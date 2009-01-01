Cildinize hassas temizlik yaparak, yüzünüzün genç ve yumuşacık kalmasını sağlayabilirsiniz.

Kaç kere makyajınızla uyuyakalıp ertesi sabah kalktığınızda makyajınızın neredeyse hiç bozulmadan durduğunu gördünüz? Eğer bu durumu son bir yılda sadece bir kere yaşadıysanız sorun yok, dert etmeye değmez. Ancak makyajlı uyuma olayını haftada en az üç-dört kere yapıyorsanız sorununuz var demektir. Cilt uzmanları hava durumu nasıl olursa olsun, daha iyi bir cilde sahip olmak istiyorsanız cilt temizliğinin bu işin en önemli adımı olduğunu söylüyor. Doğru ürünlerle, düzgün bir şekilde yapıldığında temizleme işlemi daha pürüzsüz, parlak ve canlı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor. İyi bir temizlik hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor ve her zaman taze bir görünüme katkıda bulunuyor. Eğer bu işlemi yapmazsanız gözenekleriniz doluyor, cildiniz matlaşıyor, cildiniz daha hassaslaşıyor. Aynı zamanda daha erken yaşlanmanıza da sebep olabiliyor.



Günde iki defa

Tıpkı ağız temizliğinde olduğu gibi günde iki defa cildinizi temizlemeniz öneriliyor. Makyaj yapmasanız dahi bu kural değişmiyor. Yani “Ben bugün makyaj yapmadım dolayısıyla cildim kirlenmedi” diye düşünmeyin. Hava kirliliği, terleme ve gün içinde bulaşan kirler (cep telefonu ekranı vb.) ciltte yer alan gözeneklerin dolmasına yol açıyor. Havadan bulaşan toksinler gözle görülür şekilde cildinizi yaşlandırabiliyor. Dolayısıyla özellikle akşamları da iyi bir temizlik yapmak gece uyuduğunuzda cilt kendini tamir ederken de yardımcı oluyor. Sabah temizliğini de es geçmemek gerekiyor; bunun sebebi cildiniz toksinleri gözeneklerden atıyor ve sabah yapılan temizlik sayesinde bu gözeneklerde biriken toksinler cilt yüzeyinden temizlenmiş oluyor. Son olarak da sabah temizliği yüzünüze süreceğiniz kremlerin daha iyi emilmesini sağlıyor.



Formunuzu seçin

Cildiniz kış aylarında kurumaya daha fazla meyilli oluyor. Dışarıda dondurucu soğukların yanı sıra iç ortamların bu sebepten aşırı ısıtılması cildi kurutuyor, cansız ve mat görünmesine yol açıyor. Derecelerde eksileri gördüğümüz bu havalarda cildin koruyucu bariyerleri güçsüzleşiyor, bu sebeple yağlı ciltler bile kolayca kuruyabiliyor. Eğer cildiniz temizlik ürününden sonra aşırı geriliyorsa kullandığınız ürünün sizin için fazla olduğunu düşünebilirsiniz. Bu durumda daha hassas bir kozmetik ürün tercihinde bulunabilirsiniz. Kullandığınız temizleyicinin cildinize gerçekten uygun olması özellikle kış aylarında önem kazanıyor. Bu arada temizleyici ürünün formunu değiştirmek de bir başka seçenek.







Köpük temizliyiciler

Suyla karıştırıp köpürterek kullanılan temizleyicilerin cildi aşırı kuruttuğu bilinen bir gerçek. Ancak bu kural tüm köpük formundakiler için geçerli değil. Özellikle bitkisel içerikli köpük temizleyiciler cildin doğal yağlarına zarar vermeden nazikçe temizleyebiliyor. Bitkisel içeriklileri seçerken etikette “sodium lauryl sulphate” yerine “sodium cocosulfate” yazanını tercih etmelisiniz.

Kime uygun: Bitkisel içerikli olanlar her cilt tipine uygun. Özellikle yağlı ciltlerin kullanması tavsiye ediliyor. Cildiniz aşırı yağlı bile olsa çok fazla temizliktenakınmalısınız. Sabah ve akşam birer defa yeterli oluyor. Kozmetik ürünlerin aşırı kullanımı cildinizin doğal bariyerine zarar verebiliyor ve daha da yağ üretmesine sebep oluyor.



Balmlar&Sıcak havlular

Balm, yani yağ bazlı bir temizleyicinin uygulanması ardından sıcak havluyla temizlenmesi etkili temizlik için önerilen yöntemlerden biri. “Yağı, yağ çözer” mantığından hareketle bu tarz ürünleri tercih edebilirsiniz.

Kime uygun: Kuru ciltlerin balm formundaki temizleyicileri kullanması tavsiye ediliyor. Böylece temizlik yapılırken cilt minimum hasar görmüş oluyor.



Kremler&Yağlar

Parmak uçlarınızla cildinize masaj yaparak bu ürünleri sürebilirsiniz. Ardından ıslak bir havluyla temizleyin.

Kime uygun: Krem veya yağ temizleyiciler özellikle hassas ciltler için öneriliyor. Bu sayede cildin kurumasının önüne geçiliyor.



Misel sular

Misel sular, adından anlaşılacağı üzere etkisini misellerden alıyor. Miseller, suyun içerisinde bulunan temizleyici yağ moleküllerine deniliyor. Temizleme pamuğuna dökün ve tüm yüzünüze uygulayın.

Kime uygun: Misel sular genellikle makyaj temizliğinde kullanılıyor. Aynı zamanda egzama ve aşırı hassas ciltlerin temizliğinde de tercih ediliyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.