Güneşten korunmanın zamanı yok. Unutmayın, yaz-kış yüksek korumaya sahip kozmetik kullanımı güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma kalkanı oluşturuyor.

NEDEN SPF?

Artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki cilt kanserinin en önemli nedeni güneşten gelen ultraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalmak. Uzmanlar, cildin yaşlanma belirtilerinin en önemli nedeni olan ultraviyole yani UVA ve UVB ışınlarının neden olduğu yıkımın günlük düzenli güneş koruması kullanımı ile önlenebileceğini söylüyor. Güneşten Koruma Faktörü’nün İngilizce kısaltması olan SPF, artık sadece güneş ürünlerinde değil cilt bakım ve kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor.







PUDRA DEYİP GEÇMEYİN!

UVA ve UVB ışınlarına karşı güçlü koruma vadediyor. İçeriğindeki antioksidanlarla çevresel etkenlere karşı koruma kalkanı oluşturuyor.

CLINIQUE SPF 30 MİNERAL PUDRA 109 TL







NEM BOMBARDIMANI

Nem kaybına ve erken cilt yaşlanmasına sebep olan stres, hava kirliliği ve UV ışınlarına maruz kalan ciltler için tam bir kurtarıcı. Cildi derinlemesine nemlendirirken, UV ışınlarına karşı koruyor.

BIODERMA HYDRABIO SPF 30 NEMLENDİRİCİ SPREY 69.50 TL







ELE GÜNE KARŞI

Cildin erken yaşlanmasına neden olan olumsuz çevre koşullarına ve UV ışınlarına karşı koruyor. Cilt maksimum nemini gün boyu sürdürüyor.

SHISEIDO BENEFIANCE KIRIŞIKLIK KARŞITI NEMLENDİRİCİ KREM 415 TL







ÇANTANIZDAKİ DOST

Hem nemlendiriyor hem serbest radikallerin neden olduğu yaşlanma etkilerine karşı bakım yapıyor hem de güneş lekelerine karşı koruyor.

LANCOME UV EXPERT SPF 50 NEMLENDİRİCİ KREM 180 TL







HAVA KİRLİLİĞİ Mİ?

Cildinizin yüzeyinde hava kirliliğine karşı koruyucu bir film tabakası oluşturuyor. UVB ışınlarına karşı koruyor. Cildin üzerinde kadifemsi bir his yaratırken, ciltte parlak ve yağlı bir his bırakmıyor.

DECLEOR HYDRA FLORAL SPF 30 HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI NEMLENDİRİCİ SÜT 170 TL







HAFİFLİK HİSSİ

Uzun süre kalıcı ve ultra kapatıcı özelliğe sahip ama aynı zamanda son derece ince. Cilde kolayca nüfuz ederek kusursuz bir kapatma sağlarken, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltıyor.

GIORGIO ARMANI POWER FABRIC SPF 25 FONDÖTEN 185 TL







ANTİOKSİDAN DESTEĞİ

İçeriğindeki antioksidanlar ve UVA savunma faktörüyle serbest radikallere karşı koruyor. Yaşlanmanın ilk belirtilerini azaltarak, donukluğun, ince ve kuru çizgilerin minimize edilmesine yardımcı oluyor.

ESTEE LAUDER DAYWEAR SPF 50 NEMLENDİRİCİ KREM 99 TL







BEŞLİ KORUMA KALKANI

Cilt kusurlarını kapatıyor ve rengi eşitliyor, nemlendiriyor, aydınlatıyor, kırışıklık görünümünü azaltıyor, UVA ve UVB ışınlarından koruyor.

BOBBI BROWN SPF 35 BB KREM 180 TL