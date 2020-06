Her gün güneş ışığı, kirli hava, stres, yediklerimiz cildimiz üzerinde izler bırakır. Bu izler geçici izlerdir, ancak cildimize düzenli olarak bakmadığımızda bu izler kalıcı sonuçlara dönüşür. Cildimize düzenli olarak yapacağımız bakım ile bu izleri yok etmek, hatta yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak mümkündür. Günde sadece on beş dakika ayırarak cildimizi tazelemek mümkün. Baş adım; arındırma, temizleme, koruma ve canlandırma… Temiz, sağlıklı, esnek, pırıl pırıl bir cildin formülü.

Kirli hava, stres, makyaj, güneş ışınları cildimizin kurumasına, kirlenmesine, nemini kaybetmesine, lekelenmesine neden olur. Kızarıklık, akne, siyah nokta gibi cilt sorunlarına yol açar. Sağlıklı, canlı ve genç bir cilt için her gün on beş dakika ayırmanız yeterli. İzleyeceğiniz beş adım ile cildinizi temizleyebilir, nem dengesini sağlayabilir, güneşe karşı koruyabilir, canlandırabilirsiniz. Her gün uygulayabileceğiniz cilt bakım rutini önerisi: Arındırın, temizleyin, nemlendirin, koruyun, canlandırın.

Arındırın

Cildinizi her gün temizleseniz dahi şehir hayatı, makyaj ve hücre yenilenmesi gibi sebepler ile cildinizin üst katmanında siyah noktalar, yüzey tıkanıklığı ve cansız bir görünüm söz konusu olacaktır. Cildinizi ölü hücrelerden temizlemek, canlandırmak için kullanmanız gereken ürün peeling. Peeling günlük kullanıma uygun değildir. Her gün kullandığınızda cildinizde aşınmaya ve gözle görünmeyen çiziklere neden olacaktır. O yüzden tavsiyemiz peelingi haftada iki veya üç gün kullanmanız. Özellikle yağlı bir cilt tipine sahipseniz ya da güneşe çok fazla maruz kalıyorsanız, peelingi aksatmamanız gerekir.





Temizleyin

Cildinizi temizlemek cildiniz için yapmanız gereken en önemli adım. Bu adımı atladığınızda diğer adımların faydasını minimumda görürsünüz hatta fayda yerine zarara bile neden olabilir. Çünkü temiz bir cilde uygulanacak ürünler cilt tarafından kolayca emilirken, kirli bir cilde uygulanan ürün emilmediği gibi emilirken cildin üzerindeki kirleri de alt katmanlara taşırlar ve akne gibi cilt sorunlarına yol açılmış olur. Şehrin kirli havası, makyaj kalıntıları ve gece oluşan bakterileri yüzünüzden temizlemek için cilt tipinize uygun bir yüz temizleme ürünü muhakkak edinin. Yüz temizleme ürünü yağ, jel veya köpük şeklinde olabilir. Uygularken cildinize en az iki dakika masaj yaparak hem cildinizin rahatlamasını hem de temizleyicinin cildinize tamamen yayılmasını sağlayın. Temizleme işlemini daha eğlenceli hale getirmek, cildinizi masaj ile iyice rahatlatmak için bir yüz masaj cihazı edinebilirsiniz.





Nemlendirin

Nem cildin en temel ihtiyacıdır. Cildin sağlıklı, genç, esnek ve canlı kalmasını sağlar. Bebeklikten itibaren cildimizin nem tutma kapasitesi sürekli düşmektedir. Özellikle yirmi beş yaşından sonra cildin nem tutma kapasitesi büyük oranda azalır. Cildin nemi azaldıkça yaşlılık belirtileri olan kırışıklıklar baş gösterir. Nemsiz bir ciltte pullanma, kaşıntı, kızarıklık ve kırışıklıklar oluşur. Tüm bunları engellemek ise temizlediğimiz cildimize her gün uygulayacağımız nemlendirici ile mümkün. Nemlendirici seçerken özenli davranmak, fiyat bazlı düşünmemek, cilt tipimizi tanımak, yaşımızı göz önünde bulundurmak çok önemli. Kendinize en uygun nemlendiriciyi bulduktan sonra yapmanız gereken şey her gün düzenli olarak cildinizi nemlendirmek. Nemlendirici kullanırken cildinize masaj yapmayı ve yüzünüz kadar güneşe maruz kalan ve neme ihtiyaç duyan boynunuzu da nemlendirmeyi unutmayın.

Koruyun

Güneş her ne kadar canlılığın temeli, vücudumuz için D vitamini kaynağı olsa da ne yazık ki erken yaşlanmanın en büyük sorumlusu. Güneş ışınlarına maruz kalan ciltte; kırışıklıklar, cilt lekeleri ve daha birçok cilt problemi ortaya çıkar. Luputandan cilt kanserine kadar birçok hastalığın da en büyük tetikleyicisi güneş. Bu yüzden cildimizi güneş ışınlarından korumamız gerekir. Bu konudaki en büyük yardımcımız yüksek faktörlü güneş kremleri. Ancak güneş kremi seçiminde ve kullanımında yapılan hatalara düşmemek gerekiyor. En önemlisi güneş kreminizin cilt tipinize ve yaşınıza uygun olduğundan emin olun. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu evde kalacağınız günlerde ya da kış aylarında da güneş ışınlarına maruz kaldığınızdan her gün ve her durumda muhakkak güneş kremi kullanmalı ve cildinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumalısınız.





Canlandırın

Cildi arındırdık, temizledik, nemlendirdik, koruyucu sürdük; sıra geldi cildi canlandırmaya. Cildinizi canlandırmak için tavsiye edeceğimiz ürün yeşim taşı jade roller. Bu ürün ile doğal bir taş olan yeşim taşının iyileştirici etkisini cildinizde hissedeceksiniz. Yeşim taşı jade roller cildinizi canlandırır, nemlendirici ve koruyucunun emilimini kolaylaştırır, kan dolaşımını hızlandırır, toksinlerden arındırır, ciltteki gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar ve yüz kaslarını rahatlatır. Jade Roller kullanımı oldukça kolaydır. Çenenin ortasından yanaklar boyunca yukarı doğru orta basınç ile ilerletin. Bu işlemi her iki yanak için on kez tekrarlayın. Alın bölgesinde alnın ortasından yanlara doğru orta basınç uygulayarak yuvarlayın ve on kez tekrarlayın. Bu işlemi alnın iki tarafı için de uyguladıktan sonra jade rollerı çevirin ve küçük topu kullanarak gözlerinizin üzerine hafif basınç uygulayarak, içten dışa doğru sürükleyin. Bu işlemi de on kez, her iki göz için ve ardından kaşlar için uygulayın. Canlı, parlak ve sağlıklı bir cilt için bu rutini her gün uygulayın.