Lavanta, sağlık, güzellik ve bakım dünyasının favorisi.

1. Stres ve anksiyeteye karşı etkili. Lavantanın içindeki uçucu yağlar sakinleştiriyor ve rahatlatıyor, bu özelliğiyle strese karşı birebir. İçi su dolu spreyli bir şişeye birkaç damla lavanta yağı damlatın. Yatağınıza, yastığınıza ya da havlularınıza sıkın.



2. Uykusuzluk için denenebilir. Yatmadan önce yastığınıza süreceğiniz 1-2 damla lavanta yağı huzurlu bir uykuya geçmek açısından yardımcı oluyor. El ve ayak bileklerinize sürmeniz de etkili sonuç veriyor.



3. Regl kramplarını yatıştırıyor. Ağrı çektiğiniz bölgeye birkaç damla lavanta yağı sürün. 15 dakika içinde etkisini gösterecektir.



4. Baş ağrısını azaltıyor. Şakaklarınıza sürün ve başınıza masaj yapın. Eğer nane yağı ile karıştırarak masaj yaparsanız daha etkili olabiliyor.



5. Mevsimsel alerjilere iyi geliyor. Limon, lavanta ve nane bazı mevsimsel alerjilerin yavaşlamasını sağlıyor. Burun kemiğinin üzerine ya da ayak bileklerinize sürebilirsiniz.



6. Doğal bir oda kokusu. Sıcak suyun içine ekleyeceğiniz 1-2 damla lavanta yağı evdeki tüm kötü kokuları gideriyor.



7. Akneleri kurutuyor. Lavanta yağı akne tedavisinin en etkin yardımcılarından, çünkü enfeksiyonlara neden olan bakterilerle savaşıyor. Sivilceye neden olan sebumun çözülmesine ve sivilce oluşumunun azalmasına yardımcı oluyor.



8. Cilt kuruluğunu azaltıyor. Lavanta yağı kuru, hassas ve irrite olmuş cilde hemen etki ediyor.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Lavanta zamanı linki için TIKLAYINIZ