Cildinize bir elmas dokunuşuyla gençlik aşılamaya ne dersiniz? Elmas Dolgu adı verilen güzellik dünyasının heyecan uyandıran uygulaması ile kışa yenilenmiş bir cilt ile merhaba demek mümkün.

Yazı: Eda Şentürk



Ciltteki hasarlar ne yazık ki yaz mevsiminde artış gösterir ve onarım süreci için cilde belli bir süre tanımak gerekir. Güneşten, nem kaybından, güneş yağlarından, serbest radikallerden yorulan cildi tazelemek, kışa yenilenmiş bir ciltle başlamak için tasarlanan ‘Elmas Dolgu’ tüm bu cilt sorunlarını geride bırakmak için karşımıza çıkıyor. Estetik ve Plastik Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, yüz bölgesinde uygulanan ve hızlı sonuç veren ‘Elmas Dolgu’ için şu bilgileri veriyor.



Hedef nemli, sıkı ve parlak bir cilt

Elmas Dolgu’nun ilk hedefi cildi nemlendirmek, optimal seviyesini geri kazandırmak ve cilt elastikiyetini artırmak. Bunu, içerisindeki doğadaki en kuvvetli antioksidanlardan biri olan ‘sorbitol’ sayesinde başarıyor. Sorbitol sayesinde cilt yenileniyor ve gün geçtikçe iyileşme sürecine giriyor.



Minik dokunuşlar büyük sonuçlar

Elmas Dolgu, cildin üst tabakasına ince iğneler eşliğinde uygulanıyor. İçeriğinde çapraz bağsız hyalüranik asit ve mannitol bulunuyor. İçeriğin ciltle adaptasyonu başlayınca ciltteki onarım süreci de başlamış oluyor. Bu süre uygulamadan sonraki birkaç gün içinde başlıyor. Uygulamanın sağladığı parlaklık 6-12 ay kadar devam ediyor. Sonuçlar kişinin metobolizma hızına, genetik yapısına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Elmas Dolgu’nun hedefleri arasında birçok cilt problemi bulunuyor. Özellikle yaz sonrası oluşan lekeler bunlardan biri. İnce kırışıklıklar, elastikiyet kaybı, cilt kuruluğu ve mat cilt yapısı diğer hedef sorunları arasında…