Daha genç görünmek için güzellik uzmanı tarafından önerilen 36 sır

Genç bir ışıltıyı yakalamanın en iyi yolları için Beyonce'nin makyaj sanatçısından Sofia Vergara'nın dermatoloğuna kadar önde gelen endüstri uzmanlarından denenmiş ve gerçek tekniklerini sorduk. İşte güzellik endüstrisinin önde gelen uzmanlarının yüzünüzden yılların geçmesine yardımcı olmak için önerdiği şeyler:

KUAFÖRÜNÜZDEN SICAK TONLAR İSTEYİN

Değişik tonlarda altın ve sıcak tonları seçmenizi tavsiye ederim. Griye çok benzeyen kül tonlarından kaçının.

DOLGU OLMADAN DOLGUN DUDAKLAR

Doğal dudak tonunuza uyan bir dudak kalemi bulun. Daha dolgun bir dudak için alt dudak çizgisini çekin. Nemlendirme ve biraz ışıltı için dudak parlatıcısı ile tamamlayın.

YÜZÜNÜZE VE BOYNUNUZA GÜNEŞ KREMİ SÜRÜN

Birçok insan boynu unutur, ancak yaşlanmayı gösteren ilk yerlerden biri (göz altı bölgenizle birlikte) boyundur. SPF 25 veya üzeri, geniş spektrumlu (UVA ve UVB), parfümsüz güneş kremi öneririm.

HAFTADA 1-2 KEZ ASİTLİ PEELİNG KULLANIN

Hem salisilik hem de glikolik asit içeren iyi bir asit bileşenin kullanımı kümülatif faydalara sahip olacaktır. Onları ne kadar uzun süre kullanırsanız, cildiniz o kadar iyi görünür. Kuru ciltler için her zaman haftada bir, karma/normal ciltler için haftada ikiden fazla tavsiye etmem. Bu rejimi takip etmek kolajen oluşturmaya, ince çizgileri ve pigmentasyonu silmeye ve genel olarak cildinizin kalınlaşmasına yardımcı olacaktır. Unutmayın: Cildiniz yaşla birlikte incelir.

DAHA KALIN KAŞLAR

Cesur, belirgin kaşlar daha genç bir yüz yanılsaması verir, bu nedenle kaşınızdaki boşlukları doldurmaya yardımcı olacak bir ürüne kesinlikle yatırım yapın. Bir kurşun kalem ve pudra karışımı olan bir formül arayın, böylece bir kalemin hassasiyetiyle bir pudranın yumuşak ve doğal dokusunu elde edersiniz.

KAŞLARINIZDA HİNTYAĞI KULLANIN

Daha kalın ve daha dolgun kaşlar oluşturmak için hintyağı çok iyidir.

ALTIN IŞILTILI PEMBE VEYA ŞEFTALİ RENGİ BİR ALLIK SEÇİN

Parlak bitişli bir allık her cilt tonunu aydınlatacak ve elmacık kemiklerini biraz yukarı kaldıracaktır. Ayrıca cilde ihtiyacı olan ışıltıyı ve sağlıklı rengi verecektir.

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİ EKSİK ETMEYİN

Bir cilt bakımı rutinine yatırım yapmak makyajınızın daha iyi görünmesine yardımcı olur. Her zaman temizleme fırçası cihazı kullanın çünkü gerçekten derinlemesine temizlemeye yardımcı olur. Ardından, cilt tipinize bağlı olarak güzel bir nemlendirici kullanın.

CİLDİNİZDE A VİTAMİNİ KULLANIN

Retinoller ve retinoidler gibi A vitamini türevleri, son birkaç on yılda ortaya çıkan en önemli yaşlanma karşıtı bileşenlerden biridir. Herkes her gece bir çeşit A Vitamini türevi kullanıyor olmalı ve bunun gündüz yerine gece uygulaması olması gerekiyor. Sağlıklı cilt hücresi üretimini teşvik eder ve gözeneklerin açılmasına, hücre döngüsünün hızlanmasına, hatta renk bozulmasının giderilmesine ve cildin pürüzsüzleşmesine yardımcı olur

UZUN KAKÜLLER KESTİRİN

Daha uzun kaküller, yüz hatlarını yumuşattığı, gözleri vurguladığı ve ayrıca ince çizgileri ve kırışıklıkları gizlice gizleyebildiği için yaşlanma sürecini maskelemeye yardımcı olmak için idealdir. Sert, kıvrımlı olmak yerine hareket ve doku olması için katmanlar eklemek en iyisidir.

CİLT TONUNUZU EŞİTLEYEN ÜRÜNLER KULLANIN

Yeşil, yanaklar, göz altı gibi kızarık bölgelerin kapanmasına yardımcı olur. Göz çevresinin altındaki koyu halkalarda bulunan mor rengini cilt tonuyla eşitler.

TOZ ALLIK VE KREMSİ BİR HIGHLIGTERI EŞLEŞTİRİN

Stick kremsi formüllü highlighterlar cilde ışıltı katar. Fondötenden sonra şakaklara uygulayın. Ardından elmacık kemiklerine, kaş altına, burun köprüsüne ve göz iç köşesini vurgulamak için kreminsi highligherın üzerine pudra ekleyin.

DAHA FAZLA AT KUYRUĞU YAPIN

Hiçbir şey dağınık bir saç kadar genç görünüm ve şık olamaz. Doğal görünümlü kabarık saçlar oluşturmak için her zaman bol miktarda kuru şampuan kullanın.

TIRNAK ETLERİNİZİ NEMLİ TUTUN VE NUDE TONLARA GİDİN

Yağ ile nemlendirmek son derece önemlidir çünkü kuru cilt hatta genç, kuru cilt daha yaşlı görünmeye eğilimlidir. Temiz bir nude oje daha genç bir görünüm verir ve her yaşa uygundur.

ALT KİRPİK ÇİZGİNİZDE YUMUŞAK GÖLGELİ BİR FAR DENEYİN

Bir gölge yanılsaması yaratmak için alt kirpiklere far uygulamak için küçük bir sıkı fırça kullanın. Bir jel formülü kullanın ve uzun ömür ve yumuşak bir etki için fırçanızla karıştırın.

SAÇINIZI SOĞUK SUYLA DURULAYIN

“Müşterilerin her zaman soğuk bir durulama ile bitirmelerini tavsiye ederim. Bu, iyi bir parlamaya yardımcı olacaktır.

YAŞLANMA KONUSUNDAKİ ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Öncelikle yaşlanmak bir zihniyettir, değiştiremeyeceğiniz şeyler olduğunu kabul etmek, ancak içsel yaşlanmanın etkilerini iyileştirmek ve dışsal yaşlanmayı caydırmak için yapabileceğiniz şeyler olduğunu kabul etmektir.

KOLAJEN TAKVİYELERİ ALIN

20 yaşından sonra kolajen üretimimiz her yıl %1 azalır, bu da cildinizin daha ince ve daha kırılgan hale geldiği anlamına gelir. Oral takviyeler vücudun doğal kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olabilir.

MAT FORMÜLLÜ FONDÖTENLERDEN KAÇININ

"Daha genç bir cilt için tam kapatıcı bir fondöten yerine renkli bir nemlendirici seçin. Ağır veya mat bir formüle sahip her şey cildin üzerine oturur ve kırışıklıkları vurgular. Daha fazla kapatıcılık istiyorsanız, nemli bir fondöten tercih edin. Mat formüller daha kolay ince çizgilere yerleşerek sizi daha yaşlı gösterebilir.

KAPATICI UYGULAMADAN ÖNCE GÖZ ALTLARINI HAZIRLAYIN

Göz altı bölgesini tedavi edilmeden bırakmak şişlik ve karanlığa neden olabilir. Dokuyu pürüzsüzleştirmek ve parlaklık eklemek için göz serum maskesini kullanın, ardından aydınlatıcı bir kapatıcı ile tamamlayın.

ELLERİNDEN NEFRET Mİ EDİYORSUN? BİR LAZER TEDAVİSİ DENEYİN

Kadınların elleri 40'lı yaşların sonlarında ve 50'li yaşların başında yaşlanmaya başlar, güneş lekeleri pigmentasyonu azaltmaya yardımcı olabilir.

CİLDİNİZE VERDİĞİNİZ BAKIMIN AYNISINI SAÇINIZA DA VERİN

Cildinize verdiğiniz önemi saçlarınızada verin. Saçlar canlılığı kaybedince daha yaşlı bir görünüm kadar bu yüzden saçlarınıza sık sık bakım uygulayın.

ALLIK UYGULARKEN 'GÜLÜMSE' TEKNİĞİNİ KULLANIN

Güzel bir allık yerleşimi için önce mutlu bir sırıtış verin. Bu, allığın yerleştirilmesi gereken yanak elmacık kemiğini belirleyecektir. Karıştırmak için, kalan allığı dışarı ve yukarı doğru hafifçe vurun.

ÇALIŞMAYI BİR ÖNCELİK HALİNE GETİRİN

Hareket, gençliği uzatan sihirli hapınızdır. Her antrenmandan sonra cildiniz terleme sonucu daha parlak ve tonlanmış görünür. Yoğun antrenmanların hücresel gençleşmeyi, metabolizmayı hızlandırdığı ve yaşlanmayı yavaşlattığı kanıtlanmıştır.

LİKİT SİYAH GÖZ KALEMİNLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Oldukça sert görünebileceğinden ve gözleri daha küçük gösterebileceğinden, siyah veya likit kullanmaktan kaçınmak doğru olur. Bunun yerine,gri bir kalem farı deneyin ve daha az sert bir etki için dumanlı göz yapın.

GÖZ ALTI DOLGUSUNU DÜŞÜNÜN

Göz altı dolgusu, yorgun görünmenize neden olabilecek koyu halkaları ve göz altı torbalarını kamufle eder. 10 saat uyumuş gibi görünürsünüz.

SAÇLARINIZA DERİNLEMESİNE BAKIM

Saçları daha yaşlı gösteren şeyler kabarma, kırılma, kuruluk, saçların beyazlaması, parlaklık eksikliği ve elastikiyet kaybıdır. Saçı derinlemesine yumuşatmak, bu koşulların çoğuna yardım etmede büyük bir etkiye sahip olabilir.

YEŞİL SEBZELERDEN OLUŞAN DETOXLAR İÇMEYE BAŞLAYIN

“Cildinizi tam anlamıyla birkaç gün içinde değiştirecek. Cildin oksijenlenmesine yardımcı olur ve lenfatik drenajı uyarır, böylece şişkinliği de giderir.

KOYU FARLARDAN VE LİKİT FARLARDAN KAÇININ

Nötr ışıltılı bir gölgede uzun süre kalıcı bir krem ​​​seçin. Gözde ek doku oluştururken aynı zamanda lifting etkisi de sağlar.

GÖZ PINARINIZA BEYAZ GÖZ KALEMİ KULLANIN

Göz çevresini büyük gösterir ve aydınlatır, daha genç bir görünüm yaratır.

Hem üst hem de alt kirpiklerde büyük hacim oluşturmak için önce hacim veren bir maskara kullanın. Ardından, gözü çapraz olarak kaldıran çapkın bir kıvrım oluşturmak için yalnızca dış köşelere uzatan bir maskara uygulayın.”— Orlando Santiago, Guerlain'in ulusal sanat yöneticisi

HYALURONİK ASİT İÇEREN ÜRÜNLERE YATIRIM YAPIN

Hyaluronik asit [ciltte doğal olarak oluşan, cildi nemli ve genç tutan bir madde] ağırlığının 1000 katı su emer ve genişler, ince çizgileri ve kırışıklıkları bulanıklaştırmaya yardımcı olur. Kısa vadede orta ve düşük moleküler ağırlıklı hyaluronik asit içeren herhangi bir ürün cildinizin dolgunlaşmasına yardımcı olacaktır.” -Dr. Shiffa'nın kurucusu ve CEO'su Lamees Hamdan

..Veya hyaluronik asit dolgularını deneyin.

Cildi dolgunlaştırıyorlar ve içeriden “nemlendiriyorlar”, size daha genç bir görünüm veriyorlar. Ayrıca kolajen üretimini uyarır, böylece onları enjekte ettiğiniz her yerde yaşlanma karşıtı faydaları görebilirsiniz. Allergan gibi şirketler yüzün farklı bölgeleri için özel dolgu maddeleri üretiyor: Yanaklar için Voluma, nazolabial kıvrımlar için Vollure ve dudaklar ve ağız çevresindeki çizgiler için Volbella.”—Dr. Dendy Engelman, ünlü dermatolog

GUA SHA ALIN

Gua Sha yüz masajı, bir soğutma taşı aletinin yardımıyla, biraz daha genç görünmenize yardımcı olmanın kolay bir yoludur, çünkü lenfatik drenajı ve dolaşımı uyarır, yüzdeki şişkinliği gidermeye, cildi sıkılaştırmaya ve genel parlaklığı artırmaya yardımcı olur." — Dr. Nadia Musavvir, naturopatik ve fonksiyonel tıp doktoru

BESLENMENİZE ÖZEN GÖSTERİN

Ne yersen osun. Ve cildinize dışarıdan bakmak kesinlikle önemli olsa da, vücudunuzu içeriden beslemezseniz, o kadar etkileyici sonuçlar elde edemezsiniz. Anahtar: avokado, somon, tohum ve otla beslenmiş sığır eti gibi kaynaklardan sağlıklı yağ yemek. Bu, daha pürüzsüz, dolgun cildi desteklemeye ve cildinizin nemi korumasına yardımcı olur.

"Çeşitli kuruyemişler ve tohumlar yemek, kırışıklıkları uzak tutmak için önemlidir, çünkü bunlar vücudunuzun üretemeyeceği temel çoklu doymamış yağ asitlerini içerir. Bunları yalnızca diyet yoluyla elde edebilirsiniz. Bu sağlıklı yağlar, iltihabınızı azaltmaya ve cildinizin doğal yapısını korumaya yardımcı olabilir. Lipid bariyeri Diyetinize dahil etmeniz gereken en iyi kuruyemiş ve tohumlardan bazıları badem, ceviz, Brezilya fıstığı, macadamia fıstığı, kabak ve ayçiçeği çekirdeği, chia, kenevir ve keten tohumudur." — Naomi Whittel, sağlıklı yaşam uzmanı, Glow15'in yazarı ve OMI Skin Nutrition'ın kurucusu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİNİ KUCAKLAYIN

Yüz bakımı, cilt sağlığını korumanın önemli bir parçasıdır, evet, ancak belki de aynı derecede önemli olan sonuçları korumaktır. Neyse ki, cildinizin genç bir görünümün ayırt edici özelliği olan tonda, gergin ve dolgun kalmasını sağlamak için mikro akım ve LED ışık gibi evde kullanabileceğiniz yüksek teknoloji çözümleri var.

"Mikro akım ve KIRMIZI LED'i mükemmel bir çift olarak düşünmeyi seviyorum - içten dışa VE dıştan içe çalışıyor. Mikroakım, yüz kaslarını kaldırmak, tonlamak ve şekillendirmek için çalışır ve KIRMIZI LED, cilde vermek için kollajen üretimini artırmak için dahili olarak çalışır bir zıplama ve parıltı." — Tera Peterson, estetisyen ve NuFace'in kurucusu