Cilt lekeleri genellikle deriye rengini veren melaninin belli alanlarda fazla birikmesi sonucu oluşuyor. Lazer uygulamaları ise leke tedavisinde gözle görülür sonuçlar sağlıyor.

Dermatolog Dr. Pınar Cömert



LEKE ÖNLEYİCİ BAKIM CİLT BAKIMININ EN UZUN VE ZORLU SÜREÇLERİNDEN.

Güneşin zararlı ışınları, foto hassasiyet yaratan ilaçlar, parfümlerin aktif maddeleri ve hormonsal değişimler ciltte lekelenmelere yol açabiliyor. Lekelenmenin yoğun güneşe maruz kalan Akdeniz ülkelerinde yaygın bir sorun olduğunu söyleyen Dermatolog Pınar Cömert, cilt lekelerinin yüzeysel lekeler, derin lekeler ve karışık tip olmak üzere üç gruba ayrıldığını belirtiyor.



DERİN LEKELERİN TEDAVİSİ ZOR

Derin lekelerin tedavisi oldukça zor ve tekrar etme riski yüksek. Kılcal damarlar, renk hücrelerinin derine göç etmesini kolaylaştırıyor. Dolayısıyla kılcal damarların bulunması tedaviyi zorlaştırıyor. Deriyi hasara uğratan güneş ışınları, hormonlar, beslenme bozuklukları, genetik yatkınlık, hamilelik, doğum kontrol hapları ve bazı ilaçlar ve antibiyotikler, yanık gibi deri bütünlüğünün bozulduğu durumlar, şiddetli kaşıntıyla seyreden cilt hastalıkları lekelenmeye neden olabiliyor. Lekenin derinliği hakkında bilgi sahibi olmak için lekeye wood ışığı ile bakılıyor. Melasma diye bilinen, düzensiz şekilli, sınırları belirgin olmayan kahverengi yamalar şeklinde görülen lekeler genellikle üst dudak, alın, yanaklar, burun, bazen de boyun ve çenede görülüyor. Hamilelerde daha sık görüldüğü için hamilelik maskesi olarak da adlandırılıyor. “Leke tedavisinde güneşten koruyucu ürünler, leke açıcı kremler, kimyasal peeling, enzim peeling, leke mezoterapisi, PRP tedavisi, lazer tedavileri (özel dalga boylu sistemler) kullanılıyor” diyen Dr. Pınar Cömert, son dönemde lavieen leke lazeri gibi yeni nesil özel dalga boylarıyla çalışan ve cilt yüzeyindeki hücrelere hasar vermeden hatalı pigment hücrelerini ve hasarlı dokuyu hedefleyen sistemlerin olduğunu vurguluyor. “Lazerler ablatif ve ablatif olmayan lazerler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu iki tipi, lazer fraksiyonel atışlı olan ve olmayan olarak da ikiye ayırabiliriz. Fraksiyonel atışta tüm deri hasarlanmaz, aralarında sağlam deri odakları bırakılır, dolayısıyla iyileşme bu sağlam deri odakları sayesinde daha kısa sürede olur. Aynı zamanda enfeksiyon ve kalıcı leke bırakma riski ablatif lazerlere göre daha azdır.”



YENİ NESİL LAZER TEDAVİSİ

Lavieen leke lazerinin dalga boyu farklı olan yeni nesil bir fraksiyonel lazer olduğunu söyleyen Dr. Pınar Cömert, bu tekniğin yüzeysel ve derin derinin sınırına atış yaptığını, fraksiyonel ve ablatif lazerlerin konforlu kısımlarını aldığını, ikisinin yapabildiği tüm olumlu tedavileri daha hızlı iyileşme sağlayarak yapabildiğini belirtiyor. Lavieen leke lazeri, tedaviye ihtiyaç duyan kişiyi sosyal hayattan koparmıyor. Diğer lazerlerle 6-10 seansta alınacak etkiyi tek seansta alabiliyorsunuz. Peki nasıl uygulanıyor? Cilt, lazer tedavisi öncesinde lokal anestezik kremlerle uyuşturuluyor. Acısız bir işlem. Çoğunlukla tek seans uygulanıyor. Uygulamadan hemen sonra sadece iki saat kadar deride yanma hissi oluşuyor. Güneş koruyucu kullanarak sosyal hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Lekelerde üç gün koyulaşma görülüyor, bir hafta içinde ise lekeler yavaş yavaş kayboluyor. Lazerin gözle görülür etkinliği ise üç haftada kendini belli ediyor. Lavieen leke lazerinin malesmalara tek seansta uzun vadeli çözüm olabileceğini söyleyen Doktor Pınar Cömert, bunun haricinde cilt gençleşmesi, cilt tonu düzenlenmesi, deride sıkılaşma, geniş gözenekler, akne izleri ve diğer izlerin tedavisi, ciltte canlanma ve parlaklık, ince kırışıklıklarda düzelme ve yüzde lifting sağlanabildiğini sözlerine ekliyor.