Bu fındık cilde iyi geliyor

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Cadı fındığını duydunuz mu? Duymadıysanız tanışma zamanı geldi demektir. Ancak bunu yemeyecek, cildiniz için kullanacaksınız. Nasıl, demeyin. Bunu sizin için Dickinson’s markası düşünmüş ve hazırlamış.

Cadı fındığı Kuzey Amerika’da yetişen bir fındık türü. Özelliği soğuk kış şartlarında yetişmesi ve kar yağdıktan sonra bile çiçek açabilmesi. ‘Hamamelis virginiana’ yani cadı fındığı ağacının kabuğundaki özle hazırlanan Dickinson’s ürünleri cildinize yüzde 100 doğal ve özen gösteren bir marka. İçerdiği cadı fındığı özü ile cildi temizleyen ve kurutmadan rahatlatan Dickinson’s ürünlerinde katkı maddesi bulunmuyor. Dermatolojik olarak test edilmiş ve tüm cilt tipleri için uygun. Temizleme setinde; gözenek temizleyici tonik, hassas cilt temizleyici jel, yağ, dengeleyici ıslak mendil ile yüz yıkama köpüğü bulunuyor. Normal, yağlı, kuru, karma, geniş gözenekli ve hassas ciltler için setleri mevcut. Ürünlerin fiyatları da 45-49 arasında...