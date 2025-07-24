Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf: "Babamı kaybettiğim için podyuma çıkmaya başladım, maddi yüküm ondaydı"
"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Meltem karakteriyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak'ın YouTube'da yayınlanan moda ve sohbet programı "Şimdi Konuşmak Moda"ya konuk oldu. Altuğ, programda kariyerinin başlangıcından bugüne uzanan şöhret yolculuğunu samimi bir dille anlattı.
"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak'ın YouTube'da yayınlanan "Şimdi Konuşmak Moda" programına konuk oldu.
Altuğ, programda eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini ve şöhret yolculuğunun bilinmeyenlerini anlattı.
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile 2006 yılında yayınlanan 'İlk Aşkım' dizisinin setinde tanıştıklarını söyledi. İlişkilerinin sıra dışı bir başlangıcı olduğunu belirten Altuğ, o anları şöyle anlattı: "Yağmur kural tanımaz bir adamdır. Sette kapıyı açtı, içeri girdi ve dudaklarıma yapıştı. O zaman ilişkimiz başladı."
19 yıldır birlikte olduklarını ve 17 yıllık mutlu bir evlilikleri olduğunu vurgulayan Altuğ, ilişkileri hakkında gelen eleştirilere de yanıt verdi: "Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık."