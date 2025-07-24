Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol balayından yeni kareler paylaştı
Mutlu birlikteliklerini Haziran ayında nikahla taçlandıran Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, düğün sonrası balayı için Yunanistan'a gitmişti. Ünlü çift balayından kareler paylaştı.
1 / 6
"Camdaki Kız" dizisiyle tanınan başarılı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile haber spikeri Merve Dinçkol, 29 Haziran Pazar akşamı İstanbul'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.
2 / 6
Nikâh anında duygusal anlar da yaşandı; nikâh memurunun Merve Dinçkol'a 2018 yılında kaybettiği babasının adını sorması, salondakileri derinden etkiledi.
3 / 6
Merve Dinçkol, düğün sonrası eşinin soyadını da hemen sosyal medya profiline ekleyerek, profilini "Merve Dinçkol Şerifoğlu" olarak güncelledi.
4 / 6
Yeni evli çift, düğün kutlamalarının ardından balayı için soluğu Ege ve Akdeniz'in masmavi sularında aldı.