Yapay olan her şeyi ve kimyasalı mümkün olduğunca hayatımızdan çıkarıyoruz. Doğanın sesini dinleyin. Cilt tipinize göre evde yapabileceğiniz maskeler kolay, ucuz ve etkili.

Yazı: Gülru İncu



Akneli cilt için

Antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde çay ağacı yağı ve zerdeçal, elma sirkesi, limon suyu, bal, karbonat, aloe vera, yara izleri için papaya akneli cilt bakımında sıkça kullanılıyor.



Bal maskesi

Malzemeler

• 1 çorba kaşığı muskat rendesi

• 1 çorba kaşığı bal

• 1/2 bardak süt

Hazırlanışı

Tüm malzemeyi karıştırın ve yüzünüze sürün. 30 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.







Karbonat maskesi

Malzemeler

• 2 çorba kaşığı karbonat

• 1 çorba kaşığı su

Hazırlanışı

Tüm malzemeyi homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Yüzünüzdeki yara izlerinin üzerine sürün ve 2 dakika boyunca yumuşak hareketlerle masaj yapın. Maskenin etkisini göstermesi için 5-10 dakika bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bu maskeyi haftada iki kez yapabilirsiniz.



Yağlı cilt için

Cildinizi arındıran ve yağ dengesini koruyan maskeler önceliğiniz olsun.



Avokado maskesi

Malzemeler

• 1 avokado

• 1/2 çorba kaşığı limon suyu

• 1 yumurta akı

Hazırlanışı

Avokadoyu çatalla ezin. Yumurta akı ve limon suyu ile karıştırın. Tüm malzemeyi ince bir tabaka halinde yüzünüze sürün ve 10 dakika bekletin. Sonra ılık suyla yıkayın.







Bal, muskat ve tarçın maskesi

Malzemeler

• 1 çorba kaşığı bal

• 1/2 çay kaşığı muskat

• 1/2 çay kaşığı tarçın

• 1 limon kabuğu rendesi

Hazırlanışı

Tüm malzemeyi balla karıştırın ve krem haline getirin. Yüzünüze sürün ve 20 dakika bekletin. Ilık suyla yıkayın.







Kuru cilt için

Cildinizdeki su kaybının en büyük göstergesi kuruluk. Yağ bazlı bir maske cildinizi nemlendirecek.



Mayonez maskesi

Malzemeler

• 2 çorba kaşığı mayonez

• 2 çorba kaşığı bebe yağı

Hazırlanışı

Malzemeleri homojen bir karışım halini alana kadar karıştırın. Yüzünüze ve boynunuza sürün ve 20 dakika bekletin. Sonra ılık suyla yıkayın.







Muz ve yoğurt maskesi

Malzemeler

• 2 muz

• 1 çorba kaşığı yoğurt

Hazırlanışı

Muzları ezerek püre yapın ve yoğurtla karıştırın. Yüzünüzde 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.



