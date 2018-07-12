! Yıllardır müziği, dansları, sahne performanları, çektiği klipler ve değiştirdiği imajıyla müzik dünyasında görünmez bir tahtta oturan Beyoncé’den güzellik tavsiyeleri almaya hazır mısınız?

Ünlülerin nerede ne yaptığı ya da neyi nasıl kullandıkları daima merak konusu oluyor ama herkesin içinde en merak edilen her zaman Beyoncé oluyor! Nasıl bu kadar güzel kalabildiğini inceliyoruz.

Annenizin sözünden çıkmayın!

Anneler hep her şeyi bilir! Bu konuda Beyoncé de risk almak yerine annesinin sözünü dinlemeyi tercih ediyor. Annesinin en önemli uyarısı aslında hepimizin bildiği ama her zaman yapmadığı makyaj konusunda; “Makyajını silmeden uyuma!”

Saçlarınıza özen gösterin

Beyoncé’nin annesinin bir güzellik salonu olduğu için ünlü sanatçı küçük yaşlardan itibaren bakım konusunda bir şeyler öğrenmeye başlamış. Öyle ki kendi kuaförü zaman zaman sanatçıyla saçlar hakkındaki bilgisi nedeniyle dalga geçiyormuş. Sülfatsız şampuan, doğal yağlar ve vitaminler Beyoncé’nin olmazsa olmazlarından.

Doğallık ön planda olsun

Beyoncé’yi birbirinden farklı makyaj ve stillerde gördükten sonra doğallık iddiası gerçekçi gelmeyebilir ama aslında en abartılı anlarda bile doğala en yakın görüntüyü yakalamaya çalışıyor. Cilt tonuna en yakın primer ya da tek tek uygulanan takma kirpikleri seçiyor.









Baştan aşağı bakım

Beyoncé gece uyumadan önce yüzüne krem sürüp yatmıyor. Boynu, dirsekleri ve dirseklerini de nemlendirip tüm vücuduna ilgi gösterdikten sonra uyuyor.

Bol su bol yeşillik

Bol bol su içmek zaten olması gereken ancak Beyoncé buna ek olarak kara lahana veya kale suyunu da sık sık tüketiyor. İç güzelliğin dışa yansımasının her şekilde hakkını vermeye çalışıyor!