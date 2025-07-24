Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol balayından yeni kareler paylaştı

Mutlu birlikteliklerini Haziran ayında nikahla taçlandıran Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, düğün sonrası balayı için Yunanistan'a gitmişti. Ünlü çift balayından kareler paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol balayından yeni kareler paylaştı - Resim : 1

"Camdaki Kız" dizisiyle tanınan başarılı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile haber spikeri Merve Dinçkol, 29 Haziran Pazar akşamı İstanbul'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.

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Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol balayından yeni kareler paylaştı - Resim : 2

Nikâh anında duygusal anlar da yaşandı; nikâh memurunun Merve Dinçkol'a 2018 yılında kaybettiği babasının adını sorması, salondakileri derinden etkiledi.

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Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol balayından yeni kareler paylaştı - Resim : 3

Merve Dinçkol, düğün sonrası eşinin soyadını da hemen sosyal medya profiline ekleyerek, profilini "Merve Dinçkol Şerifoğlu" olarak güncelledi. 

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Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol balayından yeni kareler paylaştı - Resim : 4

Yeni evli çift, düğün kutlamalarının ardından balayı için soluğu Ege ve Akdeniz'in masmavi sularında aldı.