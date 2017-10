Bizi dış dünyaya karşı koruyan cildimizi biz de aynı özenle korumalıyız. İhtiyacı olan bakımı yapmak ise cildimiz için çok önemli.

Bakımlı cilt ile bakımsız olan cilt arasındaki farkı genç yaşlarda fark etmek epey zor olsa da zaman içerisinde bu fark belirginleşmeye başlar. İlerleyen zaman ile birlikte cildimiz bizimle birlikte yaşlanır ve cildimizde oluşan kusurlar dikkat çekici noktaya ulaşarak kalıcı hale gelebilir. Cildimize nasıl iyi bakmalıyız? Neler yapmalıyız? Cilt bakımınıza gözenek sıkılaştırıcı ürünler ile başlayabilirsiniz. Gözenekleri açık olan bir cilt kötü bir görüntüye yol açar ve ciltte zaman içerisinde hasar oluşturur. Geniş gözenekler zaman içerisinde yağ tutmaya başlar ve sivilce, siyah nokta ve yağ bezesi oluşumuna neden olur. Gözenekleri sıkılaştırmak için yapmanız gereken ilk şey cildinizi ölü deriden düzenli olarak arındırmak olmalıdır. Ayrıca haftada bir yüzünüze buhar tutarak gözenekleri derinlemesine temizleyebilirsiniz. Bu yapacağınız uygulama sayesinden yüzünüzde bulunan fazla yağı kontrol altına almış olursunuz. Gözenek sıkılaştırıcı ürünler arasından cilt yapınıza uygun olanları seçerek doğru bir şekilde uygulamanız size büyük bir fayda sağlayacaktır.



Gözenek sıkılaştırıcı maske

Güzel bir cildiniz olsa bile geniş gözeneklere sahipseniz cildinizin güzel görünmesini engellemiş olursunuz. Cildinizi gölge gibi kapatan bu sorundan doğal gözenek sıkılaştırıcı maske ile kurtulmanız mümkün. Geniş gözenekleriniz varsa, gözenek sıkılaştırıcı en kolay ve iyi bir yöntem olan buz ile başlayabilirsiniz. Buz cildinizde bulunan gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olacaktır. Tek yapmanız gereken, kalıptan aldığınız buzu temizlenmiş yüzünüzde gezdirmek. Ardından gözenek sıkılaştırıcı serum kullanarak bakımınızı tamamlamış olursunuz. Gözenek sıkılaştırıcı maske yaparak, gözeneklerinize elveda diyebilirsiniz. Evde bulunan doğal ürünler ile yapacağınız bu maskeler sayesinde cildinizin rahatlamasını sağlayacaksınız.







• Salatalık suyunun içerisine birkaç damla gül suyu damlatın ve yüzünüze sürüp 15-20 dk. bekletin. Ardından soğuk su ile yıkayın. Bu işlem sayesinde açık gözenekleriniz zaman içerisinde kapanacaktır.



• Karma bir cilde sahipseniz, 1 yumurta akıyla 2 çay kaşığı limon suyunu karıştırın ve yüzünüze sürün.10 dk. Beklettikten sonra ılık su ile durulayın.



• Cilt için birçok faydası olan balın gözeneklere iyi geldiği bilinmektedir. Balın içine yoğurt ilave ederek ölü hücrelerden kurtulmuş olursunuz. Balın tedavi edici özelliği sayesinde kısa sürede gözeneklerinize elveda diyeceksiniz.



Gözenek sıkılaştırıcı tonik

Gözenekleriniz varsa cildinize her gün mutlaka tonik uygulamalısınız. Dikkat etmeniz gereken önemli nokta ise, gözenek sıkılaştırıcı tonik tercih etmeniz gereken ürünler olmalı. En iyi gözenek sıkılaştırıcı tonik arayışınız var ise Bioderma gözenek sıkılaştırıcı ürünlerini tercih edebilirsiniz. Bioderma doğal ve eczanelerde satılan bir ürün olduğu için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her gün cildinizi temizledikten sonra pamuk ile bütün yüzünüze ve açık gözeneklerinize mutlaka sürün.



Gözenek sıkılaştırıcı krem

Cildinize iyi baktığınız zaman geri dönüşünü mutlaka alırsınız. Yapmanız gereken cilt yapınızı bilmek ve uygun ürünleri kullanmak. Size önerimiz kusur giderici ve gözenek sıkılaştırıcı krem markalarından doğal ürün satan Yves Rocher’ın Sebo Vegetal olan gözenekleri sıkılaştırıcı jel kremi. En iyi gözenek sıkılaştırıcı krem olarak bu ürünü ajandanıza not edebilirsiniz.







Gözenek sıkılaştırıcı serum

Gözenekleriniz çok genişse ve ne yaparsam olmuyor diyorsanız, tonik ve kreme ek olarak serum kullanabilirsiniz. Gözenek sıkılaştırıcı serum sayesinde kısa zaman içerisinde gözenekleriniz sıkılaşacak ve kendini yenileyecektir. Kozmetik dünyasının en iyi markalarından biri olan Kiehl’s’ın gözenek sıkılaştırıcı serumu Precision Lifting&Pore Tightening Concentrate sayesinde gözenekleriniz kısa zamanda kapanacak. Gözenek sorunu yaşayan herkes bu ürünü gönül rahatlığıyla kullanıp sevdiklerine tavsiye edebilir.



Zamanında yapılan uygulamalar ve düzenli sürülen krem, tonik, serum ya da evde uyguladığınız maskeler sayesinde cildinizi yenilemiş ve oluşabilecek etkilere karşı korumuş olursunuz. Büyük şehirlerde yaşayan ve hava kirliliğine maruz kalan bütün insanların bu uygulamaları ciltlerine düzenli olarak yapmaları çok önemlidir. Genç ve güzel kalmak istiyorsanız eğer düzenli cilt bakımı yapmaya bir yerden başlamalısınız.



