
manikür yağıyla bakım yaptıkça siz de iyileşmeyi göreceksiniz.
Saçlarda fark yaratan uygulamalar
Düzenli olarak kuaföre gidip saçlarınızda farklı stiller
veya renkler denediğiniz dönemler geride kaldı. En azından bir süre daha
kontrolden çıkmış veya fazla uzamış belki de yanlış kestiğiniz için simetrik
durmayan saçlarla baş etmek zorundasınız. Önemli olan saçınızın sağlığı diye
düşünüp hareket etmek size daha fazla fayda sağlayacak. Haftada birkaç kez
bakım maskesi ve besleyici yağlarla saçlarınızı pırıl pırıl yapmak elinizde!
Daha önce anlattığımız evde kendi kendinize saç kesme ipuçlarını okuyarak
saçınızı kesmeye de başlayabilirsiniz.
Her şeyin fazlası zarar
Cildinizi bol bol bakıma sokmanın zararı olmayacak, hatta
cildinize iyi gelecek gibi düşünebilirsiniz. Ama cilt irritasyonu gerçekten var
olan bir şey ve bunu yaşamak istemezsiniz. Boş kaldıkça cildinize maske, krem
ya da serum sürmek istediğinizi biliyoruz. Bu hissin ne kadar mutlu ettiğini de
ama ne kadar çok ürün kullanırsanız cildinizin yorulup tepki vermesi,
sivilcelenmesi veya kızarıklıklar oluşması da o kadar olası. Bu dönemde yeni
ürünler denemek yerine bırakın cildiniz bir rutine alışsın. Temizleyici,
nemlendirici ve haftada bir kez peeling ya da maske uygulaması yeter de artar
bile!
Sağlıklı bir cilt sabır ister
Rutininize sadık olsanız da cilt bakımının gerçekten işe
yaraması zaman alır. Her şeyi ağırdan almanın en iyisi olduğunu ya da en
azından bu zaman diliminde kaçınılmaz olduğunu düşünürsek, cilt bakımına da
zaman verin. Önce cildinizi temizleyin, hemen değil de 15 dakika sonra
nemlendiricinizi sürün. Saçlarınıza yağ sürecekseniz duştan önce bir saat yağı
bekletin. Zaten evden çıkamayacaksınız, bütün hafta sonunu bakımınıza ayırın!
Güneşten kaçış yok
Havada güneş yok, o zaman güneş koruyucu sürmeye gerek de yok diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Geçmişte de şimdi de maalesef bu alışkanlığı edinmekte zorlanıyoruz, üstelik güneşli bir ülkede yaşamamıza rağmen! Cilt bakımının ayrılmaz bir parçası olması gereken SPF korumalı ürünler, uzun vadede cildimizi koruduğu için aslında bir etkisi yok ve yağlanmaya sebep oluyor sanabilirsiniz ama işin aslı cildinize en büyük yatırımı güneş koruyucu kullanarak yapabilirsiniz.