Aisha Enmoda.com’da...

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Ayşe Tolga'nın aromaterapi markası Aisha, artık bir tık uzağınızda!

Aromaterapist ve aynı zamanda oyuncu Ayşe Tolga tarafından kurulan Aisha Aromaterapi Kozmetik, kişisel bakım ve sağlık konusunda doğal hammadelerden elde edilen ürünleriyle kısa sürede dikkat çekmişti. Toksin içermeyen, hayvanlar üzerinde test edilmeyen, yüzde 100 doğal, parabensiz ve bitkisel içerikten üretilen Aisha koleksiyonunda anne, bebek, çocuk, cilt, yüz, bakım, masaj, arınma, temizlenme ve stres kontrolü için özel ürünlür bulunuyor.





