Cilt bakımında üç altın kural!

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Cildinizi iyi tanıyın, ona zaman ayırın, bir bakım günlüğü oluşturun. Bu bakım günlüğünde üç altın kuralı unutmayın. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken'den altın kural önerileri.



1. Cildinizi temizleyin: Cilt bakımınızın en önemli ve ilk adımı temizlik. Cildinizi makyaj, gün içinde deriyi kaplayan çevresel kirlilikler, yağ, ter ve ölü deri hücrelerinden iyi arındırın. Cildiniz tüm bu artıklardan temizlenmedikçe diğer bakım basamaklarından söz etmek anlamsız çünkü arada bir engelleyici katman olduğunda cilt bakımınızın diğer basamaklarından yararlanamazsınız. Cildiniz temiz değilse ne akne ne de siyah noktalardan kurtulabilirsiniz. Özellikle akşamları cildinizi iki kez temizleyin. İlki cildinizde gün içinde biriken kir ve makyaj kalıntılarını ortadan kaldırır, ikincisi ise detoks etkisi yaparak cildinizi arındırıp, dengeler ve asıl bakıma hazırlar. Ayrıca birikmiş kirlerden ve ölü hücrelerden arındırmak için haftada iki ya da üç kez peeling yaptırmanızda fayda var.



2. Cildinizi nemlendirin: Sağlıklı bir cilde sahip olmanın ikinci vazgeçilmez kuralı. Cildinizin hiçbir sorunu olmasa bile, var olan dengesini korumak ve dış etkilerin neden olacağı hasarı önlemek için, cildinizin susuzluğunu giderin, nemlendirin. Cildinizin nemini desteklemek için, bol su için.



3. Cildinizi koruyun: Güneşten ve diğer çevresel faktörlerden koruyun. Sigara ve alkol tüketmeyin. Yeterli, dengeli (az yağlı ve kalorili) ve doğal beslenin. Bol meyve, sebze tüketin; diyetisyeninizden beslenme desteği alın. Antioksidan, mineral ve vitamin destekleri kullanın.