Cildimizin genetik şifreleri

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Hepimiz aynı temel cilt yapısına mı sahibiz? Cildimizi ne kadar tanıyoruz? Doğru bakımları yapıyor muyuz? Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken anlatıyor.

Hepimiz aynı temel cilt yapısına sahibiz; ancak, farklı genetik şifreler taşırız. Cildimizin rengi, yağ içeriği, kalınlığı, esnekliği, sivilcelerimiz, kırışıklıklarımız, güneşe hassasiyetimiz, lekelerimiz genetik şifremizde belirlenir.



Cilt tipimiz, rengimiz ne olursa olsun, önemli olan cildimizi tanıyıp, doğru ve özenli bakımı uygulamak. Çünkü cildimiz için kullanacağımız bakım ürünleri tek tip değil. Yağlı ciltler için geliştirilmiş temizleyici ve tonikler, hassas ya da kuru ciltleri tahriş eder, kurutur. Kuru ciltlere uygun olan yağ bazlı temizleyici ve nemlendiriciler ise sivilcelenme ve yağ butonlarına neden olur. Yaz için uygun olan kozmetik ürünler kış için uygun olmayabilir ya da genç yaşlarda memnun kaldığımız nemlendirici, ileri yaşlarda yeterli olmayabilir.



Cilt tipleri

Cilt tipleri arasında kesin sınır yok. Cildimiz yaş, olumsuz çevresel koşullar, mevsim ve iklim farklılıkları, hormonal değişiklikler, stres, uygun olmayan/tahriş edici cilt bakım ürünlerinin kullanımı gibi nedenlerden etkilenerek yapısını değiştirebilir. Sonbahar ve kış aylarında düşük nem oranına bağlı olarak normal yapıda olan cildimiz kuruyabilir; gençlik yaşlarımızda yağlı olan cildimiz yaşla birlikte kuruyabilir; kuru cildimiz yağlanabilir. Ayrıca cilt tipimiz ne olursa olsun, her cilt tipi hassasiyet gösterebilir ve farklı şartlara farklı tepkiler verebilir. Normal, kuru, karma, yağlı, hassas veya duyarlı cilt olmak üzere beş farklı cilt tipi var. Bunlar lekeli, kırmızı cilt gibi alt gruplara da ayrılıyor.



Normal ciltler: Şeffaf ve parlak görünümde olur, nem ve yağ salgılanması dengelidir. Gözenekler kapalı ve pürüzsüzdür, özel sorunları yoktur. Bu güzelliğin korunabilmesi için genç yaşlardan itibaren uygun temizleyici, tonik, nemlendirici ve güneşten koruyucu kullanımı yeterli.



