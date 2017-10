Cildin iki yapıtaşı bulunuyor: Kolajen ve elastin. İşte güzellik dünyası bu iki element üzerine çalışıyor. Yaşlanma etkilerini tersine çevirecek en yeni ve etkili yöntemleri öğrendik.

Yazı: Deran Çetinsaraç



Yaşını göstermeyen, aydınlık ve sağlıklı bir cilde sahip olmak artık daha zahmetsiz ve ulaşılabilir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Sadiye Kuş, her geçen gün yeni bir araştırmanın genç bir cilde giden yolu kolaylaştırdığının altını çiziyor. Güzellik ve estetik dünyasına yön verecek çalışmaları anlatmadan önce Dr. Kuş’tan sağlıklı bir cildin tanımını dinledik.



SAĞLIKLI CİLT NEDİR?

• Nem ihtiyacı karşılanmış;

• Kırışıklık içermeyen;

• Elastikiyeti ve sıkılığı yerinde olan;

• Renk düzensizliği olmayan;

• Canlı, parlak bir görüntüsü olan.



Bunları gördüğümüz zaman sağlıklı bir cilt yapısı var diyoruz. Cildin sağlığını geriye kazandırmak için yapılacak pek çok yol var ancak korunma bunların başında geliyor. Dr. Sadiye Kuş, cildi korurken kaçınılması gereken şeyleri anlatıyor: “Cildin iki yapıtaşı bulunuyor: Kolajen ve elastin. Güneş ışınları ve sigara içmek bu iki yapıtaşının parçalanmasına yol açan etkenlerin başını çekiyor. Özellikle sigara ciltte oksijenlenmeyi azaltıyor ve dolayısıyla donuk bir görünüme de yol açıyor. Son zamanlarda biraz daha anlaşılmaya başladı; karbonhidrat tüketimi abartıldığı zaman şeker gidip kolajen ve elastine bağlanıp onları iş göremez hale getiriyor. En çok atlanan etken ise stres. Stresli olunduğu zaman böbrek üstü bezlerden kortizol hormonu salgılanıyor. Kortizol de elastin ve kolajen üreten hücreleri çalışamaz hale getiriyor, bu hücrelerin tembelleşmesine yol açıyor.” Dr. Kuş’tan genç bir cilde giden yolda belki de ilk defa duyacağınız yöntemleri ve araştırmaları dinledik.



C VİTAMİNİ

Cildi korumak için yaz-kış kullanılan kremlerde C vitamini olması çok önemli. C vitaminini bir zırh gibi düşünebilirsiniz. Cildin kalkanı oluyor ve cildi koruyor. Bir elmayı ısırdığınızda paslanıyor ve okside oluyor. Cildinizin paslanmaya açık olabileceğini düşünebilirsiniz. Kolajen sentezi için gündüzleri C vitaminli ürünleri uyguluyor olmak önemli. Retinoik asit ve glikolik asit de yine kolajen sentezi için tavsiye edilen içerikler arasında yer alıyor. Bu içeriklerin de akşamları kullanılması tavsiye ediliyor. Kuru ciltlilerin geceleri hyalüronik asit içeren nemlendiricileri, gündüzleri ise yine C vitaminli kremler kullanmalı. Hangi tür cildiniz olursa olsun kullandığınız ürünlerin üzerine mutlaka güneş koruyucu sürülmesi genç ve aydınlık bir cilde giden yolun ilk basamağını oluşturuyor.



NEM AŞISI

Yazın cilt kuruyor dolayısıyla özellikle sonbahara geçişte yorulan cildin iyice nemlendirilmesi önem taşıyor. Yeni çıkan uygulamalardan nem aşısı hyalüronik asit içeriyor. Tek bir uygulama ile dokuz aya kadar etkisi oluyor. Cilde sadece nem kazandırmakla kalmıyor nemin üstüne elastikiyet ve sıkılık konusunda da yardımcı oluyor. İğneyle cilt altına yerleştiriliyor. Yılın her zamanı yapılabiliyor. Yapılan çalışmalarda pek çok uygulayan kadın nemlendirici ihtiyacının azaldığını belirtmiş. 30’lu yaşlardan itibaren her yaz çıkışında uygulanması tavsiye ediliyor. Cildin parlamasına katkı sağlıyor.



HAFİF SOYMA

“Derin kimyasal peeling yani cildin çok fazla soyulması taraftarı değilim. Derin soyma işlemlerinde cildin kıymetli epidermis tabakasını yok edip bir daha oluşturmaya çalışıyoruz. Epidermise çok zarar vermeden yapılacak uygulamaları tercih ediyorum” diyor Dr. Kuş. Hafif bir soyma faydalı olabiliyor. Yaz çıkışında Hydrafacial uygulaması cildi tahriş etmeden bakım yapan bir yöntem. Üst tabakadaki ölü hücrelerin ciltten uzaklaştırılması ve gözeneklerin temizlenmesi hedefleniyor. Belli aralıklarla yaptırmanın hiçbir sakıncası bulunmuyor. Ayrıca evde yapılan uygulamalarda da peeling’in çok fazla abartılmaması gerektiğinin altı çiziliyor. Bunun sebebi ciltte hassasiyet oluşabiliyor. Bu durum da cildin kurumasına ve daha hassas bir yapıya sahip olmasına yol açıyor. Diğer bir etken de ciltte kızarıklık oluşabiliyor. Buna da kuperöz deniliyor. Bu kızarıklığı geçirebilmek için de lazer uygulanması gerekebiliyor. Durduk yere cilt işlem üstüne işlem görüyor. Melazma denilen leke sorunu da tahriş olan bölgede daha kötü bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok yağlı ve komedonları ön planda olan bir ciltse haftada bir evde hafif peeling işlemleri uygulanabilir.



ALIŞKANLIKLAR

Uyku pozisyonları yaşlandırma etkilerini artırabiliyor. Hep aynı tarafa yan yatmak yastık kırışığı da denilen çizgilerin oluşmasına sebep olabiliyor. Benzer şekilde cep telefonlarını uzun süre tuttuğunuzda yağlanmaya yol açabiliyor. Düzenli yoga ve meditasyon yapan insanların yaşlarını göstermediğini ve daha genç bir cilde sahip olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Bu olumlu etkilerin yoga ve meditasyonun stres hormonunu azaltıp, kan dolaşımını arttırarak sağladığı düşünülüyor. Deri hücrelerimiz en hızlı yenilenen hücrelerimizden. Uykumuzu iyi alıp yeterli dinlenemediğimizde bu hızlı döngü olumsuz etkileniyor. Cildimiz cansız ve mat görünüyor. Dr. Sadiye Kuş, güzellik uykusu denilmesinin boşuna olmadığını söylüyor...



BESLENME

Yazın rahatça bulabileceğimiz yaban mersini ve ahudududa çok yoğun C vitamini bulunuyor. C vitamini önemli bir antioksidan olduğu için bu besinler cildimizdeki kolajeni yıkıp kırışıklıklara yol açan serbest radikallere karşı kalkan oluşturuyor. Ayrıca şeker içeriklerinin de düşük olması önemli bir avantajları. Şeker içeriği daha yüksek olan çilek de kararında tüketildiğinde cilt için faydalı. Kış meyvelerinden narı kuvvetli antioksidan özelliği nedeniyle tüketmek önemli. Avokado da cilt sağlığı için önemli. Preklinik çalışmalarda avokadonun güneşin UV ışınlarına bağlı hasarı azaltıp yara iyileşme cevabını arttırabileceği ile ilgili veriler var. Cildimizin sıkılığını sağlayan kolajen desteğini kemik suyu kaynatarak alabiliriz. Kemikte ve ilikte yoğun olarak bulunan kolajen kemik suyunda jelatinimsi bir kıvama geliyor. Sıkı cilt kolajen miktarı iyi olan cilt anlamına geliyor. Cildin sıkılaşması için kemik suyundaki kolajen oldukça faydalı. Son olarak yaşlanma etkilerini yavaşlatabilmek için şekerden kaçınmak ve karbonhidratı abartmamak gerekiyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.



