Cilt lekelerinin en önemli nedenlerinden birini güneşin zararlı ışınları oluşturuyor. Hedef sadece lekeleri tedavi etmek olmamalı, leke oluşumunu engellemek için de çaba göstermek gerekiyor.

CAUDALIE

Asma öz suyundan elde edilen Caudalie Vinoperfect Leke Serumu güneş, yaşlılık, hormonal bozukluklar ve kimyasal maddelerden kaynaklanan lekelerin oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor. Etken maddesi olan viniferine, en etkili leke karşıtı içerik olarak bilinen C vitamininden 62 kat etkili. Birçok leke ürününün aksine yaz-kış kullanılabiliyor.

VINOPERFECT LEKE SERUMU 250 TL



BIODERMA

İçeriğindeki glabridin sayesinde leke oluşumuna neden olan temel faktörün baskılanmasına destek oluyor. SPF 50+ UVA 38 oranıyla çok yüksek güneş koruması sunuyor. Yüzde 99.8 DNA koruması sağlarken, cildin doğal savunma mekanizmasını güçlendiriyor ve güneş kaynaklı erken yaşlanmanın önüne geçmeye yardımcı oluyor.

PHOTODERM SPOT LEKE KARŞITI KREM 79.50 TL



VICHY

Renk tonunu eşitlemeye, ciltteki lekelerin görünümünü azaltmaya ve yeni lekelerin görünümünü engellemeye yardımcı olan ürün, yüksek güneş koruması da sağlıyor. Yağlı his bırakmayan renkli dokusuyla günlük kullanıma uygun.

IDEAL SOLEIL SPF 50+ LEKE KARŞITI KREM 74.90 TL



LANCOME

Cilt tonu eşitsizliği ve koyu leke görünümüyle savaşıyor. Koyu lekelerin görünümünü boyut ve yoğunluk olarak azaltmaya yardımcı oluyor. Cilt daha berrak ve parlak bir görünüme kavuşuyor.

BLANC EXPERT KOYU LEKE KARŞITI AYDINLATICI SERUM, 240 TL



CLINIQUE

C vitamini ve aydınlatıcı buğday özü ile büyük melanin kümeciklerini parçalayarak toz parçacıkları haline getiriyor. Glucasamine ve salisilik asit cilt yüzeyindeki lekeli görünüme yol açan ölü hücreleri temizliyor. Yeni kahverengi lekelerin oluşumunu engelliyor.

EVEN BETTER CLINICAL KOYU LEKE SERUMU 505 TL



DARPHIN

İçeriğindeki hyaluronik asit ve şekerlerin birleşimi ile cilt ideal nem seviyesine ulaşıyor ve parlıyor. SPF 20, cildi erken yaşlandıran ve koyu leke oluşumuna sebep olan UVA ve UVB ışınlarından koruyor. Koyu leke görünümünü gözle görülür ölçüde azaltıyor.

MELAPERFECT SPF 20 LEKE KARŞITI KREM 49 TL



NUXE

Nuxe’ün leke karşıtı cilt bakım serisindeki bu krem, cildi nemlendiriyor ve anında aydınlık kazandırıyor. Koyu leke oluşumunu önlemeye de yardımcı oluyor.

SPLENDIEUSE SPF 20 LEKE KARŞITI BAKIM KREMİ 140 TL



SHISEIDO

Koyu lekelere neden olan fazla melanin oluşumunu engellemeye yardımcı olurken cilde sağlıklı bir görünüm ve parlaklık vermek için cilt tonunu düzenliyor. İyileşmeye direnç gösteren inatçı lekelerle savaşması da cabası.

INTENSIVE ANTI-SPOT LEKE KARŞITI SERUM 399 TL



YVES ROCHER

Beyaz meyan kökü tozu, melanin biyosentezini artırmaya yardımcı olan enzimler içerdiği için lekeleri gidermeye yardımcı oluyor. Beyaz acı bakla özü, epidermisin en üst tabakasını yeniden yapılandırarak kırışıklık oluşumunu engellemede başarı sağlıyor. Ten rengini düzenliyor. Mineral yağ, renklendirici ve paraben içermiyor.

WHITE BOTANICAL LEKE KARŞITI GENÇLEŞTİRİCİ VE AYDINLATICI GECE MASKESİ 79.90 TL



THE ORGANIC PHARMACY

Cildi aydınlatan, toparlayan ve nazikçe ölü hücrelerin atılmasını sağlayan bir serum. Ayrıca güçlü bir antiageing özelliğe sahip. Yoğun bitkisel içeriği güneş lekelerinin oluşumunu azaltmaya ve mevcut olanların rengini açmaya yardımcı oluyor. Yaşlılık lekelerini azaltıyor ve cilde parlaklık kazandırıyor.

ROSE PLUS BRIGHTENING COMPLEX AYDINLATICI SERUM 688 TL



DUCRAY

Normal ve karma ciltlerde cilt lekelerine ve erken yaşlanmaya sebep olan zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı etkili koruma sağlıyor. Güneşin neden olduğu ve yaşa bağlı cilt lekelerini önlemeye ve renklerini açmaya yardımcı oluyor. Hipoalerjenik. Makyaj bazı olarak da kullanılabiliyor.

MELASCREEN SPF 50+ KIRIŞIKLIK VE LEKELERE KARŞI KREM 69.90 TL