Dudak bakımı için 5 öneri

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Pürüzsüz ve kusursuz görünen dudaklar için bu önerileri uygulayın!

1. Dudak kremi kullanmayı alışkanlık haline getirin.

2. Dudaklarınızı nemlendirmek için ara sıra vazelin sürün.

3. Soğuk ve rüzgarlı havalarda dudaklarınızı koruma altına alın.

4. Çatlayan dudaklardan şikayetçiyseniz 200 gram susam yağı ve 500 gram bal mumu ile kendinize bir nemlendirici hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gereken bal mumunu benmari usulü eritmek ve eridikten sonra içine susam yağını ilave etmek. Bu karışımı her gün dudaklarınıza sürebilirsiniz.

5. Sigaradan uzak durun! Unutmayın, sigara içmek, mat ve kuru dudakların en önemli nedeni!