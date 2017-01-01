Yazı: Gülru İncu
Akneli cilt için
Antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde çay ağacı yağı ve zerdeçal, elma sirkesi, limon suyu, bal, karbonat, aloe vera, yara izleri için papaya akneli cilt bakımında sıkça kullanılıyor.
Bal maskesi
Malzemeler
• 1 çorba kaşığı muskat rendesi
• 1 çorba kaşığı bal
• 1/2 bardak süt
Hazırlanışı
Tüm malzemeyi karıştırın ve yüzünüze sürün. 30 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.
Karbonat maskesi
Malzemeler
• 2 çorba kaşığı karbonat
• 1 çorba kaşığı su
Hazırlanışı
Tüm malzemeyi homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Yüzünüzdeki yara izlerinin üzerine sürün ve 2 dakika boyunca yumuşak hareketlerle masaj yapın. Maskenin etkisini göstermesi için 5-10 dakika bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bu maskeyi haftada iki kez yapabilirsiniz.
Yağlı cilt için
Cildinizi arındıran ve yağ dengesini koruyan maskeler önceliğiniz olsun.
Avokado maskesi
Malzemeler
• 1 avokado
• 1/2 çorba kaşığı limon suyu
• 1 yumurta akı
Hazırlanışı
Avokadoyu çatalla ezin. Yumurta akı ve limon suyu ile karıştırın. Tüm malzemeyi ince bir tabaka halinde yüzünüze sürün ve 10 dakika bekletin. Sonra ılık suyla yıkayın.
Bal, muskat ve tarçın maskesi
Malzemeler
• 1 çorba kaşığı bal
• 1/2 çay kaşığı muskat
• 1/2 çay kaşığı tarçın
• 1 limon kabuğu rendesi
Hazırlanışı
Tüm malzemeyi balla karıştırın ve krem haline getirin. Yüzünüze sürün ve 20 dakika bekletin. Ilık suyla yıkayın.
Kuru cilt için
Cildinizdeki su kaybının en büyük göstergesi kuruluk. Yağ bazlı bir maske cildinizi nemlendirecek.
Mayonez maskesi
Malzemeler
• 2 çorba kaşığı mayonez
• 2 çorba kaşığı bebe yağı
Hazırlanışı
Malzemeleri homojen bir karışım halini alana kadar karıştırın. Yüzünüze ve boynunuza sürün ve 20 dakika bekletin. Sonra ılık suyla yıkayın.
Muz ve yoğurt maskesi
Malzemeler
• 2 muz
• 1 çorba kaşığı yoğurt
Hazırlanışı
Muzları ezerek püre yapın ve yoğurtla karıştırın. Yüzünüzde 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.