Ebru Şallı ile cilt tipine göre bakım rehberi!

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Bir kadının bakımlı olup olmadığını anlamak için onun cildine bakın. Tabii ki genetik özellikler ve cilt yapısı bazen pürüzlü ve sorunlu bir cilde neden olabiliyor. Ama siyah noktalar, ölü deri, yağlı ve parlak görüntü engellenmesi mümkün kusurlar!

Normal cilt

Evet keşke hepimizin cildi ‘normal’ olsa… İdeal cilt tipidir. Pürüzsüz, sağlıklı, esnek ve dayanıklıdır. Bunun nedeni tabii ki cildin yeterli miktarda nem içermesi. Eğer bu tip bir cilde sahipseniz bakım için saatler harcamanıza gerek yok. Sabah ve akşam yüzünüzü temizleyip nemlendirmeniz yeterli. Alacağınız tüm sabun ve şampuanların pH’ının 5.5 olmasına dikkat edin.

Normal ciltler için tonik

Malzemeler

1 şişe maden suyu

1 kahve fincanı papatya

2 çay kaşığı kuru nane

1/2 adet limon suyu

Uygulama

Maden suyunun içerisinde papatya, nane ve limon suyunu 10 dakika bekletin. Süzüp ağzı kapalı bir şişeye koyun ve cildinizi temizleyin.

