Dövmenin tamamen iyileşmesi ne kadar sürer?

Bir dövme yaptırdıktan sonra dövmenin görünen kısmı yani cildin dış tabakası 2 ile 3 hafta içinde iyileşir. Dışarıdan iyileşmiş görünse de dövmenin altındaki derinin gerçekten iyileşmesi 6 ay kadar sürebilir. Büyük dövmelerin iyileşmesi daha uzun sürebilir. Kabukları kopartmak, yeterince nemlendirmemek veya alkollü losyonlar kullanmak bu süreci daha da uzatabilir.

DÖVMENİN İYİLEŞME AŞAMALARI

Genel olarak süreç dört aşamada gerçekleşir ama dövmenizin bakımı aşamaya bağlı olarak biraz değişebilir.

1. HAFTA

İlk aşama 1. gün ve 6. gün arasıdır. Yeni dövmeniz, ilk birkaç saat bandajlanır ve açık yara olarak farz edilir. Vücudunuz, kızarıklık, şişme, sızlama ve hafif iltihaplanma gibi tepkiler verebilir.

2. HAFTA

Bu aşamada döküntü ve kaşınma olabilir, endişe etmenize gerek yok. Bir kısmı dökülmüş gibi görünse de mürekkep bozulmadan kalacaktır.

Kaşıntıya direnmeye çalışın, mümkün olduğunca kaşımamaya çalışın. Profesyonel bir dövmeciden veya doktor tarafından önerilen bir nemlendirici size yardımcı olabilir.

3. VE 4. HAFTA

Dövmeniz kurumaya başlayabilir ve kaşıntınız geçmiş olmalıdır. Eğer geçmediyse ve kızarıklıklar hala var ise bu enfekte bir dövmenin habercisi olabilir. Dövmeniz, beklediğinizden daha az canlı görünüyor olabilir bunun nedeni kuru bir cilt tabakası oluşmuş olmasıdır.

2-6 AY ARASI

Bu aşamada kaşıntı ve kızarıklık tamamen geçmiş olmalıdır. Dövmeniz tamamen iyileşmiş gibi görünse de bakımına devam etmek gerekir. Bu aralıkta dövmeyi güneşten korumanız gerekir.

DÖVMENİN İYİLEŞME SÜRESİ NASIL KISALTILABİLİR?

GÜNEŞ KREMİ KULLAN

Güneş ışığı dövmenizin solmasına neden olabilir ve yeni dövmeler özellikle güneşe karşı hassastır. Dövmeyi güneşten koruyucu bir cilt bakım ürünü ile örtün.

İLK BANDAJDAN SONRA TEKRAR BANDAJLAMAYIN

Dövmenizin nefes alması gerekiyor, bu yüzden sanatçı tarafından şeffaf plastik veya cerrahi sargı ile sarılan ilk bandajı çıkardıktan sonra en iyisi üzerini tekrar örtmemek. Sarmak fazladan neme ve oksijen eksikliğine neden olabilir bu da kabuklanmaya ve yavaş iyileşmeye neden olur.

GÜNLÜK TEMİZLEME

Gözenekleri açabilecek, cilde zarar verebilecek veya mürekkebin derinin içine çekilmesine sebep olmayacak ılık ve steril su ile günde en az 2 veya 3 defa dövmenizi temizlemelisiniz. Öncesinde ellerinizi iyice sterilize etmek için antibakteriyel sabun kullanın. Ardından dövmenin üzerine su püskürtün, kokusuz ve alkolsüz sabunla devam edin ve dövmeyi kendiliğinden kurumaya bırakın veya temiz bir kağıt havluyla bastırmadan hafifçe kurulayın.

MERHEM SÜRÜN

Dövmenin iyileşmesi için havaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden dövmeciniz tarafından tavsiye edilmedikçe Vazelin gibi ağır ürünleri kullanmaktan kaçının. İlk birkaç gün içinde, dövmeciniz büyük olasılıkla lanolin, A ve D vitaminleri içeren ürünleri kullanmanızı tavsiye edecektir. Birkaç gün sonra, daha hafif, kokusuz bir bakım nemlendiricisine ve hatta saf hindistan cevizi yağına geçebilirsiniz.

KAŞIMA VE KOPARMA

Kabuklanma, iyileşme sürecinin sağlıklı bir parçasıdır. Fakat kabukları koparma veya kaşıma iyileşme sürecini geciktirebilir, dövmenin bütünlüğünü etkileyebilir veya yara izi kalmasına neden olabilir.

ISLATMAYIN

Dövmeyi temizlemek için kullanılan az miktarda steril su haricinde dövmeyi duşta veya banyoda ıslatmaktan kaçının ve ilk 2 hafta kesinlikle yüzmeyin.

KOKULU ÜRÜNLERDEN KAÇININ

Dövmenizde kokulu losyonlardan ve sabunlardan kaçınmak çok önemlidir ve dövmenizin bulunduğu yere bağlı olarak kokusuz şampuan, saç kremi ve vücut yıkamaya geçebilirsiniz.

DÖVMENİZİN DOĞRU ŞEKİLDE İYİLEŞMEDİĞİNİN GÖSTERGELERİ

Uygunsuz iyileşmenin belirtileri şunlardır:

Ateş ve titreme

Uzun süreli kızarıklık

İltihap (İlk 2-3 gün normaldir sonrasında doktora gösterebilirsiniz.)

Şişme ve kabarma (Bu da ilk birkaç gün normaldir sonrasında devam ediyorsa doktora gösterebilirsiniz.)

Şiddetli kaşıntı ve kurdeşen

Yara izi

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