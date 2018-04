Yaşınız kaç olursa olsun cildinizi korumanıza ve ona iyi bakmanıza yardımcı olacak birkaç önerimiz var!

• Evde uygulayabileceğiniz yüz buharı cildinizi derinlemesine temizlerken aynı zamanda yüzünüzün ışıldamasını sağlar. Sıcak buhar gözenekleri açar kirleri arındırır ve cildi nemlendirir. Bitkiler ve esansiyel yağlar ise buharın etkisini artırır. Cildinizin nefes alması için ayda iki defa yağlı bir cildiniz varsa her hafta uygulayın.



• Bunu hep duyduğunuza eminiz fakat cilt güzelliği için su olmazsa olmaz. Her gün en az 1 litre su içmeye özen gösterin. Mümkünse içine limon, nane gibi antioksidan ekleyip suyu hem daha lezzetli hem de daha yararlı hale getirebilirsiniz.



• Cildinizin parlamasını engelleyen lekelerden kurtulmak için yumuşak bir bez ya da fırça yardımıyla sürdüğünüz peeling’i kuru bir cilt yapısına sahipseniz haftada bir; yağlı bir cildiniz varsa haftada iki kez uygulayabilirsiniz. Eğer akne ya da hassas bir cildiniz varsa, hekiminizle konuşun.



• Sigaradan uzak durun. Çünkü sigara cildinizin kırışarak daha hızlı yaşlanmasına

neden olur.



• Sağlıklı bir cilt için meyve, sebze, yağsız protein ve kepekli tahılları bol bol tüketin.



• Her gün egzersiz yapın. Egzersiz kan akışını artırarak cildinize yardımcı olur.



• Stresten uzak durun; stres cildinizi daha duyarlı hale getirir.