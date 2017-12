Vücudumuz için su neyse, nem de cildimiz için aynı önemde bir yaşam kaynağı. Özellikle soğuyan hava karşısında cildin yeterince beslenememesiyle cilt giderek daha fazla hassaslaşıyor. Doğal, mineralli nemlendiricilerle cildinize sağlam bir bariyer oluşturabilirsiniz...

Yazı: Deran Çetinsaraç



Nem, cilt için en önemli kaynaklardan biri. Kış aylarında ise soğuk havalar nemli ortamı kuruttuğu için cildimiz de tıpkı bir yaprak gibi kuruyabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yasemin Amato’dan kış aylarında tüm ciltlerin uygulayabileceği bakım önerilerini aldık.



Kış aylarında cildimiz neden daha fazla kuruyor?

Cildimizin sağlıklı, parlak ve dinç bir görünüm sergileyebilmesinin en önemli koşullarından biri nemli olması. Bu nem ihtiyacını hem vücudumuzun içinden hem de dışından sağlamamız mümkün. Kış ayı bu nemli ortamı kurutan, cildimizi kuru bir yaprak haline getiren ortamı sağlıyor. Cilt sistemimiz; soğuyan havaya karşı, deri ve vücut ısısının kaybolmaması, azalmaması için kan dolaşımını azaltıyor böylece ter ve yağ bezlerimiz daha yavaş çalışmaya başlıyor. Kan dolaşımının yavaşlaması cilt için gerekli besleyici maddelerin alımının da azalması anlamına geliyor. İşte tüm bu süreçlerin sonunda cilt giderek hassaslaşıyor ve dış etkilere karşı kendisini koruyamamaya başlıyor.



Kışın uv ışınlarından etkileniliyor mu?

Ozon tabakasının delinmesi sonucunda UV ışınları artık daha zararlı bir şekilde dünyamıza geliyor. Özellikle ülkemiz bu ışınları yazın daha dik alıyor ama kış aylarında da en çok UV alan ülkelerden birinde yaşıyoruz. Durum böyle olunca kış aylarında da dikkatli olmak cildimiz için oldukça önemli. Kış aylarında cilde zarar veren ışınların etkinliği azalmasına rağmen cildimize temas eden yoğunluğu, karlı havalarda ve yüksek irtifalarda yansımayla 20 kata kadar artıyor. Dermatolog olarak hastalarıma önerim UV korumalı ürünleri kullanmaları. Bu ürünler içerisinde de doğal, mineralli ve sprey şeklinde kolayca uygulanabilenleri tercih edebilirler. SPF 30 niteliğine sahip bir ürünü hem yaz hem de kış aylarında gönül rahatlığıyla kullanabilirler.



Soğuk havanın dışında cildi başka neler kurutuyor?

Cildin kurumasına neden olan diğer etmenleri şöyle sayabiliriz:



. Vücudumuz her yıl biraz daha yıpranıyor ve yaşlanıyor. Bu deformasyon giderek cildimizi kurutuyor ve yağsız bırakıyor.



. Çeşitli rahatsızlıklar; sedef, egzama ve diğer cilt hastalıkları.



. Cildi aşırı yıkamak. Özellikle de sıcak su ile cildinizi yıkamanız cilt kurumasını daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.



. Tiroid bezlerinde yaşanan rahatsızlıklar.



. Aşırı soğuk ve rüzgarlı hava; işi gereği soğuk ve rüzgarlı havalarda dışarıda olması gerekenler.



. Aşırı makyaj yapanlar ve cilt temizliğine önem vermeyenler. Devamlı tıkanan gözenekler belli bir süre sonra cildin nefes almasını engelliyor.



. Menopoz dönemini yaşayanlar da aynı sorunla karşılaşabiliyor.



. Kullanılan bazı ilaçlar vücuttan atılmasına sebep oluyor. Bu da cilt neminin azalmasına etki ediyor.



. Çok fazla havuza girenler ya da yüzme sporu ile uğraşanlarda da klor nedeniyle cilt kuruması görülebiliyor.



Cildi kuruluğunu hangi belirtilerden anlayabiliriz?

Vücudun genelinde cilt kuruması olan yerlerde kızarma, morarma, deri dökülmesi, deri soyulması, tüylerin dökülmesi, derinin buruşması gibi belirtiler ile karşılaşılabiliyor. Ellerinizde cilt kuruluğu oluyorsa, ellerinizin kızarması, morarması, derisinin yıpranması, derin çatlaklar gibi durumlar da oluşuyor. Deri kuruluğunun ilk belirtisi, deride donuk gri beyaz bir renk oluyor. Kuruluk arttıkça renk değişikliğine ek olarak ciltte gerilme hissi, pul pul soyulmalar, kepeklenme, deri yüzeyinde pürüzlenme, çatlaklar oluşuyor. Kaşıntı, kuru derinin neden olduğu diğer bir şikayet. Kuruluk tedavi edilmezse sonunda egzamalar oluşabiliyor.



Yaza göre vücudumuzda eksilen vitaminler veya mineraller neler?

Vücut direncimizi artıracak vitamin ve minerallere en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönem kış ayları. Bu dönemde çinko, selenyum ve E, C, A vitaminlerine bolca takviye yapmamız gerekiyor.



Çinko; cildin katmanlarını oluşturan epitel hücreler için çok önemli. Hücre yenilenmesinde başı çeken mineral.



Selenyum; antioksidan özelliğiyle hücre zarının dayanıklılığını artırıyor.



E vitamini; cildi koruyor, canlı ve genç kalmasını sağlıyor.



A vitamini; cilt dokusunun bütünlüğü için gerekli, cilt sağlığı için önemli. Güneşin zararlı etkilerini azaltıyor, akne edavisinde başı çeken vitamin.



C vitamini; kolajen dokuları bir arada tutarken, yaşlanmayı yavaşlatıyor. Kahverengi yaşlanma lekelerini azaltıyor, bağ dokularını güçlendiriyor.



Mineralli sıvılar; başta su olmak üzere, mineralli doğal sıvılar (maden suyu) cildin elastikiyetini arttırmada önemli.



Kış aylarında sıkça yapılan hataları sayabilir misiniz?

. Dudak bakımını yapmamak ya da yanlış yapmak. Soğuk ve rüzgarlı hava dudaklarımıza doğrudan zarar veriyor. Ayrıca ani sıcak-soğuk farkları da çatlamasına ve derinin soyulmasına neden oluyor. Kendi kendini yağlayıp, koruyamayan dudaklarımız yardıma her zaman açık oluyor. Dudak koruyucu balm, nemlendirici ya da ruj sürmeden dışarı çıkmamak gerekiyor.



. Nemlendirici kullanmamak. Ellerimiz, topuklarımız, dirsekler, boynumuz ve yüzümüz bu mevsimde en çok kuruyan ve neme ihtiyaç duyan yerlerimiz.



. Fazla parfüm sürmek. Parfüm, içerisinde uçucu maddeler ve alkol barındırıyor. Bu maddeler cildinizin kurumasını hızlandırıyor. Cilde doğrudan temas ettirmek yerine kıyafetlere sürebilirsiniz.



. Güneş koruyucu kullanmamak. Güneşin zararlı ışınlarına karşı hava şartları ne olursa olsun 30 SPF'lik bir güneş koruyucu kullanılmalı. Doğal mineralli yapısı, vitamin içeriği nedeniyle sprey koruyucuları tercih edebilirsiniz.



. Fazla tonik ile cilt temizliği yapmak. Havalar soğumaya başladığında tonik tam tersi etki yapıyor ve cildinizi kurutuyor.



. Çok sıcak su ile yıkanmak. Sıcak suyla duş almak, cildin kurumasına neden oluyor. Kış aylarında cilt için gerekli doğal yağların kaybolmaması için seyrek, ılık ve kısa duşlar yapmanız gerekli.



* Formsante dergisinden alınmıştır.