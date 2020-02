Dövme modelleri arasından stilinizi yansıtacak ve sizi havalı kılacak en trend modelleri araştırdık.

Dövme yaptırmaya karar vermek, ilk başta uzun ve sabırlı bir süreç gerektiriyor. Dövme modelleri içinden hangisinin sizi yansıtacağına karar vermek kolay değil. Dövme yaptırmaya ilk kez karar verenlerin aklında haklı bir soru oluşuyor. Peki bu seçtiğim dövmeyi yıllar sonra da beğenecek miyim? İnsan değişen bir varlık olduğundan maalesef bunun garantisi yok ama dövme silme işlemleri oldukça gelişmiş durumda. Lazerle yapılan işlemde ufak tefek izler kalsa bile onu da yeni bir dövmeyle kapatmanız mümkün. İlk defa dövme yaptıracaklara öncelikle cesaret diyoruz. Stilinizi bulana kadar dövme modellerini incelemekten yılmayın! Sizin için en trend dövme modellerinin olduğu benzersiz bir liste oluşturduk. Bu dövme modelleri içinden mutlaka gönlünüzde yatan dövmeyi bulacağınıza inanıyoruz. Sonrası usta bir dövme sanatçısı bulmaya kalıyor.





Minimal Dövme

Dövme modelleri arasında bu sene minimal dövmeler ön plana çıkıyor. İnce çizgilerle yapılan bu modeller genellikle el ve kollarda tercih ediliyor. Büyük dövmelere oranla fiyatları daha makul olan minimal dövmeler ilk kez dövme yaptıranların gözdesi.







Suluboya Dövme

Adeta tabloyu anımsatan bu dövme modeli, siyah çizgilerden uzak durmak isteyenler için harika bir tercih olacaktır. En trend dövme modelleri içinde yer alan suluboya dövme, estetik açıdan vücudunuzda ufak bir sanat eseri taşıdığınız duygusunu uyandıracaktır.





Nokta İşi Dövme

En popüler dövme modelleri arasında nokta işi dövmeyi sayabiliriz. Bu tür tek tek küçük noktalar kullanılarak hassas ve ayrıntılı bir çalışma gerektirir. Tek tek işlenen noktalar modelin gölgelendirilmesinde de kullanılır.





Yeni Moda Dövme (New School)

Old school dövme tarzında gemicilik figürlerinin sık sık kullanılmıştı. New scholl dövme, old scholl dövmenin canlı renklerini ve kalın hatlı figürlerini miras alıp onları daha eğlenceli hale getiriyor. Bu dövme modelleri içinde animasyon karakterleri, karikatüre edilmiş figürleri görmekteyiz.





Fosforlu Dövme

Bildiğiniz bütün dövmeleri unutun! Mor ötesi ışık altında parlayan uv dövmeler, dövme sanatı için yeni bir soluk adeta. Gittikçe daha çok yaygınlaşıp popülerleşiyor. Normal ışıkta sıradan renklerde görünen uv dövme, mor ötesi ışık altında fosforlu hale geliyor. Gökkuşağı, yıldız kümeleri, ışın kılıcı gibi figürleri bu dövme modeli tarzında tercih edebilirsiniz.





Eskiz Dövme

Adından da anlaşılacağı gibi bir çizimin ilk hali gibi görünen dövme biçimidir. Popülerliği hiç geçmeyen bir dövme modelidir. Genellikle resimdeki karakalemi çağrıştıran bir formu vardır. Bu modele gönlünüzü kaptırdıysanız mutlaka usta bir sanatçı bulmanızı tavsiye ederiz.