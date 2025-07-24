Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf: "Babamı kaybettiğim için podyuma çıkmaya başladım, maddi yüküm ondaydı"

19 yıldır birlikte olduklarını ve 17 yıllık mutlu bir evlilikleri olduğunu vurgulayan Altuğ, ilişkileri hakkında gelen eleştirilere de yanıt verdi: "Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık."